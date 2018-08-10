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Война в Сирии 2.0: Боевики начали поход на Дамаск
10 августа 2018, 11:24 • 246 • Война
Война в Сирии не закончена. Мало того, что по-прежнему неясно, как Асад, курды и турки будут делить северную часть государства, так еще и с террористами никак не удается окончательно разобраться.
Боевики, раньше властвовавшие повсеместно, теперь согнаны в провинцию Идлиб. Здесь они уже на протяжении пяти лет ведут бесконечные войны между собой за территории и скудные ресурсы. Их никто не трогал — официальные силы воевали то на востоке, то на юге, а у курдов и без проблемного Идлиба хватает задач. Анкара же вроде бы попыталась их приструнить, однако вышло это не совсем так, как планировалось — безоговорочно турок вызвались поддерживать только бойцы Сирийской свободной армии и несколько мелких формирований. Остальные же предпочли «независимость». Это аукнулось — в ряде населенных пунктов турецкая армия ликвидировала их присутствие с целью соорудить временные военные базы и наблюдательные посты. С недавних пор Анкара прикладывает еще больше усилий в попытках легализовать основные группы в Идлибе. С этой целью она на базе Сирийской свободной армии пытается создать некую оппозиционную коалицию.
Название проекта — «Национальный фронт освобождения». В его состав уже входят несколько десятков тысяч повстанцев, и вроде бы террористов среди них нет, во всяком случае, основные формирования в РФ таковыми не признаются. Это дало небольшую надежду на возможность организации переговоров с Дамаском с целью бескровной нормализации ситуации в провинции. Сейчас преждевременно говорить о том, насколько дипломатический план урегулирования окажется эффективным, тем не менее, как со стороны оппозиции, так и со стороны Дамаска пока говорят исключительно о предстоящей войне.
Риторика, конечно, воинственная, но это никак не умаляет миротворческие старания иностранных участников гражданской войны. Старается Турция, старается и Россия. Однако всего этого, как оказалось, недостаточно. Крупнейшее террористическое образование в современной Сирии, запрещенное в России Хайят Тахрир аш-Шам отказалось ото всех поступавших в ее адрес предложений. Это формирование создано на основе Джебхат ан-Нусры*, при этом идеология осталась прежней. Турция предложила членам этой банды отказаться от борьбы и уехать в страны происхождения, если же они сирийцы, то им позволено перейти в состав менее радикальных групп. Вроде бы поначалу были надежды на успех, но в итоге Хайят Тахрир аш-Шам отказалась участвовать в каких бы то ни было переговорах с турками, Асадом и Россией. По словам ее представителей, самороспуск террористической организации будет означать, что «Идлиб преподнесен России на золотом блюде». По их мнению, этого никак нельзя допустить.
А на днях один из лидеров террористической группировки Абу ль-Фатех аль-Фергали заявил, что его банда никогда не сдастся, и с каждым днем она становится все крепче. По этой причине Идлиб не падет. Более того, по его словам, в самое ближайшее время состоится поход на Дамаск.
Не особенно страшные угрозы, однако нельзя забывать, что последователи Джебхат ан-Нусры составляют целую армию численностью примерно в двадцать тысяч человек.
Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что в случае с Идлибом будет немало трудностей и Хайят Тахрир аш-Шам — одна из главных.
— Конечно, захват Дамаска маловероятен. Даже если сейчас все силы выдвинутся боевиков из Идлиба, до столицы Сирии мало кто доберется. И у них точно закончится весь боевой дух для того, чтобы штурмовать. Впрочем, неожиданное наступление может привести к временному замешательству режима, но, думаю, Россия своими действиями компенсирует этот недостаток. Так что Дамаск вряд ли кто-то будет атаковать, возможны какие-то террористические атаки или диверсии, но не масштабное наступление.
«СП»: — А что по поводу Идлиба? Действительно ли террористы будут его долго удерживать?
— Джебхат ан-Нусра, или похожие группировки сейчас являются большой проблемой для всех. Турция не желает терпеть их в Идлибе, но вывести их оттуда невозможно — им некуда отступать, поэтому единственное, что они сейчас могут — воевать до самого конца. Турция не планировала такой операции, поэтому военным путем эта проблема и не была решена. Асаду же придется идти на крайние меры, потому что он пытается вернуть себе все утраченные земли, и Идлиб в этом смысле очень важный регион. Что его ждет? Если бы он был сам, то он, скорее всего, терпел бы поражение за поражением, как это когда-то было. Но с помощью России он добьется успеха. Тактика России понятна. Первоначально она полагается на свою разведку, которая устанавливает местоположение ключевых членов вражеских формирований. После этого следует ликвидация лидеров.
Разумеется, это приводит к ослаблению противника, и в этот момент начинается резкое наступление при массированной поддержки авиации. Но в таком случае не удастся избежать больших потерь среди мирного населения. Это связано с методами ведения боя таких террористических групп, как Исламское государство** или Джебхат ан-Нусра.
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* Джебхат ан-Нусра решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
** Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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