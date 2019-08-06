Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы

В очередной раз боевики Идлиба совершили атаку на российско-сирийскую базу Хмеймим. Информация об инциденте доносится разная. Если взять официальную версию, то все прошло, как всегда, гладко. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что из контролируемых сепаратистами территорий были выпущены три реактивных снаряда. Это были неуправляемые ракеты, и так уж вышло, что до нужной цели они не долетели, а поразили располагающуюся поблизости деревню Рууайс Афиф. Особого ущерба не нанесено. Из раненных — четыре гражданских. Сама база в полном порядке. В общем, даже не пришлось отражать атаку.

Но есть и другие версии произошедшего. Так, еще до официального комментария Министерства обороны России сирийской информационное агентство SANA, тесно связанное с властями САР, сообщило о произошедшем. Ссылаясь на военные источники, местные журналисты рассказали, что атака привела к «большому количеству жертв», кроме того, материальный ущерб значителен. Нельзя не согласиться, что эти две версии сильно друг от друга отличаются. Это при том, что исходят они от союзников. Правда, вот, наши сирийские коллеги не уточняют, кто именно погиб в результате обстрела и кому нанесен ущерб. Населенному пункту или базе Хмеймим?

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Если порыться в социальных сетях и в источниках сирийских сепаратистов, расположившихся на северо-западе страны, то там тоже нет информации, проливающей свет на эти события. Одни сообщения говорят о больших разрушениях на нашей базе и о нескольких погибших среди российских военных. Другие пишут про то, что вообще ничего не произошло, а взрыв рядом с Хмеймим был вызван не террористической атакой, а неправильным обращением бойцов Сирийской арабской армии с боеприпасами — будто бы на каком-то складе сдетонировал снаряд, а за ним взорвались и другие.

Кстати, несколько дней назад похожий инцидент действительно произошел, и в результате него погибла пара десятков сирийских военных, но было это значительно южнее.

Однако отвергать вероятность атаки ни в коем случае нельзя. Не так давно завершилась очередная встреча в рамках астанинского формата. По ее итогам однозначно стало ясно, что отдельные стороны больше не намерены придерживаться сочинского соглашения между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так, иранцы дали знать, что в Сочи подразумевалось создание демилитаризованной зоны. По факту же она не существует, ее так и не удалось создать. Турки не сумели обуздать боевиков и террористов, и те продолжают нападать на тех, кого считают врагами. Иранцы и россияне в списке. Дамаск же давно отказался от заморозки идлибского конфликта и ведет боевые действия с апреля, иногда делая небольшие перерывы. Москва, на словах выступая за сохранение сделки, на самом деле довольно часто бомбит Хаму и Идлиб. Разумеется, в таких условиях регулярные взаимные нападения не просто возможны, они — обязательны.

Тем не менее, нам удалось пообщаться через социальные сети с одним из местных жителей, и он заявил, что о взрыве слышал, но самого взрыва не слышал. По его словам, он не один такой. И это наводит некоторых людей на мысль, что на самом деле, этой случай есть не что иное, как инсценировка. Дело в том, что Дамаск на днях объявил о наращивании сил на северо-западе с целью продолжить операцию по зачистке Идлиба от террористов. В этой связи ему было нужно хорошее обоснование. И чтобы вовлечь в это дело Россию, было сообщено о происшествии на базе Хмеймим. Мол, для нее теперь вроде бы как тоже есть предлог вовлечься в крупную операцию.

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Наш источник в военных кругах РФ сообщает, что атака на самом деле была. Они имеют место быть почти каждый день в окрестностях Хмеймим. На саму базу нападают реже, но стабильно по несколько раз в месяц. Сейчас сложно сказать, пытались ли террористы целенаправленно атаковать Хмеймим или по случайному стечению обстоятельств выпущенные снаряды просто приземлились рядом.

Однако совершенно точно можно сказать, что это — не инсценировка, но и не массированная атака на российских военных. Для Москвы не нужны подобные обоснования — она и так проводит операции в Хаме и Идлибе. Сейчас это происходит очень часто — почти каждый день. Наши специалисты наиболее сконцентрированы на враждебных всем группировках — откровенно террористических. То есть на тех, с которыми даже у Турции очень плохие отношения. Получая информацию о местонахождении группы террористы, военные готовят операцию и оперативно вылетают. В большинстве случаев цели удается успешно ликвидировать.

По поводу же агентства SANA — периодически оно склонно к преувеличениям. С этим российские военные не раз встречались. Последний случай, видимо, как раз из этой серии.

Военное обозрение: В Генштабе рассказали о новых атаках на базу Хмеймим