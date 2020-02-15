Война в Сирии: список желающих разделить страну на враждующие части • 131 • Аналитика

События в сирийском Идлибе, когда правительственные войска Турции и Сирии уже сошлись в прямом противостоянии, поставили под угрозу целостность этой арабской республики. Перед Башаром аль-Асадом проявилась безрадостная перспектива получить не подконтрольные Дамаску территории за Евфратом, курдских районах и Идлибе. В этой связи возникает законный вопрос: кому нужна расчленённая Сирия?



Ответ надо искать в целях и интересах государств, погружённых в сирийский конфликт. В чьих интересах разделение САР на враждующие части. Таких главных интересантов здесь сразу несколько: Соединённые Штаты Америки, Турция, Израиль и не только. У каждого из них в этой большой геополитической игре своя индивидуальная партия. Есть и другие участники сложившейся ситуации - Иран и Россия. Об их роли и целях тоже стоит поговорить.







Соединённые Штаты

Гражданскую войну в Сирии можно рассматривать как следствие раздрая в номенклатурных кланах Дамаска. Однако уж больно она связана с «арабской весной», прокатившейся в 2011 году по странам Северной Африки и Ближнего Востока, населённым арабами.



«Спонтанные» протесты, обрушившие правительства полдюжины стран региона, несли арабам демократию американского образца, по американским же новейшим технологиям – с применением интернета, телевидения, мобильных средств связи, других современных коммуникаций.



Модераторами «арабской весны» выступили гражданские политические структуры США, связанные с их высшей властью. Одно время казалось, что процесс вышел из-под американского контроля и его оседлали исламисты. Но вскоре выяснилось, что этими силами управляют те же американцы, активно снабжающие исламистов деньгами и вооружением.



В Сирии интересы сторон не совпали. Исламисты попытались сделать здесь своё радикальное теократическое государство. Америке это было совсем ни к чему. Её больше устраивал управляемый хаос. К тому же жестокость и варварство исламских террористов возмутили цивилизованный мир. Пришлось их одёрнуть.



Меж тем, свои цели в регионе Америка определила давно. В мире эту политику назвали «разделяй и властвуй». Раздел американцы сформулировали, ненавязчиво явив миру разного рода карты и схемы возможного государственного переустройства Ближнего Востока.



Было и над чем властвовать. Нефть и газ региона (а недавно здесь нашли новые крупные месторождения) являются важными составляющими мировой экономики. Сирия в этом смысле и добывающая страна, и логистический регион для энергоносителей. Американцы всё это порушили и теперь на глазах у всего мира нагло качают нефть в сирийском Заевфратье. Цельная и единая Сирия им точно не нужна.



Иран

У Тегерана в Сирии совсем иные резоны. В последние годы иранские аятоллы смогли найти баланс между своими религиозными предпочтениями и политическими амбициями. Так в сферу их интересов попали Ирак с преобладающим, как и в Иране, шиитским населением, наполовину шиитский Ливан и светское государство Сирия, управляемое представителями другого исламского течения – алавитами.



За Сирию Иран вцепился зубами. Он поддержал правительственные силы оружием, деньгами, прислал свои военные формирования. Тегеран многое поставил в Сирии на карту, и всё ради того, чтобы обрести контроль и влияние в большом регионе – от Афганистана до восточного Средиземноморья. В эти планы аятолл никак не вписывается расчленённая Сирия. Тогда из сферы их интересов может выпасть крайне важное звено.



Турция

Анкара тоже заинтересована в единой Сирии. Это снимает для неё целый ряд угроз. Прежде всего, курдскую. Ведь курды не оставили планов создания собственного государства, отсеивающего восточную Турцию аж до побережья Чёрного моря. Отделившийся от Сирии курдский анклав может ускорить реализацию этих планов.



Большое значение для Турции имеют и коммуникации, связывающие её через сирийскую территорию с нефтяными промыслами Ближнего Востока. Для примера можно вспомнить нефтепровод из иракского Киркука в турецкий порт Джейхан. Он важен не только для экономики Турции, но и делает её региональным энергетическим кластером.



На эту прагматичную картинку пятном накладывается иррациональная политика турецкого президента Реджепа Эрдогана. Эксперты считают, что Эрдоган попал в плен неоосманских грёз. Он хочет расширить не только влияние Турции в регионе, но и её границы.







Повод для этого выбран достаточно сомнительный – защита туркоманов в Идлибе. Сомнительный потому, что Турция отнюдь не мононациональная страна турок. Да и в Идлибе туркоманам никто особо не угрожает, кроме тех же исламистов, вооружаемых Анкарой против Дамаска.



Сегодня контроль над Идлибом стал главной целью политики Турции в отношении Сирии. Дошло уже до вооружённых столкновений военнослужащих двух стран. Такой выбор сделал президент Эрдоган. Значит ли, что Турции нужна расчленённая Сирия? Не факт. Достаточно Анкаре осознать иррациональность своей нынешней политики, чтобы её маятник пошёл в обратную сторону.



Израиль

Сирия для Израиля – это во многом "родовая травма". В пору становления еврейского государства сирийские арабы вели себя крайне недружественно. Надо помнить, что Дамаск – древнейшая столица мира. Здесь зародились религии, перемешались нации, народы, культуры. И всё это прошло через века.



Сейчас, когда сирийские города пострадали от войны, многие обратили внимание на то, что разрушены жилые дома с тысячелетней историей. Они веками передавались из поколения в поколение. Этот уклад жизни был смыслом и стержнем сирийского народа.



Первым его поколебало выделение из этого полиэтнического и многоконфессионального мира государства Израиль. Сирийцы ответили на него кровавыми погромами практически во всех своих древних городах. Затем были войны, наследием которых стала болезненная для Сирии потеря Голанских высот.



Сейчас израильтяне под предлогом борьбы с иранскими военными формированиями постоянно бомбят Сирию, несут новые разрушения на её землю. Израилю нужна слабая Сирия, а ещё лучше – раздробленная на части, с нескончаемой внутренней войной.



Россия

Россия является единственной страной действует, которая действует в рамках действующего сирийского законодательства. Российские войска в САР - по приглашению законных властей. Россия оказывает помощь в борьбе с терроризмом и пытается погасить гражданский конфликт. Россия фактически противостоит всем, кто хочет хаос в Сирии использовать в своих геополитических интересах.



У России в этой стране тоже есть свои интересы. Прежде всего, это расширение военного присутствия в восточном Средиземноморье. Оно позволяет на дальних подступах к своим границам купировать возможные стратегические угрозы.



Ну и, конечно, военное присутствие в Сирии позволяет контролировать этот богатый углеводородами регион. В нём активно работают российские нефтяные и газовые компании. Они развивают и расширяют здесь свою деятельность. Новые месторождения, открытые недавно в регионе, делают его ещё более привлекательным для российских компаний.



Интересы России органично сочетаются с интересами самой Сирии. Нам нужен в ней мир, общественный порядок, спокойствие и благополучие людей. Это может обеспечить только единая, цельная и хорошо управляемая страна.



В Идлибе сейчас горячие дни. Правительственная армия зачищает провинцию от боевиков и поддерживающих их иностранных военных сил. Будем надеяться, что и эта земля скоро перейдёт под власть и контроль Дамаска. События в сирийском Идлибе, когда правительственные войска Турции и Сирии уже сошлись в прямом противостоянии, поставили под угрозу целостность этой арабской республики. Перед Башаром аль-Асадом проявилась безрадостная перспектива получить не подконтрольные Дамаску территории за Евфратом, курдских районах и Идлибе. В этой связи возникает законный вопрос: кому нужна расчленённая Сирия?Ответ надо искать в целях и интересах государств, погружённых в сирийский конфликт. В чьих интересах разделение САР на враждующие части. Таких главных интересантов здесь сразу несколько: Соединённые Штаты Америки, Турция, Израиль и не только. У каждого из них в этой большой геополитической игре своя индивидуальная партия. Есть и другие участники сложившейся ситуации - Иран и Россия. Об их роли и целях тоже стоит поговорить.Гражданскую войну в Сирии можно рассматривать как следствие раздрая в номенклатурных кланах Дамаска. Однако уж больно она связана с «арабской весной», прокатившейся в 2011 году по странам Северной Африки и Ближнего Востока, населённым арабами.«Спонтанные» протесты, обрушившие правительства полдюжины стран региона, несли арабам демократию американского образца, по американским же новейшим технологиям – с применением интернета, телевидения, мобильных средств связи, других современных коммуникаций.Модераторами «арабской весны» выступили гражданские политические структуры США, связанные с их высшей властью. Одно время казалось, что процесс вышел из-под американского контроля и его оседлали исламисты. Но вскоре выяснилось, что этими силами управляют те же американцы, активно снабжающие исламистов деньгами и вооружением.В Сирии интересы сторон не совпали. Исламисты попытались сделать здесь своё радикальное теократическое государство. Америке это было совсем ни к чему. Её больше устраивал управляемый хаос. К тому же жестокость и варварство исламских террористов возмутили цивилизованный мир. Пришлось их одёрнуть.Меж тем, свои цели в регионе Америка определила давно. В мире эту политику назвали «разделяй и властвуй». Раздел американцы сформулировали, ненавязчиво явив миру разного рода карты и схемы возможного государственного переустройства Ближнего Востока.Было и над чем властвовать. Нефть и газ региона (а недавно здесь нашли новые крупные месторождения) являются важными составляющими мировой экономики. Сирия в этом смысле и добывающая страна, и логистический регион для энергоносителей. Американцы всё это порушили и теперь на глазах у всего мира нагло качают нефть в сирийском Заевфратье. Цельная и единая Сирия им точно не нужна.У Тегерана в Сирии совсем иные резоны. В последние годы иранские аятоллы смогли найти баланс между своими религиозными предпочтениями и политическими амбициями. Так в сферу их интересов попали Ирак с преобладающим, как и в Иране, шиитским населением, наполовину шиитский Ливан и светское государство Сирия, управляемое представителями другого исламского течения – алавитами.За Сирию Иран вцепился зубами. Он поддержал правительственные силы оружием, деньгами, прислал свои военные формирования. Тегеран многое поставил в Сирии на карту, и всё ради того, чтобы обрести контроль и влияние в большом регионе – от Афганистана до восточного Средиземноморья. В эти планы аятолл никак не вписывается расчленённая Сирия. Тогда из сферы их интересов может выпасть крайне важное звено.Анкара тоже заинтересована в единой Сирии. Это снимает для неё целый ряд угроз. Прежде всего, курдскую. Ведь курды не оставили планов создания собственного государства, отсеивающего восточную Турцию аж до побережья Чёрного моря. Отделившийся от Сирии курдский анклав может ускорить реализацию этих планов.Большое значение для Турции имеют и коммуникации, связывающие её через сирийскую территорию с нефтяными промыслами Ближнего Востока. Для примера можно вспомнить нефтепровод из иракского Киркука в турецкий порт Джейхан. Он важен не только для экономики Турции, но и делает её региональным энергетическим кластером.На эту прагматичную картинку пятном накладывается иррациональная политика турецкого президента Реджепа Эрдогана. Эксперты считают, что Эрдоган попал в плен неоосманских грёз. Он хочет расширить не только влияние Турции в регионе, но и её границы.Повод для этого выбран достаточно сомнительный – защита туркоманов в Идлибе. Сомнительный потому, что Турция отнюдь не мононациональная страна турок. Да и в Идлибе туркоманам никто особо не угрожает, кроме тех же исламистов, вооружаемых Анкарой против Дамаска.Сегодня контроль над Идлибом стал главной целью политики Турции в отношении Сирии. Дошло уже до вооружённых столкновений военнослужащих двух стран. Такой выбор сделал президент Эрдоган. Значит ли, что Турции нужна расчленённая Сирия? Не факт. Достаточно Анкаре осознать иррациональность своей нынешней политики, чтобы её маятник пошёл в обратную сторону.Сирия для Израиля – это во многом "родовая травма". В пору становления еврейского государства сирийские арабы вели себя крайне недружественно. Надо помнить, что Дамаск – древнейшая столица мира. Здесь зародились религии, перемешались нации, народы, культуры. И всё это прошло через века.Сейчас, когда сирийские города пострадали от войны, многие обратили внимание на то, что разрушены жилые дома с тысячелетней историей. Они веками передавались из поколения в поколение. Этот уклад жизни был смыслом и стержнем сирийского народа.Первым его поколебало выделение из этого полиэтнического и многоконфессионального мира государства Израиль. Сирийцы ответили на него кровавыми погромами практически во всех своих древних городах. Затем были войны, наследием которых стала болезненная для Сирии потеря Голанских высот.Сейчас израильтяне под предлогом борьбы с иранскими военными формированиями постоянно бомбят Сирию, несут новые разрушения на её землю. Израилю нужна слабая Сирия, а ещё лучше – раздробленная на части, с нескончаемой внутренней войной.Россия является единственной страной действует, которая действует в рамках действующего сирийского законодательства. Российские войска в САР - по приглашению законных властей. Россия оказывает помощь в борьбе с терроризмом и пытается погасить гражданский конфликт. Россия фактически противостоит всем, кто хочет хаос в Сирии использовать в своих геополитических интересах.У России в этой стране тоже есть свои интересы. Прежде всего, это расширение военного присутствия в восточном Средиземноморье. Оно позволяет на дальних подступах к своим границам купировать возможные стратегические угрозы.Ну и, конечно, военное присутствие в Сирии позволяет контролировать этот богатый углеводородами регион. В нём активно работают российские нефтяные и газовые компании. Они развивают и расширяют здесь свою деятельность. Новые месторождения, открытые недавно в регионе, делают его ещё более привлекательным для российских компаний.Интересы России органично сочетаются с интересами самой Сирии. Нам нужен в ней мир, общественный порядок, спокойствие и благополучие людей. Это может обеспечить только единая, цельная и хорошо управляемая страна.В Идлибе сейчас горячие дни. Правительственная армия зачищает провинцию от боевиков и поддерживающих их иностранных военных сил. Будем надеяться, что и эта земля скоро перейдёт под власть и контроль Дамаска. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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