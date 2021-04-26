Война вакцин продолжается: Русские вторглись в Центральную Европу

Будапешт объявил – русская вакцина вне конкуренции, Аргентина и Сербия подтверждают то же самое.

Правительство Венгрии на практическом примере доходчиво объяснило своим гражданам и всему миру, почему на Западе так ненавидят русскую вакцину "Спутник V". Даже, возможно, не имея таких намерений. Просто в Будапеште честно обнародовали накануне медицинскую статистику, охватывающую период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го, относительно пяти применяемых в стране вакцин против коронавируса.

Кто бы сомневался, но "Спутник V" продемонстрировал среди них лучшие показатели безопасности и эффективности. Венгрия, несмотря на страшное давление Запада, о чём откровенно заявлял министр иностранных дел республики Петер Сийярто, стала первой страной Евросоюза, которая через голову Брюсселя обратилась за спасением к русской вакцине, стала её использовать и теперь счастлива: "Спутник V" не просто надёжнее и лучше остальных вакцин, а феноменально лучше!

Венгерские данные показывают, что после использования "Спутника V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в два-шесть раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем от РНК-вакцин, применяемых в Венгрии,

– констатирует на основе опубликованных данных Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Так, например, после прививок Pfizer/BioNTech зафиксировано в 32 раза больше летальных случаев, чем после русской вакцины. На 100 тысяч привитых "Спутником V" приходится всего 95 заболевших COVID-19 и лишь один смертельный случай. У англо-шведского препарата AstraZeneca данный показатель составляет соответственно 700 и 7, у американо-немецкого Pfizer/BioNTech – 555 и 32. Повторим: у "Спутника V" – 95 и 1. В числе первых привившихся русской вакциной оказался, кстати, и сам Сийярто.

"Спутник V" спасает Аргентину

Может быть, ситуация в Венгрии нетипична? Ещё как типична. В Аргентине, например, где в настоящее время против ковида используются три вакцины – "Спутник V", китайская Sinopharm и индийская CoviShield – русская с огромным отрывом лидирует по безопасности и эффективности. Мало того, по словам помощницы привитого "Спутником V" ещё в январе аргентинского президента Сесилии Николини, в этой стране заинтересованы в доступе и к другим русским вакцинам против коронавируса – "ЭпиВакКороне" и "КовиВаку". А "Спутник V" между тем в Аргентине уже производят на местных площадках благодаря щедрой политике России по трансферу технологий в столь жизненно важной сфере. В полном масштабе производство начнётся летом, после чего Аргентина станет экспортёром препарата в страны Южной и Центральной Америки!

Добрые сербские самаритяне от "Спутника V"

В Европе в роли доброго самаритянина на антикоронавирусном фронте выступила Сербия, разместившая заказы сразу на "Спутник V", AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinopharm. Страна с населением в 7 миллионов человек закупила 15 миллионов доз, предложив также и гражданам соседних стран приезжать прививаться в Сербию. По данным на 23 апреля, которые озвучил президент Александр Вучич, Сербия вакцинировала на своей территории 65 тысяч иностранцев. Как вы думаете, ради какой вакцины они устремились в Сербию со всей Европы, в том числе и из далеко не соседней Германии? Прежде всего ради "Спутника V".

Именно так поступил на днях экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос, сделавший прививку "Спутником V" в Сербии, о чём сообщил в субботу в Twitter, разместив при этом и фотографию, сделанную при вакцинации. Сопровождающий её текст говорит сам за себя:

Я благодарю братьев-сербов, которые, так же как и сотням тысяч иностранцев, дали мне возможность вернуть мою свободу. Здесь жизнь вернулась, всё открыто, все вакцинированы: и молодые люди, и иностранцы – и через 10 дней они будут производить "Спутник V", а наши средства массовой информации лишь терроризируют людей.

О желании привиться русской вакциной заявлял также канцлер Австрии Себастьян Курц, подчеркнувший, что часть австрийцев хочет вакцинироваться "только "Спутником V". А сколько ещё видных западных политиков и простых граждан мечтают о том же самом! Но не у всех ведь есть деньги и возможность отправиться в "прививочный тур" в Москву или Белград!

Гинцбург обнадёжил

Этих людей можно понять. Тем более что, как заявил недавно директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, существует обоснованная надежда на бессрочное, "пожизненное" действие разработанного центром "Спутника V", минимум – на 5-10 лет, а не на год или на два, как считалось ранее. По его словам, в России создаётся вакцина, которая будет вызывать иммунитет не к одному варианту COVID-19, а сразу к нескольким.

Нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса – возбудителя COVID-19, а к четырём-пяти вариантам,

– цитирует Гинцбурга "Интерфакс". Учёный сравнил эту прорывную русскую технологию с "кассетной боеголовкой".

Кого надо проверять на "этичность"?

Противостоять по-честному мощи даже наполовину разгромленной прозападными "реформаторами" и "оптимизаторами" русской медицины Запад не в состоянии. Поэтому там и включают пресловутый "административный ресурс", чтобы любым способом избавиться от препарата, мешающего баснословному обогащению фирмачей-глобалистов и установлению ими на планете "вакцинной" диктатуры с правом решать, кому жить, а кому нет.

Примерами нечестной игры, далеко выходящей за рамки здравоохранения, являются события в Словакии и Чехии, безобразное поведение ЕС, проверяющего – вот он, апофеоз западного лицемерия! – русскую вакцину на "этичность". Чья бы корова, как говорится, мычала. Особенно в этой ситуации, когда речь идёт о жизни.