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Война в Карабахе чуть не вспыхнула снова. Вмешались миротворцы
14 декабря 2020, 04:00 • 91 • Политика
Война в Нагорном Карабахе чуть не вспыхнула снова из-за провокаторов, нарушивших режим прекращения огня. Возобновление боевых действий предотвратили российские миротворцы, которые вовремя вмешались в ситуацию.
Об этом в воскресенье вечером сообщил командующий контингентом миротворческих сил в Карабахе Рустам Мурадов. По его словам, нарушение перемирия зафиксировано 11 декабря в Гадрутском районе.
Он добавил, что российские миротворцы ведут мониторинг ситуации, а также находятся в постоянном контакте с представителями Армении и Азербайджана. Кто конкретно открыл огонь в Карабахе - не уточняется.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.
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