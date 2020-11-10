Война в Нагорном Карабахе закончилась возвращением Империи

Автор:

Александр Цыганов

Прошедшая ночь в Армении выдалась бурной. Вокруг неё – тоже.

Вечером в Армении был сбит русский самолёт. Именно в Армении, а не над боевыми порядками воюющих сил в Нагорном Карабахе, где было бы логично ожидать выстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса. Но нет, российский ударный вертолёт Ми-24 был сбит далеко от войны – около северной границы принадлежащей Азербайджану эксклавной Нахичеваньской области. Примерно в 150 км от зоны ведения боевых действий войны, зато в двух километрах от формально мирной границы между Арменией и Нахичеванью. И как раз в радиусе поражения любых современных ПЗРК, включая имеющиеся у азербайджанцев российские комплексы "Стрела-2М", "Стрела-3" и "Игла-С".

Это многим показалось катастрофой. Настолько, на первый взгляд, не нужной Баку, что у целого ряда наблюдателей сразу же возникла версия о провокации Еревана с целью втянуть Россию в их войну. Но нет, Азербайджан признал, что выстрел, убивший двух членов экипажа русского вертолёта и ранивший ещё одного, был произведён его военными. Это только усугубило ситуацию: оказывается, Азербайджан готов перенести боевые действия на коренную территорию Армении! Более того, в России мгновенно поднялись настроения, которые афористично выразил известный ЖЖ-блогер colonelcassad: "Если для стрелявших не последует каких-либо болезненных последствий, это будет какой-то позор".

Провокация не удалась

Однако вскоре вскачь понеслись такие события, что с высокой вероятностью речь стало можно вести о провокации, нацеленной на срыв очередного и, кажется, уже основательного перемирия в Нагорном Карабахе. Не исключено, по мнению некоторых наблюдателей, что провокации – турецкой. Потому что именно турки – вплоть до уровня Анкары – должны считать себя обделёнными по итогам событий этой ночи. По старому фильму получается: воевать воевали, а Кемску волость не получили. И какие-то благодарственные слова президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Турции не могут затушевать того факта, что в Карабахе уже размещаются доставленные туда этой же ночью 1960 русских миротворцев с 90 бронетранспортёрами и 380 единицами автомобильной и специальной техники.

При этом в российском Минобороны уточнили, что солдаты и офицеры отправлены с военного аэродрома в Ульяновске, а основой миротворческого контингента стали подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, которая как раз и специализирована под миротворческие функции.

Не исключено в этой связи, что и само скрытное передвижение военной колонны возле границы с Нахичеванью, которое и прикрывал сбитый Ми-24, в свою очередь, было прикрытием более грандиозной операции по переброске войск из Ульяновска.

В этом и катастрофа для Турции, и горячих голов в Азербайджане:

2008 год в Грузии показал, что Россия лишь до определённого предела прощает нападения на своих миротворцев. Этот предел – кровь. Как только она пролилась, только политические расчёты Москвы могут спасти напавшее на миротворцев государство от очень больших проблем. Вплоть до военного разгрома и ликвидации.

Таким образом, этой ночью прошло нечто вроде блистательной операции по освобождению Крыма в 2014 году. Империя вернула свои силы в Закавказье.

Но по порядку.

Мир и "отец нации"

Вот о чём договорились воюющие в Карабахе стороны при посредничестве России.

Подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана соглашение о прекращении огня вступило в силу с 00:00 10 ноября. Согласно договорённостям войска остаются на ныне занятых позициях. Это означает, что ключевая точка Карабаха и исключительно психологически важный для азербайджанцев пункт Шуша остаётся под контролем Азербайджана. Под его же контролем остаются уже занятые его войсками в ходе нынешней войны собственно карабахские районы. Кроме того, Азербайджану возвращаются все занятые в прошлую войну азербайджанские районы вокруг Карабаха.

Зато армянам оставляется критически важный для поддержания жизни армянской части Карабаха Лачинский коридор, связывающий Степанакерт с Арменией. Часть дороги, проходящая через Шушу, будет перенесена в сторону от города. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Коридор шириною 5 км, а также линию соприкосновения в Карабахе займут российские миротворцы. Армянские вооружённые силы выводятся в Армению.

Что очень важно для азербайджанцев и лично для Ильхама Алиева:

внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы.

Таким образом, президент Азербайджана выполняет завет своего отца Гейдара Алиева и главное – важнейшее национальное желание своего народа. Он становится не только военным и политическим победителем, но и практически "отцом нации".

Недаром он и объявил, по факту не достигнув окончательной военной победы:

Баку рад, что ставится точка в деле урегулирования многолетнего карабахского конфликта.

Значит, если Ереван или Степанакерт не спровоцируют новой войны, то есть хороший шанс, что её больше не будет…

Мир и восстание

В отличие о Ильхама Алиева армянский лидер Никол Пашинян терпит сокрушительное личное и политическое поражение. При этом он продолжает своё вечное позёрство, заявляя:

Дорогие соотечественники, сёстры и братья (этакий Сталин!). Я лично принял очень тяжёлое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана.

Слова "поражение" (а по мнению практически всех военных аналитиков – ещё и вполне заслуженное) Пашинян сказать не хочет, но из дальнейших слов оно само вылезает: "Текст уже опубликованного заявления невероятно болезнен для меня и нашего народа. Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации… Это лучшее решение в сложившейся ситуации… Это не победа, но поражения нет, пока не признаешь сам. Мы никогда не признаем себя (побеждёнными), и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения".

Получается, что этот странный человек и странный правитель оставил за собою возможность реванша. То есть подрыва даже такого – очень милосердного для армян в сложившихся военных обстоятельствах – соглашения, обеспечивающего национальное существование для армян Нагорного Карабаха.

Однако похоже на то, что дальнейшая судьба событий будет определяться уже без Пашиняна. Уже ночью – когда не все ещё узнали и осознали случившееся – по Еревану начались акции протеста. Сначала перед зданием правительства. Затем перед парламентом. Затем народ пошёл ломать двери здания правительства, ворвался туда, погромил кабинеты. Затем люди отправились к особняку Пашиняна. Драки были, избит спикер парламента Арарат Мирзоян. Об этом Царьграду рассказали источники в Ереване.

"В Армении отвращение к туркам никто не скрывает, – отметил один из наших информаторов. – И страха перед ними нет, даже с учётом их несомненного численного, военно-технического и прочего превосходства. Но почему страха нет? Потому что армянский социум по-прежнему традиционно видит в России доброго друга и союзника.

А вот нынешнее руководство Армении, исповедующее "многовекторность", скоро окончательно доиграется. Не открою Америки, если констатирую, что сегодня у нас растёт "личний неприязнь, даже кушать не можем" не только к туркам. Соседей не выбирают, с ними всё равно придётся бок о бок жить. Но с другой стороны, растёт неприязнь, вплоть до отвращения, к нынешней команде "государственных мальчиков" во главе с Николом Пашиняном. Которые за два с половиной года после госпереворота в мае 2018 года умудрились испоганить и то, что ещё сохранялось в Армении хорошего и конструктивного. В том числе проморгали нынешнюю войну, хотя подготовку к ней наши соседи месяцами, годами вели более чем открыто".

"Эти вчерашние гимназисты добавили нашему негативу новых оттенков, – пояснил источник. – Иного, впрочем, и не приходилось ожидать, принимая во внимание непомерные, робеспьерско-наполеонские гарантии новоявленных армянских "революционеров", весь багаж которых продолжает состоять из эклектического набора либеральных тезисов плюс нулевой профессиональный уровень. Этакие борисы джонсоны армянского пошиба. Или те же навальнята или саакашята. Человек, в середине 1990-х промышлявший заказными журналюшными кляузами, ныне глава армянского государства. До чего мы докатились… Демагогия, постоянное стремление откреститься от советской эпохи, внешний лоск плюс нулевой профессиональный уровень – вот типичные черты новоармянской госноменклатуры. И вот плачевный результат, трагедия, не побоюсь громких слов, общенационального масштаба – поражение в войне, которой можно было вообще избежать или добиться в ней совершенно иного результата, нежели теперь..."

Впрочем, иллюзий питать не следует:

Мы требуем Никола Пашиняна. Кто дал ему право подписывать такое?

– кричали протестующие…

Возвращение империи

При всём, однако, разгуле национализма и даже шовинизма с обеих сторон, на деле от дальнейших бед, переходящих, как прежде и бывало, в резню и геноцид, спасти может только Россия. Точнее, обеспеченный её участием вывод конфликта с национального на наднациональный уровень. Где он не прекратится, конечно, но затихнет, перейдёт в фазу зарубцовывания ран.

Дело в том, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха, без сомнения, межнациональный. Соответственно, на уровне национального государства, каким являются что Азербайджан, что Армения, такой конфликт неразрешаем в принципе. Национальное государство всегда – исключений ещё не было – на автомате творит мононациональный народ государства, то есть нацию. Национальные государства могут позволить себе наличие в своём составе других этносов. Но – небольших. Не претендующих на конкурирующую роль в создании государственной нации. Иначе или резня, геноцид, изгнание проигравшего, или образование двух или более мононациональных государств. Что мы и видим постоянно на Кавказе. Да и Российская Империя через это прошла. Не говоря уж об СССР, который вообще сам взрастил национальные государства на российской территории. Которые этот СССР и разнесли. Не из неблагодарности, а из необратимого закона образования национальных государств.

Четыре министра и один вице-премьер: Мишустин расставил людей на ключевые посты Способно ли национальное государство Азербайджан разрешить национальный конфликт с армянами Нагорного Карабаха? Ответ, надо полагать, очевиден для всех. Арцах – слишком крупное образование, чтобы его можно было проглотить. Оно уже слишком давно живёт в условиях независимости от Азербайджана и вражды с ним, чтобы его можно было переварить. И между армянами и азербайджанцами слишком много исторических счётов, чтобы вторые могли ассимилировать первых.

Отсюда что? – правильно, геноцид. И не по желанию кого-нибудь. А по неизбежности. Просто ничего иного на уровне национального государства можно даже не ожидать.

Потому разрешать межнациональный конфликт, подобный карабахскому, можно только выйдя на НАДнациональный уровень. А форма наднационального государственного устройства, известная с давних времён, только одна – империя.

Да, понятие "империя" многих пугает. Но тут важно увидеть, что те страны, которые мы знаем под этим званием, империями в настоящем смысле не являлись. И Британия, и Франция, тем более Германия, хоть и называли себя так, но на деле оставались национальными государствами, просто разграблявшими свои колонии и завоёванные территории в пользу одного титульного этноса. Индусы, кенийцы или, скажем, бирманцы не становились генералами и премьерами в Лондоне, а малийцы – в Париже. А уж что творила Третья империя Германии на временно оккупированных территориях, долго не уйдёт из памяти человечества.

А вот возвращение России в Закавказье с, по сути, имперским статусом, вручённым её миротворцам нынешним мирным соглашением, вполне обещает стать тем решением, которое избавит стороны конфликта от неизбежно негативного выбора. Выбора, который ставит война. Выбора между геноцидом или вечной войной.

Империя защитит всех своих.