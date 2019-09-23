Война в Югославии — это установление американского мирового порядка • 133 • Война





Зенитный огонь над пригородом Белграда утром 2 июня 1999 г. во время атаки авиации НАТО





Сербов призвали «шире смотреть» на бомбежки НАТО

Покидающий должность посла США в Белграде Кайл Скотт в интервью газете Kurier призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе». По его словам, США и Сербия имели отличные отношения, кроме периода 1990-х годов и режима Слободана Милошевича.



Сербия и Соединенные Штаты не могут вернуть время назад, но могут рассматривать 1999 год «в более широкой перспективе». Прошло 20 лет, и пора «двинуться вперед и улучшить отношения» Сербии и США. У двух стран есть «очень хороший фундамент для такого прогресса».



15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского дипломата. Российский дипломат посоветовала Вашингтону «сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном». И только затем, создав фундамент для хороших отношений, «двигаться вперёд».



Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также прокомментировал заявление Скотта. Очевидно, в понимании американского посла «пошире смотреть» на бомбардировки 1999 года, которые в Сербии называют геноцидом, — это выйти на площади и поблагодарить США за бомбежки. «Невероятный цинизм», — подчеркнул российский политик. По словам Пушкова, пусть он лучше скажет американцам «пошире смотреть» на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 г. японцы внезапно атаковали американский флот на базе на Гавайских островах. Это событие считается в США национальной трагедией.



Стоит отметить, что покидающий Сербию американский дипломат Кайл Скотт в 1990-е годы работал советником в посольстве США в Москве, а в 2009 году был назначен директором Управления Госдепартамента по делам России. В это же время Майкл Макфол, который считается в Соединенных Штатах одним из главных экспертов по Российской Федерации, стал директором отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США. То есть Скотт вместе с Макфолом участвовал в т. н. перезагрузке отношений США и России (её начали в 2009 г. госсекретарь Хиллари Клинтон и президент Барак Обама), которая вылились в «перегрузку». Администрация Обамы запустила «арабскую весну», что привело в итоге к открытию «ближневосточного фронта» в 2013—2014 гг. Также Вашингтон активно «перезагружал» постсоветское пространство», что привело к государственному перевороту на Украине, воссоединению Крыма с Россией и гражданской войне в Малороссии, появлению «украинского фронта» в Европе. В итоге началась мощная информационная кампания Запада против России, США начнут вводить санкции против РФ, расследовать «российское дело» и т. д.



Установление американского нового мирового порядка

Картины ударов США и НАТО по Белграду и Сербии – это нечто апокалиптическое. Европа уже отвыкла от картин войны, забыла про кровь и мощные пожары. Запад за 75 дней воздушных ударов поставил Сербию на колени. Сначала США атаковали с помощью крылатых ракет, «томагавки» методично выбили центры управления и связи, разрушили аэродромы, склады горючего и узлы коммуникаций, терроризировали мирное население. Крылатые ракеты взлетали с кораблей ударной морской группировки в Адриатике, ими били американские стратегические самолеты. Били с безопасного расстояния в сотни километров, недосягаемые для истребителей и системы ПВО Сербии. Затем в дело пошли сотни ударных самолетов. Огромная военная машина НАТО, которая десятилетиями готовилась к войне с могучей Красной империей, методично ломала сербов. ВВС Запада уничтожали энергетическую, топливную и транспортную инфраструктуру, линии связи. Правда, запасы высокоточного оружия быстро кончились, поэтому сербов добивали уже обычными боеприпасами, традиционными бомбами.



Но всё равно Югославию добили. Убили тысячи людей, принесли материального ущерба на десятки миллиардов долларов. Привели к химическому и радиоактивному (боеприпасы с обеднённым ураном) загрязнению страны. Москва ничем не могла помочь братьям-сербам, так как в России в 1991—1993 г. был установлен полуколониальный режим, с господством США и финансовых структур Запада (МВФ), грабящих русскую цивилизацию. Более того, режим Ельцина как мог способствовал скорейшей капитуляции Сербии. Специальный посланник Кремля Черномырдин только уговаривал сербов добровольно сдаться, уступить насилию.



Таким образом, на планете был установлен американский порядок. США показали, что после развала СССР они «мировой жандарм». Перемалывание Югославии – это «урок» всему миру, который очень ясно показал, что будет с непокорными. При этом США и Запад в целом провели полигонные испытания стратегии «воздушной войны-террора». Частично её уже использовали в войне против Ирака. Западники, в первую очередь англичане и американцы, не любят прямых столкновений, лоб в лоб. Их конек – это морское и воздушное пиратство, террор, когда противника ломают и ставят на колени с помощью господства на море и воздухе.



В Югославии эта стратегия вышла на новый уровень. Силы НАТО методично ломали Сербию, её энергетическую, топливную, промышленную, транспортную и социальную инфраструктуру. Лишили сербов света, топлива, телевидения, радио, связи, возможности спокойного передвижения. Города погрузили во мрак. Американцы показали всему миру как уязвима техносфера, технотронная цивилизация. Что теперь Запад может размолотить любую страну с моря и воздуха, неядерным оружием высокой точности и мощности, без использования сухопутных войск (они понадобятся только на стадии оккупации).



Косовские албанцы были лишь предлогом для войны. Просто Соединенные Штаты приступали к правлению планетой. Они вселяли страх и ужас в народонаселение Земли. Сербы были показательной мишенью, полигонными целями. Смотрите иранцы, кубинцы, русские, и другие, и не смейте мешать «американскому рейху». Ведь нарушение «прав человека», «гуманитарную катастрофу» и «этнические чистки» можно обнаружить (либо спровоцировать) почти в любой стране мира. Или даже просто изобразить, ведь кто контролирует ведущие мировые СМИ, CNN и BBC, тот контролирует «мировое общественное мнение». Мировое телевидение уже в 90-е годы позволяло полностью контролировать мысли и чувства большинства людей на Западе и на планете. Далее «виртуально-цифровой концлагерь» стал ещё мощнее. Инсценировки и компьютерные подделки изобразят всё, что угодно. Хороший художественный фильм на эту тему: «Плутовство» / «Хвост виляет собакой» (1997 год).



Мощная машина пропаганды, созданная на Западе, легко превращает белое в чёрное и наоборот. Население, после сознательного упрощения и деградации системы образования (в России такие же реформы начались в 90-е и продолжаются до наших дней), не способно к критическому анализу информации, легко ведётся на любые «новости».





Война в Югославии была и новым ударом по России. Запад смертельно ненавидит Россию, русских. Русское православие (славие правды, справедливости), удивительная непохожесть русских на западных «биороботов», загадочная «русская душа», не поддающаяся перекодировке, — всё это вызывает страх и ненависть. Запад хочет получить богатства огромной русской земли, сердцевину планеты. Запад боится возможного возрождения русской державы. Поэтому в Югославии России показали её будущее. Это была репетиция перед возможной операцией в России. Повод всегда найдут – в Крыму или на Кавказе.



Осиное гнездо терроризма: как Сирию разрывают на куски

На здании посольства США в Белграде, следы антиамериканских протестов против бомбардировок Югославии. Источник фотографий: https://rg.ru



Начало новой эпохи

Война в Югославии – это установление американского мирового порядка. Началась новая кровавая эпоха. Воцарился закон силы. Рухнул мировой порядок, который был создан в Ялте и Берлине, за который русские заплатили многими миллионами жизней. Слова о «роли ООН», «мирном урегулировании», «переговорном процессе», «гуманизме» стали простой словесной шелухой, ложью. ООН, по сути, умерла вслед за СССР. На планете на короткий период установился «однополярный мир», который тут же привёл к дестабилизации системы и глобальному кризису, что вылилось в серию новых кризисов, конфликтов и войн. Вплоть до нынешнего времени, когда «ближневосточный фронт» выходит на новый уровень, с прямым участием Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и США.



Разгром Сербии – это закономерное следствие гибели советской цивилизации, которая почти полвека сдерживала хищнические аппетиты США и Запада. Западным хищникам долго приходилось сдерживать свою паразитическую сущность, наглость, цинизм и хамство. СССР заставлял США и НАТО прятать своё истинное лицо, хищную натуру за красивыми ширмами «демократии», «прав человека», «красивой жизни» при капитализме. Ещё несколько лет тень погибшей Красной империи, Великой России (СССР) сдерживала Запад. Только через восемь лет в Вашингтоне решились показать всему миру, кто хозяин в доме с помощью бомб и ракет. Запад дождался, когда Россия будет биться в агонии, после страшных, убивающих державу и народ «реформ», череды кризисов и катастроф.



Наступала новая эпоха войн, которые были неизбежны, так как чудес в истории не бывает. Есть железные законы истории: пушки молчат тогда, когда есть равновесие сил, баланс. Советская империя уравновешивала коллективный Запад. Множество стран получили возможность идти «третьим путем». Стоит поломать баланс, начинаются войны. США недолго радовались положению «мирового жандарма», не потянули этот тяжкий груз. Баланс сил в 1991—1993 гг. был сломан, и один за другим начались кризисы, конфликты и войны. Запад разрушил Ялтинскую модель мира, которая позволяла избегать тяжелых войн почти полвека. Бомбежка Югославии окончательно уничтожила следы этой системы. Осталась только дна сила, наглая, осмелевшая и озверевшая от полной безнаказанности – североатлантический, проамериканский мир.



Мировой баланс был нарушен. Началась новая война за его восстановление. Её прологом стала террористическая операция 11 сентября 2001 года. США вторгаются в Афганистан и Ирак, начинается подготовка к открытию «ближневосточного фронта», битве западной цивилизации «крестоносцев» с миром ислама, столкновения глобального Юга с Севером. Американский посол в Сербии Кайл Скотт призвал Белград «шире смотреть» на бомбардировки Югославии авиацией НАТО в 1999 году. Российский МИД призвал Вашингтон извиниться, но, скорее всего, в США даже не поймут, что имеется в виду.Зенитный огонь над пригородом Белграда утром 2 июня 1999 г. во время атаки авиации НАТОПокидающий должность посла США в Белграде Кайл Скотт в интервью газете Kurier призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе». По его словам, США и Сербия имели отличные отношения, кроме периода 1990-х годов и режима Слободана Милошевича.Сербия и Соединенные Штаты не могут вернуть время назад, но могут рассматривать 1999 год «в более широкой перспективе». Прошло 20 лет, и пора «двинуться вперед и улучшить отношения» Сербии и США. У двух стран есть «очень хороший фундамент для такого прогресса».15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского дипломата. Российский дипломат посоветовала Вашингтону «сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном». И только затем, создав фундамент для хороших отношений, «двигаться вперёд».Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также прокомментировал заявление Скотта. Очевидно, в понимании американского посла «пошире смотреть» на бомбардировки 1999 года, которые в Сербии называют геноцидом, — это выйти на площади и поблагодарить США за бомбежки. «Невероятный цинизм», — подчеркнул российский политик. По словам Пушкова, пусть он лучше скажет американцам «пошире смотреть» на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 г. японцы внезапно атаковали американский флот на базе на Гавайских островах. Это событие считается в США национальной трагедией.Стоит отметить, что покидающий Сербию американский дипломат Кайл Скотт в 1990-е годы работал советником в посольстве США в Москве, а в 2009 году был назначен директором Управления Госдепартамента по делам России. В это же время Майкл Макфол, который считается в Соединенных Штатах одним из главных экспертов по Российской Федерации, стал директором отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США. То есть Скотт вместе с Макфолом участвовал в т. н. перезагрузке отношений США и России (её начали в 2009 г. госсекретарь Хиллари Клинтон и президент Барак Обама), которая вылились в «перегрузку». Администрация Обамы запустила «арабскую весну», что привело в итоге к открытию «ближневосточного фронта» в 2013—2014 гг. Также Вашингтон активно «перезагружал» постсоветское пространство», что привело к государственному перевороту на Украине, воссоединению Крыма с Россией и гражданской войне в Малороссии, появлению «украинского фронта» в Европе. В итоге началась мощная информационная кампания Запада против России, США начнут вводить санкции против РФ, расследовать «российское дело» и т. д.Картины ударов США и НАТО по Белграду и Сербии – это нечто апокалиптическое. Европа уже отвыкла от картин войны, забыла про кровь и мощные пожары. Запад за 75 дней воздушных ударов поставил Сербию на колени. Сначала США атаковали с помощью крылатых ракет, «томагавки» методично выбили центры управления и связи, разрушили аэродромы, склады горючего и узлы коммуникаций, терроризировали мирное население. Крылатые ракеты взлетали с кораблей ударной морской группировки в Адриатике, ими били американские стратегические самолеты. Били с безопасного расстояния в сотни километров, недосягаемые для истребителей и системы ПВО Сербии. Затем в дело пошли сотни ударных самолетов. Огромная военная машина НАТО, которая десятилетиями готовилась к войне с могучей Красной империей, методично ломала сербов. ВВС Запада уничтожали энергетическую, топливную и транспортную инфраструктуру, линии связи. Правда, запасы высокоточного оружия быстро кончились, поэтому сербов добивали уже обычными боеприпасами, традиционными бомбами.Но всё равно Югославию добили. Убили тысячи людей, принесли материального ущерба на десятки миллиардов долларов. Привели к химическому и радиоактивному (боеприпасы с обеднённым ураном) загрязнению страны. Москва ничем не могла помочь братьям-сербам, так как в России в 1991—1993 г. был установлен полуколониальный режим, с господством США и финансовых структур Запада (МВФ), грабящих русскую цивилизацию. Более того, режим Ельцина как мог способствовал скорейшей капитуляции Сербии. Специальный посланник Кремля Черномырдин только уговаривал сербов добровольно сдаться, уступить насилию.Перемалывание Югославии – это «урок» всему миру, который очень ясно показал, что будет с непокорными. При этом США и Запад в целом провели полигонные испытания стратегии «воздушной войны-террора». Частично её уже использовали в войне против Ирака. Западники, в первую очередь англичане и американцы, не любят прямых столкновений, лоб в лоб. Их конек – это морское и воздушное пиратство, террор, когда противника ломают и ставят на колени с помощью господства на море и воздухе.В Югославии эта стратегия вышла на новый уровень. Силы НАТО методично ломали Сербию, её энергетическую, топливную, промышленную, транспортную и социальную инфраструктуру. Лишили сербов света, топлива, телевидения, радио, связи, возможности спокойного передвижения. Города погрузили во мрак. Американцы показали всему миру как уязвима техносфера, технотронная цивилизация. Что теперь Запад может размолотить любую страну с моря и воздуха, неядерным оружием высокой точности и мощности, без использования сухопутных войск (они понадобятся только на стадии оккупации).Косовские албанцы были лишь предлогом для войны. Просто Соединенные Штаты приступали к правлению планетой. Они вселяли страх и ужас в народонаселение Земли. Сербы были показательной мишенью, полигонными целями. Смотрите иранцы, кубинцы, русские, и другие, и не смейте мешать «американскому рейху». Ведь нарушение «прав человека», «гуманитарную катастрофу» и «этнические чистки» можно обнаружить (либо спровоцировать) почти в любой стране мира. Или даже просто изобразить, ведь кто контролирует ведущие мировые СМИ, CNN и BBC, тот контролирует «мировое общественное мнение». Мировое телевидение уже в 90-е годы позволяло полностью контролировать мысли и чувства большинства людей на Западе и на планете. Далее «виртуально-цифровой концлагерь» стал ещё мощнее. Инсценировки и компьютерные подделки изобразят всё, что угодно. Хороший художественный фильм на эту тему: «Плутовство» / «Хвост виляет собакой» (1997 год).Мощная машина пропаганды, созданная на Западе, легко превращает белое в чёрное и наоборот. Население, после сознательного упрощения и деградации системы образования (в России такие же реформы начались в 90-е и продолжаются до наших дней), не способно к критическому анализу информации, легко ведётся на любые «новости».Война в Югославии была и новым ударом по России. Запад смертельно ненавидит Россию, русских. Русское православие (славие правды, справедливости), удивительная непохожесть русских на западных «биороботов», загадочная «русская душа», не поддающаяся перекодировке, — всё это вызывает страх и ненависть. Запад хочет получить богатства огромной русской земли, сердцевину планеты. Запад боится возможного возрождения русской державы. Поэтому в Югославии России показали её будущее. Это была репетиция перед возможной операцией в России. Повод всегда найдут – в Крыму или на Кавказе.На здании посольства США в Белграде, следы антиамериканских протестов против бомбардировок Югославии. Источник фотографий: https://rg.ruВойна в Югославии – это установление американского мирового порядка.Слова о «роли ООН», «мирном урегулировании», «переговорном процессе», «гуманизме» стали простой словесной шелухой, ложью. ООН, по сути, умерла вслед за СССР. На планете на короткий период установился «однополярный мир», который тут же привёл к дестабилизации системы и глобальному кризису, что вылилось в серию новых кризисов, конфликтов и войн. Вплоть до нынешнего времени, когда «ближневосточный фронт» выходит на новый уровень, с прямым участием Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и США.Разгром Сербии – это закономерное следствие гибели советской цивилизации, которая почти полвека сдерживала хищнические аппетиты США и Запада. Западным хищникам долго приходилось сдерживать свою паразитическую сущность, наглость, цинизм и хамство. СССР заставлял США и НАТО прятать своё истинное лицо, хищную натуру за красивыми ширмами «демократии», «прав человека», «красивой жизни» при капитализме. Ещё несколько лет тень погибшей Красной империи, Великой России (СССР) сдерживала Запад. Только через восемь лет в Вашингтоне решились показать всему миру, кто хозяин в доме с помощью бомб и ракет. Запад дождался, когда Россия будет биться в агонии, после страшных, убивающих державу и народ «реформ», череды кризисов и катастроф.Наступала новая эпоха войн, которые были неизбежны, так как чудес в истории не бывает. Есть железные законы истории: пушки молчат тогда, когда есть равновесие сил, баланс.Множество стран получили возможность идти «третьим путем». Стоит поломать баланс, начинаются войны. США недолго радовались положению «мирового жандарма», не потянули этот тяжкий груз. Баланс сил в 1991—1993 гг. был сломан, и один за другим начались кризисы, конфликты и войны. Запад разрушил Ялтинскую модель мира, которая позволяла избегать тяжелых войн почти полвека. Бомбежка Югославии окончательно уничтожила следы этой системы. Осталась только дна сила, наглая, осмелевшая и озверевшая от полной безнаказанности – североатлантический, проамериканский мир.Мировой баланс был нарушен. Началась новая война за его восстановление. Её прологом стала террористическая операция 11 сентября 2001 года. США вторгаются в Афганистан и Ирак, начинается подготовка к открытию «ближневосточного фронта», битве западной цивилизации «крестоносцев» с миром ислама, столкновения глобального Юга с Севером. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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