Война в Карабахе чуть не вспыхнула снова. Вмешались миротворцы

Об этом в воскресенье вечером сообщил командующий контингентом миротворческих сил в Карабахе Рустам Мурадов. По его словам, нарушение перемирия зафиксировано 11 декабря в Гадрутском районе.

В Гадрутском районе произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась, - отметил Мурадов, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что российские миротворцы ведут мониторинг ситуации, а также находятся в постоянном контакте с представителями Армении и Азербайджана. Кто конкретно открыл огонь в Карабахе - не уточняется.

Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.