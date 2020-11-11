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Война в Карабахе окончена: победил Азербайджан - Алиев

11 ноября 2020, 17:45  •  46 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президент Азербайджана расставил все точки на i
Ильхам Алиев заявил об окончании войны в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана заявил, что в конфликте с Арменией победила его страна. Об этом пишет РИА Новости.
Алиев пообещал, что азербайджанская сторона оценит ущерб, нанесенный Нагорному Карабаху и потребует у Еревана компенсации.
В Армении тем временем протесты. В Ереване народ вышел на улицы и требует выхода из соглашения по Карабаху. Жители называют премьера Никола Пашиняна предателем и настаивают на его отставке.
Напомним, ранее армянский премьер согласился уступить Азербайджану ряд территорий в Нагорном Карабахе. Такое решение и вызвало народный гнев.
Соглашение Баку, Ереван и Азербайджан подписали в ночь на 10 ноября.

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