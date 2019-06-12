В понедельник Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров перед журналистами анализировал положение вещей в сирийской провинции Идлиб. По его словам, засевшие там группировки регулярно нарушают договор о демилитаризованной зоне. Они совершают нападения на позиции Сирийской арабской армии и союзных ей формирований, а также при любом удобном случае пытаются атаковать российскую военную базу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Все это, заявляет наш министр, не останется без ответа. А если быть точнее, то Лавров заявил о «сокрушительном возмездии». Что это значит?

Очевидно, Дамаску и Москве уже давно надоело то, по каким закон живет Идлиб на протяжении последнего года. До того, как Эрдоган приехал в Сочи и договорился с Путиным о мирном плане урегулирования конфликта на северо-западе САР, местные банды вели открытую войну против официальных сил и тем самым мешали Дамаску вместе с союзниками завершать операции в других регионах. Они просто-напросто пользовались занятостью своего противника и вершили вероломство. Потом же, когда правительственные войска покончили с Дэйр-эз-Зором, покончили с Даръа и Кунейтрой, встал вопрос о зачистке Идлиба. И тут вдруг террористы утратили воинственность и обратились к Турции как к потенциальному защитнику. В итоге вышло, что за них поручился сам Реджеп Тайип Эрдоган. Путин поверил своему коллеге, и было решено законсервировать конфликт. Однако на деле вышло так, что террористы просто получили прикрытие, которое позволило им практически безнаказанно продолжать войну против почти не сопротивлявшихся официальных войск, скованных условиями сочинского соглашения.

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Пока происходили регулярные атаки, возмущенные сирийские и российские военные были вынуждены довольствоваться обещаниями турецкой стороны. Однако Анкара не справилась, и Дамаск вместе с Москвой были вынуждены начать войну против удерживающих Идлиб боевиков. Операция идет уже некоторое время, но пока еще она не переросла в полноценное наступление. Но вот Лавров пообещал «возмездие». И как раз в этот же самый день, когда он выступил со своей речью, из Идлиба и прочих частей Сирии стала доноситься информация о массированном авиаударе по мятежной мухафазе. Сообщается о десятках погибших, о большом количестве разрушенных зданий, и все это приписывается российским ВКС. Быть может, это и есть начало возмездия?

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что сроки полномасштабной операции против боевиков напрямую зависят от активности последних. По его мнению, в ближайшие несколько месяцев может быть выработан некий рабочий документ, после чего и начнется операция.

— По поводу высказывания Лаврова. Как обычно на Руси бывает — долго запрягают, а потом очень быстро погоняют. То есть тут такая ситуация — Москва многократно всех предупреждала, призывала к соблюдения договора о демилитаризованной зоне, но никто не прислушался. Здесь, кстати, очень важную роль сыграли американские советники. Благодаря представителям спецслужб США обстановка сейчас только накаляется. Понятное дело, что долго терпеть произвол с их стороны российская сторона не намерена, потому как от этого страдают и сирийские военнослужащие, и наша репутация. Россия — это страна, которая фактически привела Сирию к миру, а теперь вот вынуждена терпеть всевозможные провокации, вредящие как нашему статусу, так положению дел в восстанавливающейся арабской республике. В принципе Москва стремится к тому, чтобы Идлиб в первую очередь стал зоной свободной от терроризма. И в надежде все мирно организовать Идлиб был отдан на откуп Турции, чтобы она навела там порядок. Как видим, Анкара не справляется — гибнут мирные граждане, гибнут сирийские военные. В общем, терпение скоро закончится, и, скорее всего, начнется операция, которая давно уже назревала.

«СП»: — В понедельник также было сообщено о нанесении удара российской авиацией по провинции Идлиб. Сообщается, как минимум о 25 погибших. Может ли это быть как-то связано со словами Лаврова?

— Можно сказать следующим образом — тот, кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Когда не помогает дипломатия, начинают действовать военные. Боевики, засевшие в Идлибе, как мы видим, не склонны к дипломатии, и, скорее всего, их придется усмирять военной операция. Когда она начнется, об этом будет сообщено в Министерстве обороны.

«СП»: — Что по поводу участия Турции?

— Сейчас, вероятно, идут активные консультации с турецкой стороной, чтобы детально прояснить их позицию по этому вопросу. Терпеть бесконечные провокации и атаки боевиков, которые как раз и проходят в обход многочисленные турецких блокпостов, мы не намерены. На мой взгляд, Анкара, скорее всего, признает правоту российской стороны, которую также поддерживают в ее мнении сирийцы и иранцы. И это позволит закончить операцию по зачистке САР от боевиков.

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«СП»: — Как будет происходить эта операция? Кто в ней примет участие?

— На земле все операции будет выполнять Сирийская арабская армия при поддержке иранских отрядов КСИР. А с воздуха их поддерживать будут российские воздушно-космические силы.

«СП»: — Ранее вы упоминали, что в этой операции могут принять участие турецкие военные. По-прежнему так считаете?

— Да, это вполне реально, потому что туркам придется, во-первых, сдерживать поток беженцев. И если отфильтровывать боевиков от мирных граждан непосредственно в Идлибе, то это будет намного лучше. Кроме того, надо понимать, что в случае наступления боевики побегут не в сторону сирийской армии, а они будут отступать к турецким границам. Поэтому так или иначе для Анкары есть свои плюсы от участия в этой операции.

«СП»: — В какие сроки все это может начаться?

— Я думаю, что консультации закончатся в течение одного-двух месяцев, и уже после этого может начать операция. Но отмечу, что прогнозы — дело неблагодарное, потому как все может поменяться в любой момент.

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