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Война в Сирии бьет по рейтингам в Лондоне и Париже

16 апреля 2018, 19:39  •  194 • В мире
Популярность Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона в их странах падает
Обнаружившееся у президента Франции Эммануэля Макрона желание принять участие в «маленькой победоносной войне» в Сирии отрицательно сказалось на его рейтингах. Если в июле прошлого года критически к нему относились 21% французов, то сейчас – уже 44%.
Всего 5% граждан поддерживают его внешнюю политику, ещё 36% вообще не смогли назвать ни одного положительного качества Макрона-политика. Противоположного мнения придерживаются 14%.
Социальный облик Макрона тоже хромает: 67% французов воспринимают его как ставленника французского олигархата, его политику – как направленную на защиту интересов состоятельной элиты. Только 20% французов полагают, что Макрон заботится и о бедных слоях населения.
Похожие проблемы и у другого сторонника войны – премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Только 28% британцев поддерживают участие Лондона в агрессии против Сирии, 36% против. 45% убеждены, что Лондон не должен ввязываться в эту авантюру и в будущем. Британцы резонно опасаются, что новая война будет стоить больших денег (Великобритания после выхода из ЕС перешла в режим экономии) и спровоцирует столкновение крупных держав.
Пока, правда, озабоченность британцев и французов действиями их правительств не дошла до того уровня, чтобы заставить Лондон и Париж отказаться от военного давления на Сирию и не ввязываться во внешнеполитическую авантюру.
По материалам СМИ
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