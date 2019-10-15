Война в Сирии 2.0: Путин переиграл и Трампа, и Эрдогана, но надолго ли

Похоже, Кремль одерживает в Сирии дипломатическую победу. Как сообщил журналу Newsweek источник в Пентагоне, Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо.

По данным издания, США приступили к выводу своих войск из города и планируют поспособствовать тому, чтобы ВС РФ закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие Манбидж «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые Вашингтоном.

Ранее 14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что в ближайшее время выступающие союзниками турецкой армии отряды сирийской оппозиции войдут в стратегически важные города Манбидж и Кобани, контролируемые курдами.

Однако к этому моменту возник фактор, способный в корне изменить ход турецкой кампании. В минувшее воскресенье курды приняли непростое для себя решение: выступить совместно с Дамаском, против которого они прежде воевали в составе коалиции во главе с США.

«Суть в том, что сирийская армия войдет на территории, подконтрольные администрации, и разместится на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи „Сирийским демократическим силам“ (курдские формирования) в отражении этой атаки и освобождении районов, занятых турецкой армией и ее наемниками», — говорится в заявлении курдской администрации северо-восточных районов.

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Как считают курды, соглашение с Дамаском позволит «освободить и другие оккупированные Турцией сирийские города, в том числе Африн», занятые Анкарой в ходе предыдущих военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» 2016−2018 годов.

В результате этих договоренностей, утром 14 октября правительственные войска Сирии выдвинулись на север, чтобы остановить турецкое наступление. Они вошли в города Табка, Айн-Иса и Тель-Тамр, а также расширили свое присутствие в Хасеке и Эль-Камышлы.

Для Анкары эти события стали неприятной неожиданностью. Причем, противостояние вступает в решительную фазу: о своих намерениях войти в города Кобани и Манбидж заявили одновременно и Анкара, и Дамаск.

Неприятным сюрпризом это стало и для НАТО. Турция является членом Североатлантического альянса, а Пятая статья Вашингтонского договора предусматривает оказание помощи союзнику, подвергшемуся нападению — в данном случае, со стороны Сирии. Как признал генсек НАТО Йенс Столтенберг, продолжающаяся турецкая операция «чревата риском дальнейшей региональной дестабилизации».

В этой ситуации Москва взяла на себя роль посредника между всеми сторонами конфликта. Показательно, что переговоры с курдами проходили на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, являющейся символом российской власти в стране.

Вместе с тем, не вызывает сомнений: Москва не станет вмешиваться в бойню. Неслучайно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о риске прямого военного столкновения между Россией и Турцией, категорически отверг такую возможность.

«Мы даже не хотели бы думать о таком варианте. Мне больше нечего добавить. Для этого существуют каналы связи между нашими военными», — заявил он.

Это значит, что турки смогут без проблем сминать и сирийцев, и курдов.

При удачном раскладе, при посредничестве РФ стороны могли бы договориться о разделе зон контроля на севере Сирии. В случае сделки Анкара-Дамаск турки в той или иной степени смогли бы реализовать свой план создания буферной зоны на границе с Сирией, разделяющей два Курдистана — турецкий и сирийский. Дамаск получил бы крупный выигрыш в виде восстановление контроля над курдскими районами. А Москва упрочила бы свои позиции в регионе, и могла бы рассчитывать на политические дивиденды.

Но реализуется ли этот сценарий — вопрос пока предельно открытый.

— Курды договорились с Дамаском, что пропустят сирийскую армию на свою территорию, и не будут ей препятствовать в продвижении к границам Турции, — отмечает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Курды отвернулись от американцев, и теперь взяли курс на сотрудничество с Асадом — в надежде, что Асад их защитит от турок. Россия же выступила посредником в этих переговорах — только и всего.

«СП»: — Наше посредничество служит сдерживающим фактором для Анкары?

— Москва не будет вмешиваться в эту историю — не будет помогать ни курдам, ни правительственной сирийской армии в борьбе против турок. Надо понимать: мы на себя такие обязательства не брали. Мы обязывались помогать Сирии в борьбе с формированиями «Исламского государства"*, и как раз с боевиками назревает очень большая проблема.

В северо-восточных районах Сирии скопилось до 130 тысяч беженцев. Эти люди содержатся в тяжелейших условиях — без чистой питьевой воды, без медицинской помощи. В лагерях беженцев свирепствуют страшные болезни, включая холеру и сальмонеллез. Эти беженцы сейчас могут перенести болезни на территорию Сирии.

Мало того, в тюрьмах, которые охраняли курды, находятся более 15 тысяч боевиков. Если курды разбегутся, боевики вырвутся на свободу. Даже если они не будут воевать в Сирии — они уже навоевались — они постараются вернутся в страны, откуда они на сирийскую землю пришли.

В этом тоже кроется огромная опасность. Тем более, среди боевиков довольно много выходцев из стран СНГ.

«СП»: — Смогут ли сирийцы вместе с курдами остановить турок?

— Турок остановить будет сложно. Эрдоган, мягко говоря, закусил удила. Я считаю, он не остановится, пока не дойдет до красной черты, которую сам определил — продвинется вглубь Сирии на 30 километров, чтобы создать зону безопасности. В этой зоне турецкий лидер намерен разместить беженцев, чтобы они стали санитарным кордоном между курдами и Турцией.

«СП»: — Какой выигрыш получает в такой ситуации Москва?

— Выигрыш только в том, что из северных районов уходят американцы, и потому они не смогут мешать разделываться с террористами. Никакого другого выигрыша Кремль не получит.

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— Вопрос в том, как далеко каждый из игроков в Сирии готов пойти, и какие силы они готовы задействовать, — считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Если, скажем, будет задействована вся турецкая армия, с ней не сможет справиться вся армия Сирии. С другой стороны, если на стороне сирийцев выступают российские части — ситуация меняется.

«СП»: — Вы считаете, мы выступим на стороне Асада?

— Разумеется, такого не будет — и никто не собирается задействовать в нынешней операции все силы. На деле, весь вопрос в том, кто из сторон и как договорится.

«СП»: — Как выглядят варианты этих договоренностей?

— Совершенно понятно одно: России нужно убрать из Сирии все иностранные войска, и добиться, чтобы курды пошли под Асада. На данный момент такая тенденция имеется. Турция при этом используется просто как кнут.

Я бы сказал, амбиции Эрдогана в данной ситуации работают на Россию. При этом совершенно непонятно, чего турецкий лидер хочет — каковы его конечные цели. Потому что создание буферной зоны — цель довольно сомнительная.

Вряд ли эту зону туркам удастся удержать. Если в конце концов получится, что усилиями Эрдогана вся остальная Сирия возвращается под контроль Асада — в том числе и курды перестают ломать комедию, и тоже становятся частью сил Асада — удерживать буферную зону будет крайне затруднительно.

Особенно если курды в этой зоне начнут вести военные действия — это начнет просто пожирать у турок ресурсы. Все это будет вести только к падению популярности Эрдогана, которая и без того снижается.

«СП»: — Можно ли сказать, что Кремль удачно разыгрывает сирийскую партию?

— На данный момент — да. Для меня поразительно — особенно зная наши национальные традиции — насколько эффективно действует Россия в Сирии. И в военном, и в дипломатическом плане. На данный момент, повторюсь, это именно так.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.