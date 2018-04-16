Война в Сирии бьет по рейтингам в Лондоне и Париже

Популярность Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона в их странах падает

Обнаружившееся у президента Франции Эммануэля Макрона желание принять участие в «маленькой победоносной войне» в Сирии отрицательно сказалось на его рейтингах. Если в июле прошлого года критически к нему относились 21% французов, то сейчас – уже 44%.

Всего 5% граждан поддерживают его внешнюю политику, ещё 36% вообще не смогли назвать ни одного положительного качества Макрона-политика. Противоположного мнения придерживаются 14%.

Социальный облик Макрона тоже хромает: 67% французов воспринимают его как ставленника французского олигархата, его политику – как направленную на защиту интересов состоятельной элиты. Только 20% французов полагают, что Макрон заботится и о бедных слоях населения.

Похожие проблемы и у другого сторонника войны – премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Только 28% британцев поддерживают участие Лондона в агрессии против Сирии, 36% против. 45% убеждены, что Лондон не должен ввязываться в эту авантюру и в будущем. Британцы резонно опасаются, что новая война будет стоить больших денег (Великобритания после выхода из ЕС перешла в режим экономии) и спровоцирует столкновение крупных держав.

Пока, правда, озабоченность британцев и французов действиями их правительств не дошла до того уровня, чтобы заставить Лондон и Париж отказаться от военного давления на Сирию и не ввязываться во внешнеполитическую авантюру.