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Война в Сирии 2:0: Турция жестко подставила Россию в Идлибе

10 июня 2019, 20:24  •  158 • Война
Боевые действия на северо-западе Сирии становятся все более интенсивными. Боевики оппозиции и головорезы из Джебхат ан-Нусры* атакуют правительственные позиции в различных частях, но основные сражения происходят все же на юге провинции Идлиб. Счет погибших с обеих сторон идет на сотни. Россия тоже участвует в этом — наши самолеты активно наносят удары по позициям врагов Дамаска, и это обеспечивает преимущество Сирийской арабской армии на некоторых направлениях. Однако сами террористы тоже не безуспешны — они возвращают под свой контроль некоторые ранее утраченные территории. Их успех обеспечен несколькими факторами.
Первый — недостаточная подготовленность сирийских правительственных сил, которые допускают прорывы в тех местах, где их никак допускать нельзя. Второй — разведданные иностранных спецслужб, по мнению некоторых российских специалистов, так или иначе поступают в Идлиб и доносятся до террористов. Однако ключевым фактором тут следует считать все-таки поддержку со стороны Турции. Национальный фронт освобождения, который объединяет большинство оппозиционных формирований Идлиба, финансируется и вооружается Анкарой и через Анкару. Колонны из Турции регулярно отправляются в мятежную мухафазу. В них много оружия, которое официально предназначается для турецких военных, однако на деле доказать это почти невозможно. Да и зачем довольно ограниченному турецкому контингенту столько стрелкового оружия? Иностранные СМИ уже давно пишут, ссылаясь на собственные источники, о том, что Анкара напрямую вооружает оппозиционные и даже откровенно террористические группировки. Например, агентство «Reuters». Россия до поры до времени закрывала на это глаза, да и Анкара постоянно говорила о полном усмирении боевиков в самом ближайшем будущем. В общем, поводы ждать вроде бы как были. Но когда начались атаки сепаратистов, все встало на свои места — Дамаск развернул контрнаступление на определенных направлениях, а Москва поддержала с воздуха.
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Все справедливо, и в этой ситуации даже Эрдоган не смог ничего возразить, ибо аргументов больше не было — он не справился с задачей, которую на него возложили по итогам прошлогоднего саммита в Сочи. Однако пока что отказываться от поддержи Джебхат ан-Нусры и прочих опасных для Дамаска и России группировок Анкара не собирается, и это очень неприятно для Кремля. Настолько, что иностранные СМИ, в том числе и курдские, распространили информацию, согласно которой Россия будто бы даже готова поддержать Отряды народной самообороны в их войне против Турции на северо-западе Сирии. Напомним, ранее турецкая армия отобрала у курдов север и северо-запад провинции Алеппо. Пока что Кремль дошел лишь до того, что пригрозил туркам таким в будущем. Если в этом есть хоть немного правды, то российско-турецкие отношения близки к тому, чтобы зайти в глубочайший кризис.
Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что до этого не дойдет, потому как при таком раскладе Россия и Турция окажутся на грани войны, чего ни одна из сторон не желает.
— Россия сейчас очень дорожит отношениями с Турцией. Турция точно также нуждается в России. Делать какие-либо резкие движения из-за Дамаска или тем более Идлиба вряд ли кто-то намерен. А сказать туркам, что мы поддерживаем курдов, все равно что их серьезнейшим образом оскорбить. Они сразу же схватятся за оружие и пойдут нас резать. Однако Россия тоже не намерена и просто не может постоянно уступать и закрывать на все глаза. Проблема Идлиба должна быть решена. Очевидно, что турки не справляются. Я верю, что Эрдоган искренне хотел привести все в порядок в Идлибе, но с «подонками», которые засели в Идлибе, дипломатия эффективна только тогда, когда подонок закован в наручники и на голове у него мешок. Это ненормальные люди, и живут они в своем придуманном мире. С ними не договоришься. Но из-за всех этих стараний Анкара теперь в трудном положении. В Турции прекрасно понимают, что разобраться с Идлибом нужно. Это угроза не только для Сирии, но и для самой Турции. К сожалению, на данный момент есть только одно решение — военное. Участвовать в уничтожении террористов Турция не может.
«СП»: — Почему? Кажется, такой план рассматривался на одной из астанинских встреч.
— Во-первых, жертвовать своими людьми Эрдоган не хочет и не будет. Во-вторых, как он посмеет ввести туда карательные войска после того, как активно создавал образ защитника всех оппозиционных сил Сирии? Нет, так не пойдет. Решать войной проблему Идлиба должна Сирийская арабская армия и только лишь она. Ни Россия, ни Иран, ни Турция не должны, а именно Дамаск. Тогда план с уничтожением террористов выглядит более или менее разумным.
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«СП»: — То есть после всех своих стараний закрепиться в Идлибе Анкара будет вынуждена стать нейтральной?
— Нет, турки, конечно, будут возмущаться, поднимать вопрос на каких-то международных встречах, но в итоге смирятся. Потому что для них на данный момент это единственный вариант сохранить хорошие отношения с РФ и избавить себя от головной боли под названием Идлиб.
«СП»: — А что по поводу Россия? Разве она не будет оказывать поддержку с воздуха? Сейчас же оказывает.
— Во время Корейской войны наши летчики тоже участвовали и во время вьетнамской, ну и что? Они могут летать хоть под видом сирийских ВВС, хоть без такой маскировки. В этом нет большой проблемы, но это будет ограниченное участие. Основную работу должны сделать сирийцы.
Новости Сирии: Турцию заподозрили в отправке оружия противникам РФ и Сирии
* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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