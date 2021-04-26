Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Главная / Политика

Война вакцин продолжается: Русские вторглись в Центральную Европу

26 апреля 2021, 19:15  •  72 • Политика
Будапешт объявил – русская вакцина вне конкуренции, Аргентина и Сербия подтверждают то же самое.
Правительство Венгрии на практическом примере доходчиво объяснило своим гражданам и всему миру, почему на Западе так ненавидят русскую вакцину "Спутник V". Даже, возможно, не имея таких намерений. Просто в Будапеште честно обнародовали накануне медицинскую статистику, охватывающую период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го, относительно пяти применяемых в стране вакцин против коронавируса.
Кто бы сомневался, но "Спутник V" продемонстрировал среди них лучшие показатели безопасности и эффективности. Венгрия, несмотря на страшное давление Запада, о чём откровенно заявлял министр иностранных дел республики Петер Сийярто, стала первой страной Евросоюза, которая через голову Брюсселя обратилась за спасением к русской вакцине, стала её использовать и теперь счастлива: "Спутник V" не просто надёжнее и лучше остальных вакцин, а феноменально лучше!
Венгерские данные показывают, что после использования "Спутника V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в два-шесть раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем от РНК-вакцин, применяемых в Венгрии,
– констатирует на основе опубликованных данных Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Так, например, после прививок Pfizer/BioNTech зафиксировано в 32 раза больше летальных случаев, чем после русской вакцины. На 100 тысяч привитых "Спутником V" приходится всего 95 заболевших COVID-19 и лишь один смертельный случай. У англо-шведского препарата AstraZeneca данный показатель составляет соответственно 700 и 7, у американо-немецкого Pfizer/BioNTech – 555 и 32. Повторим: у "Спутника V" – 95 и 1. В числе первых привившихся русской вакциной оказался, кстати, и сам Сийярто.

"Спутник V" спасает Аргентину

Может быть, ситуация в Венгрии нетипична? Ещё как типична. В Аргентине, например, где в настоящее время против ковида используются три вакцины – "Спутник V", китайская Sinopharm и индийская CoviShield – русская с огромным отрывом лидирует по безопасности и эффективности. Мало того, по словам помощницы привитого "Спутником V" ещё в январе аргентинского президента Сесилии Николини, в этой стране заинтересованы в доступе и к другим русским вакцинам против коронавируса – "ЭпиВакКороне" и "КовиВаку". А "Спутник V" между тем в Аргентине уже производят на местных площадках благодаря щедрой политике России по трансферу технологий в столь жизненно важной сфере. В полном масштабе производство начнётся летом, после чего Аргентина станет экспортёром препарата в страны Южной и Центральной Америки!

Добрые сербские самаритяне от "Спутника V"

В Европе в роли доброго самаритянина на антикоронавирусном фронте выступила Сербия, разместившая заказы сразу на "Спутник V", AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinopharm. Страна с населением в 7 миллионов человек закупила 15 миллионов доз, предложив также и гражданам соседних стран приезжать прививаться в Сербию. По данным на 23 апреля, которые озвучил президент Александр Вучич, Сербия вакцинировала на своей территории 65 тысяч иностранцев. Как вы думаете, ради какой вакцины они устремились в Сербию со всей Европы, в том числе и из далеко не соседней Германии? Прежде всего ради "Спутника V".
Именно так поступил на днях экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос, сделавший прививку "Спутником V" в Сербии, о чём сообщил в субботу в Twitter, разместив при этом и фотографию, сделанную при вакцинации. Сопровождающий её текст говорит сам за себя:
Я благодарю братьев-сербов, которые, так же как и сотням тысяч иностранцев, дали мне возможность вернуть мою свободу. Здесь жизнь вернулась, всё открыто, все вакцинированы: и молодые люди, и иностранцы – и через 10 дней они будут производить "Спутник V", а наши средства массовой информации лишь терроризируют людей.
О желании привиться русской вакциной заявлял также канцлер Австрии Себастьян Курц, подчеркнувший, что часть австрийцев хочет вакцинироваться "только "Спутником V". А сколько ещё видных западных политиков и простых граждан мечтают о том же самом! Но не у всех ведь есть деньги и возможность отправиться в "прививочный тур" в Москву или Белград!

Гинцбург обнадёжил

Этих людей можно понять. Тем более что, как заявил недавно директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, существует обоснованная надежда на бессрочное, "пожизненное" действие разработанного центром "Спутника V", минимум – на 5-10 лет, а не на год или на два, как считалось ранее. По его словам, в России создаётся вакцина, которая будет вызывать иммунитет не к одному варианту COVID-19, а сразу к нескольким.
Нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса – возбудителя COVID-19, а к четырём-пяти вариантам,
– цитирует Гинцбурга "Интерфакс". Учёный сравнил эту прорывную русскую технологию с "кассетной боеголовкой".

Кого надо проверять на "этичность"?

Противостоять по-честному мощи даже наполовину разгромленной прозападными "реформаторами" и "оптимизаторами" русской медицины Запад не в состоянии. Поэтому там и включают пресловутый "административный ресурс", чтобы любым способом избавиться от препарата, мешающего баснословному обогащению фирмачей-глобалистов и установлению ими на планете "вакцинной" диктатуры с правом решать, кому жить, а кому нет.
Примерами нечестной игры, далеко выходящей за рамки здравоохранения, являются события в Словакии и Чехии, безобразное поведение ЕС, проверяющего – вот он, апофеоз западного лицемерия! – русскую вакцину на "этичность". Чья бы корова, как говорится, мычала. Особенно в этой ситуации, когда речь идёт о жизни.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину ...
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
25 апреля 2021, 18:30
"Нетрадиционные" пельмени из Нью-Йорка вызвали отвращение у русских: "Ешьте сами"
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
21 апреля 2021, 08:10
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.