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Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
01 октября 2020, 09:40 • 51 • Политика
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной
Вооруженный конфликт, который снова развязался в Нагорном Карабахе не обернется ничем хорошим. Многие на Западе могут расценить его как мелкое столкновение, однако, пишут американские журналисты, все может иметь существенные последствия для энергетических рынков, а также России и Турции.
Как пишет Bloomberg, война между Арменией и Азербайджаном вполне может перекинуться на территории двух этих государств. Раньше конфликты, которые по заявлению журналистов развязывала азербайджанская сторона, легко удавалось тушить противникам. По оценкам американской разведки, в случае серьезного противостояния победу бы наверняка одержала Армения из-за поддержки России.
Однако сейчас ситуация более напряженная, чем кажется на первый взгляд, указывает издание. Другие страны практически не пытаются вмешаться в конфликт. В последний раз этим занималась Минская группа под предводительством России, США и Франции, но в 2010 году подобные попытки потерпели неудачу.
"Самый опасный момент в ходе новой вспышки заключается в том, что Турция и Россия активно поддерживают противоположные стороны", – пишет журналист Джеймс Ставридис.
Сейчас гасить конфликт некому, указано в статье: Вашингтон занят выборами,Евросоюз поглощен развязкой Брексита, а Россия и Турция стоят на противоположных сторонах в Сирии и Ливии. НАТО заявляет, что конфликт между странами следует прекратить, но никаких действий на этот счет не предпринимает.
В случае, если дело обернется серьезным противостоянием, ситуация на энергетическом рынке может оказаться плачевной – у Азербайджана есть крупные месторождения нефти, а также "уязвимые трубопроводы", расположенные неподалеку от армянских границ.
Автор статьи в конце отмечает, что урегулирование конфликта в Карабахе потребует "болезненных компромиссов, которыми придется уравновешивать радикально противоположные принципы", что менее вероятно, чем маленькая война с большими последствиями.
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