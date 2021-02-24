Война в Харькове: Нацкорпус избивает депутатов ОПЗЖ и партии Шария за русский язык и проспект Жукова • 176 • Украина

В Харькове сегодня горячо. Не так как в Киеве, где националисты берут приступом Офис президента, но тоже припекает. Дело в том, что Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике после осложнений от Covid-19.



«Принять к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия Харьковского городского головы», - говорится в решении, которое горсовет принял в среду, 24 февраля.



Проще говоря, сделан первый шаг к выборам мэра Харькова. И сразу же начались позиционные бои между оппозицией и местной властью. Темы традиционные для разжигания: языковый вопрос и переименование улиц. На это должны повестись избиратели.



Поэтому с утра на площади Конституции «Нацкорпус» Авакова с кулаками накинулся на сторонников партии ОПЗЖ. Также «агентов Кремля» забрызгали газом из баллончиков. В свое оправдание националисты продемонстрировали кадры, на которых представители ОПЗЖ размахивают триколорами, хотя монтаж виден невооруженным глазом. Явно, такие подставы станут обыденным делом, тем более, что центральная власть выдала карт-бланш на уничтожение оппозиции местным феодалам.



Однако, только улицей патриоты не ограничились. Не успела начаться третья сессия харьковского горсовета, как произошел скандал: депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик отказался говорить на мове. Его тут же освистали за это и согнали с трибуны. Ярость вызвали заявления политика в адрес майдана: он сказал, что в 2014 году в Украине был совершен государственный переворот. Кстати, выступать на русском языке депутату Лесику разрешил секретарь городского совета Игорь Терехов. Но потом сам и лишил депутата права на голос, чтобы не было конфликта. Такой себе провокатор-миротворец, за спиной которого все четче вырисовываются «уши Авакова». Именно министр МВД посоветовал Терехову, которого будет двигать в мэры Харькова, нанять Нацкорпус для охраны заседаний горсовета. Хотя до этого прекрасно справлялась и обычная охрана. Как только «орлы Авакова» появились в горсовете, так сразу и начались потасовки. Сначала освистали Лесика с его «языком агрессора», потом набросились на представителей партии Шария.



«Они стоят в помещении и моментально бросаются на депутатов Партии Шария, когда те пытаются что-то сказать. До такого не додумывался ранее никто. Я не помню, по крайней мере...», - прокомментировал лидер одноименной партии.



Кстати, сегодня украинские правоохранительные органы добавили новое обвинение к «кейсу Шария» - блогера не только уличили в госизмене, но и навесили статью за расизм. Иными словами, власть четко указала пальцем на объект травли. На команду «фас» отреагировал «Нацкорпус»: Авакову необходимо доказывать Зеленскому, который резко стал национал-патриотом, свою нужность и полезность. Чтоб у гаранта даже мысли не возникло избавиться в новом правительстве от Авакова, как полгода нашептывает ему Андрей Ермак. В итоге, представители частной гвардии Авакова избили депутатов от партии Шария из-за голосования по возвращению проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.



«Полный, конченный беспредел. Терехов, ты что творишь? Эти люди пытались убить Никиту Роженко, что они делают на сессии? Почему они нападают на избранных людьми депутатов?», - негодует Ольга Шарий.



Напомним, что Анатолий Шарий недавно выложил на всеобщее обозрение в своем телеграмм-канале фото, где и.о. мэра Харькова Терехов позирует с Величко-Чили, одним из руководителей харьковского Нацкорпуса.



«По нашей и полицейской информации - Величко - один из исполнителей убийства Никиты Роженко. Буду краток. Кто проголосует за Терехова - тот гандон, не имеющий мозга. Извините», - резюмировал блогер.



А вот сторонники ОПЗЖ возмущены тем, что лидеры партии никак не реагируют на факты избиения и унижения собственных депутатов и харьковчан, которые поддерживают партию Медведчука.



«Похоже, что президент дал добро на это беззаконие и сделал ставку на силовой блок. Полицейское государство, одним словом. И мы еще увидим его «щупальца» не только в Харькове, но и во Львове», - прогнозирует блогер Инга Кирюхина.

В Харькове сегодня горячо. Не так как в Киеве, где националисты берут приступом Офис президента, но тоже припекает. Дело в том, что Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике после осложнений от Covid-19.«Принять к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия Харьковского городского головы», - говорится в решении, которое горсовет принял в среду, 24 февраля.Проще говоря, сделан первый шаг к выборам мэра Харькова. И сразу же начались позиционные бои между оппозицией и местной властью. Темы традиционные для разжигания: языковый вопрос и переименование улиц. На это должны повестись избиратели.Поэтому с утра на площади Конституции «Нацкорпус» Авакова с кулаками накинулся на сторонников партии ОПЗЖ. Также «агентов Кремля» забрызгали газом из баллончиков. В свое оправдание националисты продемонстрировали кадры, на которых представители ОПЗЖ размахивают триколорами, хотя монтаж виден невооруженным глазом. Явно, такие подставы станут обыденным делом, тем более, что центральная власть выдала карт-бланш на уничтожение оппозиции местным феодалам.Однако, только улицей патриоты не ограничились. Не успела начаться третья сессия харьковского горсовета, как произошел скандал: депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик отказался говорить на мове. Его тут же освистали за это и согнали с трибуны. Ярость вызвали заявления политика в адрес майдана: он сказал, что в 2014 году в Украине был совершен государственный переворот. Кстати, выступать на русском языке депутату Лесику разрешил секретарь городского совета Игорь Терехов. Но потом сам и лишил депутата права на голос, чтобы не было конфликта. Такой себе провокатор-миротворец, за спиной которого все четче вырисовываются «уши Авакова». Именно министр МВД посоветовал Терехову, которого будет двигать в мэры Харькова, нанять Нацкорпус для охраны заседаний горсовета. Хотя до этого прекрасно справлялась и обычная охрана. Как только «орлы Авакова» появились в горсовете, так сразу и начались потасовки. Сначала освистали Лесика с его «языком агрессора», потом набросились на представителей партии Шария.«Они стоят в помещении и моментально бросаются на депутатов Партии Шария, когда те пытаются что-то сказать. До такого не додумывался ранее никто. Я не помню, по крайней мере...», - прокомментировал лидер одноименной партии.Кстати, сегодня украинские правоохранительные органы добавили новое обвинение к «кейсу Шария» - блогера не только уличили в госизмене, но и навесили статью за расизм. Иными словами, власть четко указала пальцем на объект травли. На команду «фас» отреагировал «Нацкорпус»: Авакову необходимо доказывать Зеленскому, который резко стал национал-патриотом, свою нужность и полезность. Чтоб у гаранта даже мысли не возникло избавиться в новом правительстве от Авакова, как полгода нашептывает ему Андрей Ермак. В итоге, представители частной гвардии Авакова избили депутатов от партии Шария из-за голосования по возвращению проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.«Полный, конченный беспредел. Терехов, ты что творишь? Эти люди пытались убить Никиту Роженко, что они делают на сессии? Почему они нападают на избранных людьми депутатов?», - негодует Ольга Шарий.Напомним, что Анатолий Шарий недавно выложил на всеобщее обозрение в своем телеграмм-канале фото, где и.о. мэра Харькова Терехов позирует с Величко-Чили, одним из руководителей харьковского Нацкорпуса.«По нашей и полицейской информации - Величко - один из исполнителей убийства Никиты Роженко. Буду краток. Кто проголосует за Терехова - тот гандон, не имеющий мозга. Извините», - резюмировал блогер.А вот сторонники ОПЗЖ возмущены тем, что лидеры партии никак не реагируют на факты избиения и унижения собственных депутатов и харьковчан, которые поддерживают партию Медведчука.«Похоже, что президент дал добро на это беззаконие и сделал ставку на силовой блок. Полицейское государство, одним словом. И мы еще увидим его «щупальца» не только в Харькове, но и во Львове», - прогнозирует блогер Инга Кирюхина. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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