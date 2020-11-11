Война в Карабахе - урок для всего Южного Кавказа: Шахназаров о поражении Армении

Война в Нагорном Карабахе и её итог - это большой урок для всего Южного Кавказа. Такое мнение высказал известный российский режиссёр, народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в прямом эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

Он считает, что элита Армении неверно оценивала ситуацию. Страна могла бы заключить мир с Азербайджаном на гораздо более выгодных условиях, если бы начала вести переговоры с Баку до начала военных действий.

Я говорил о том, что надо находить компромисс, надо признать было и проблему территориальной целостности Азербайджана, и проблему выживания и сохранения карабахских армян и исходя из этого решать вопросы, - отметил Карен Шахназаров.

Режиссёр добавил, что окончание войны - это в любом случае позитивный результат, так как армянская и азербайджанская молодёжь перестанет гибнуть на поле боя. Особенно это касается карабахских армян, которые составляют большинство погибших.

Мне кажется, что это большой урок для Южного Кавказа: не надо войн, надо решать всё мирно…" - подытожил Карен Шахназаров

Он призвал армян преодолеть в себе чувство поражения, отказаться от реваншизма и встать на путь сотрудничества. Тогда на Южном Кавказе наконец воцарится мир.