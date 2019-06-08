Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе

На днях возобновились столкновения между Сирийской арабской армией и ее противниками. Это связано с началом крупного контрнаступления боевиков группировки Джебхат ан-Нусра* на границах провинции Идлиб. К настоящему моменту результатом этой операции стали тяжелейшие потери со стороны проправительственных сил. Уже сейчас известно о более чем полусотни погибших — 53 человека. При этом сами боевики тоже не остались невредимыми — 48 террористов убито при отражении атаки. Однако относительно сопоставимые потери не говорят о том, что стороны остались при своем. Гораздо успешнее оказались террористы. Они вернули под свой контроль ряд ранее потерянных деревень, а также захватили новые — Джибин, Таль-Малах.

Активизации антиправительственных группировок в Идлибе связана с недавно начавшейся операцией Сирийской арабской армии и союзников на юге Идлибе. Однако тут важно отметить, что Дамаск и Россию нельзя считать нарушителями заключенного в Сочи договора о создании вокруг Идлиба демилитаризованной зоны. Проблема в том, что с самого момента подписания соответствующих документов большинство удерживавших проблемную мухафазу боевиков отказались придерживаться мирного плана. Они регулярно совершали нападения на Сирийскую арабскую армию и прочие проасадовские формирования. Москва и Дамаск тем временем старались быть максимально сдержанными и выполняли свои обещания. А вот Турция, которая обязалась утихомирить Джебхат ан-Нусру и все прочие засевшие в Идлибе банды, совершенно не справлялась с задачей и была, по сути, бесполезна для Кремля в этом проблемном регионе. Логично, что рано или поздно ситуация должна была накалиться. Что, собственно и, и произошло. И теперь мы на грани очередной большой войны.

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В настоящий момент в Идлибе находится более тридцати тысяч вооруженных боевиков. Война против них обернется серьезными потерями среди мирного населения — известно, что террористы стремятся максимально ограничить отток населения из провинции. Они насильно вербуют мужчин в свои ряды, а тех, кто принципиальны в своем неприсоединении, часто казнят. Сторонники Дамаска и вовсе расстреливаются на месте. Отсюда становится понятно, что для таких людей жизнь гражданских не представляет никакой ценности. Так что бойцам САА надо быть готовыми к тому, что их враги будут прикрываться живыми щитами.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что последние неудачи Дамаска связаны с недостаточной дисциплинированностью асадовской армии и добровольческих формирований. Плюс ко всему, большую поддержку боевикам по-прежнему оказывают Соединенные Штаты Америки.

— Главной проблемой Сирийской армии всегда являлось отсутствие дисциплины. В свое время это как раз и сказалось на успех различных вооруженных формирований, когда они развернули наступление в сторону Дамаска и в прочих направлениях на заре этого конфликта. Получилось так, что полноценная армия оказалась на самом деле совершенно не боеспособной. Зачастую игнорируются элементарные правила ведения войны. Нужно выставлять посты, блокпосты, постоянно следить за обстановкой, потому что в непосредственной близости располагаются позиции террористов. То есть нужно быть бдительным в течение 24 часов, семь дней в неделю и каждый месяц. У большей части Сирийской армии нет этой бдительности, поэтому и происходят внезапные нападения. Кстати, эта внезапность обеспечивается не только недисциплинированностью сирийцев и расторопностью боевиков, но и американской стороной. Нельзя забывать, что в небе над Сирией и рядом с Сирией летают американские самолеты-разведчики, а также еще есть и спутники, которые постоянно мониторят ситуацию и выясняют, какие части сирийских сил находятся в боеготовности, а какие — нет. Вообще, когда наши военные отправились в САР, они заметили, как сильно понятие армия у нас отличается от их. Разумеется, российским специалистам пришлось и приходится проделывать огромную работу для того, чтобы добиться эффективности от местных солдат. Пока в порядок приведен, по меньшей мере, один корпус, который проявил себя при взятии Алеппо и Дэйр-эз-Зора. А остальная армия только лишь дотягивается до необходимого уровня.

«СП»: — Вы полагает, что США до сих пор действуют в связке с террористами?

— Конечно. Я уверен, что в Идлибе по-прежнему находятся американские специалист и различные советники. Все они получают оперативную информацию и делятся ей с местными боевиками.

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«СП»: — Это происходит по линии Министерства обороны США или по линии спецслужб?

— По линии спецслужб. Эти специалисты присутствую в САР на протяжении всей войны. Информация им поступала, они передавали ее террористами. И именно поэтому последние был так успешны в своих действиях. Но когда вмешалась Россия, у которой, как мы знаем, тоже есть своя разведка, ситуация поменялась. Мы оказались лучше — Россия сделал практически неэффективным это взаимодействие спецов из США с местными боевиками.

«СП»: — Как вы думает, будет ли дальнейшая эскалация конфликта в Идлибе? Просто в последнее время все стороны стали более активны.

— Я думаю, что эскалация боевых действий будет. Я и раньше говорил, что Идлиб — это мина замедленного действия. Рано или поздно она должны взорваться. Стороны, конечно, пытались все сделать мирно, но выяснилось, что далеко не со всеми вообще есть возможность договориться.

Новости Сирии: Турцию заподозрили в отправке оружия противникам РФ и Сирии

* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.