Война в Карабахе окончена: победил Азербайджан - Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Президент Азербайджана расставил все точки на i

Ильхам Алиев заявил об окончании войны в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана заявил, что в конфликте с Арменией победила его страна. Об этом пишет РИА Новости.

Алиев пообещал, что азербайджанская сторона оценит ущерб, нанесенный Нагорному Карабаху и потребует у Еревана компенсации.

В Армении тем временем протесты. В Ереване народ вышел на улицы и требует выхода из соглашения по Карабаху. Жители называют премьера Никола Пашиняна предателем и настаивают на его отставке.

Напомним, ранее армянский премьер согласился уступить Азербайджану ряд территорий в Нагорном Карабахе. Такое решение и вызвало народный гнев.

Соглашение Баку, Ереван и Азербайджан подписали в ночь на 10 ноября.