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Война в Сирии закончилась. Кто мешает России помочь Дамаску наладить мирную жизнь

13 сентября 2019, 08:54  •  104 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной мирной жизни. Сейчас Россия помогает наладить мирную жизнь в республики, но американская сторона продолжает мешать.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в настоящее время Сирия возвращается к нормальной и мирной жизни. По его словам, в стране война уже закончилась.
"Отдельные очаги напряженности есть, они находятся на тех территориях, которые сирийское правительство не контролирует", - цитирует главу российского МИД "Труд".
Речь идет, в частности, о таких местах, как Идлиб. Лавров также отметил, что сейчас на первый план выходят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии.
Он подчеркнул, что прикладываются усилия, чтобы максимально продвинуть процесс по урегулированию кризиса для стабилизации ситуации по всей стране.
По словам Лаврова, с самого начала вооруженного конфликта в Сирии наша страна всегда последовательно выступала за его преодоление, но исключительно с помощью дипломатических средств.

Россия обозначила главные задачи по Сирии

Министр также напомнил, что по инициативе российской стороны и при поддержке Ирана и Турции, почти год назад в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога. Мероприятие было значимо тем, что на нем участники приняли решение о создании Конституционного комитета.
"Считаем, что он станет важным этапом в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого сирийской стороной при содействии ООН, - отмечает Лавров. - По сути, его созыв даст возможность и правительству, и оппозиции — начать прямой диалог о будущем своей страны".
И если это произойдет, то стороны встретятся впервые с обсуждением данной темы.
"В целом же Россия выступает за восстановление суверенной Сирии, - говорит Лавров. – Нам важно скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину".

Идлиб под контроль, а Турции - ультиматум

Ранее сообщалось, что армия Сирии взяла под полный контроль принадлежавший боевикам город Хан-Шейхун в провинции Идлиб и выставила Турции ультиматум. Подробности сообщает сирийская газета al-Watan.
По данным издания, сирийские военные не только установили полный контроль над Хан-Шейхуном, считавшимся оплотом "вооружённой оппозиции, но также контролируют трассу Дамаск - Алеппо, холм Нимр и вышку мобильного оператора Syriatel. Кроме того, под контролем правительственных сил деревни Хорш-Хан и Вади-аль-Фатх на юге провинции Идлиб.
В этой связи командование сирийской армии выдвинуло ультиматум Турции, в зоне ответственности которой находится провинция Идлиб. Сирийские войска прекратят наступление лишь в том случае, если боевики со средними и тяжёлыми вооружениями уберутся на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Напомним, что с начала августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Однако после неоднократных нарушений со стороны боевиков уже 5 августа наступление сирийской армии на "вооружённую оппозицию" продолжилось.

Уникальные операции несмотря на эмбарго с Запада

Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске. Также удаляют злокачественные опухоли. Сложнейшие операции делают, несмотря на санкции Запада.
Нехватка оборудования, а также медикаментов, квалифицированных специалистов – вот с чем сейчас столкнулась Сирия. Причиной тому стали западные санкции. Но несмотря на это, медицина продолжает здесь развиваться.
Об этом рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
"Совместно страны Европы и Запада устроили блокаду против Сирии, - цитирует его РИА Новости. - У нас были проблемы с аппаратурой, не было лекарств".
Но тем не менее врачи удаляют злокачественные опухоли, проводят операции по пересадке печени и почек.
"Мне пересадили почку, - рассказала журналистам одна из пациенток. - Операцию мне сделали бесплатно".

США продолжает бомбить

С трудом России и Турции удалось договориться о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб. Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила ведение огня в этой зоне. Однако США нанесли там мощный авиационный удар, который привёл к многочисленным жертвам и разрушениям - простые сирийцы снова умылись кровью.
О прекращении огня в районе были уведомлены все стороны конфликта, отмечается в сообщении Центра по примирению враждующих сторон. Однако в очередной раз в ситуацию вмешались США. Американские ВВС нанесли авиаудар, который якобы уничтожил "пункт управления группировки "Аль-Каида" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) в Сирии". Поводом для удара американской стороной называется угроза, исходившая от боевиков для безопасности граждан США.
Как заявили в Минобороны России, своими действиями американская сторона поставила под угрозу режим прекращения огня, действующий в этой зоне с 31 августа. При этом о готовящейся атаке не были предупреждены ни Москва, ни Анкара, тем самым нарушены существующие договорённости.
"Своими действиями Соединённые Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его", - пояснили в ведомстве.

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