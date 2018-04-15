Война в Сирии добьет ООН

14 апреля по требованию России состоялось заседание Совет безопасности ООН. Главной темой заседания стали удары по Сирии, которые в ночь на субботу нанесли США, Франция и Британия.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия на заседании в СБ ООН представит доказательства незаконности ударов США по Сирии. Она добавила, что с российской стороны «будут факты и данные, которые сегодня уже частично были озвучены министерством обороны и которые также будут предложены вниманию Совета Безопасности».

Постоянный представитель России Василий Небензя заметил, что США, Великобритания и Франция могли бы в течение 24 часов прекратить конфликт в Сирии. «Нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти собственного народа», — заявил он. По словам дипломата, в Москве сомневаются в том, что единственной целью Вашингтона в Сирии остается борьба с терроризмом.

В ответ постоянный представитель США в Совбезе ООН Никки Хейли, заявила, что президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии. Она подчеркнула, что операция проводилась «не для мести, не для наказания, не для символической демонстрации силы». «Мы действовали с целью не допустить дальнейшего применения химического оружия. Цели, которые мы выбрали, имели центральное значение для сирийской программы производства химоружия», — сказала она.

Между тем внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции осуждал атаку стран Запада на Сирию и требовал воздержаться от дальнейшего использования силы. Документ осуждал агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН. Проект резолюции также требовал «от США и союзников немедленно прекратить агрессию», а также «воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».

В итоге, российская резолюция принята не была, зато в ответ США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН собственный проект резолюции по Сирии для расследования применения химического оружия. При этом, в резолюции также выдвинуто требование прекратить огонь в Сирии, хотя Россия требовала того же.

В последнее время Россия вообще активизировала свои усилия на дипломатическом фронте. Может ли это дать положительный результат?

— Ситуация с международным правом мало изменилась с периода бомбардировок Югославии в 1999 году, — говорит член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. — Когда «сильным американцам» это надо, они не спрашивают мнения международного сообщества. Был период, когда в мире все начали принимать это чуть ли не как должное. Мы помним агрессию против Ирака, Ливии и т. д.

Россия по-прежнему пытается апеллировать к международному праву и обращает внимание на нарушения этого права со стороны США и их союзников.

Мы пытаемся заставить заработать те механизмы ООН, которые пока ещё формально работают. Для нас созыв Совбеза ООН — одна из немногих возможностей широко донести свою точку зрения до мировой общественности. Наша задача показать многим странам, что по ним, если их лидер чем-то не понравится, завтра могут нанести точно такой же удар. При этом предлог всегда найдётся.

Что касается непосредственно ракетного удара по Сирии, мне кажется, это больше имитация, чем на самом деле попытка ослабить и наказать Башара Асада. Дональд Трамп при этом цинично решил сразу несколько задач: отвлёк внимание публики от скандала, раздуваемого вокруг его связей с порномоделью, показал свою «решительность» утереть нос России и «утилизировал» сотню устаревших ракет на территории недружественного государства. При этом он сделал всё, чтобы даже случайно не перейти красную линию, не задеть ракетными ударами российских военнослужащих.

В любом случае, удар по Сирии был одновременно и очередным ударом по международному праву, которое сейчас слабеет и распадается. И есть опасения, что даже формально ООН перестанет существовать. Это будет крайне опасный момент для современной цивилизации. Россия, как мы видим, старается приложить все усилия, чтобы механизм этот сохранился. Даже в условиях, когда самые крупные и сильные государства грубо нарушают международные нормы.

«СП»: — Будет ли Россия более активно действовать на дипломатической арене? Есть ощущение, что наши дипломаты стали хотя бы говорить решительней.

— Дело в том, что в информационной войне мы используем разные тактики. Запад использует количественную тактику. У него неизмеримо больше медийных возможностей. Тысячи СМИ не только в странах Запада, но и большинстве стран мира могут пропагандировать американскую точку зрения на проблемы внешней политики. Большинство из них работает против России. Мы же стараемся брать качеством. Поскольку любой человек, обладающий критическим сознанием, видит все американские спекуляции и преступления. Как говорит народная мудрость, шила в мешке не утаишь. И даже официально американцам пришлось признать, что никакого секретного оружия, из-за которого, якобы, началось вторжение в Ирак, не было.

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