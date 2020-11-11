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Война в Карабахе - урок для всего Южного Кавказа: Шахназаров о поражении Армении
11 ноября 2020, 23:15 • 86 • Политика
Карен Шахназаров прокомментировал поражение Армении в войне за Нагорный Карабах. "Это большой урок для Южного Кавказа", - считает режиссёр.
Война в Нагорном Карабахе и её итог - это большой урок для всего Южного Кавказа. Такое мнение высказал известный российский режиссёр, народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в прямом эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
Он считает, что элита Армении неверно оценивала ситуацию. Страна могла бы заключить мир с Азербайджаном на гораздо более выгодных условиях, если бы начала вести переговоры с Баку до начала военных действий.
Режиссёр добавил, что окончание войны - это в любом случае позитивный результат, так как армянская и азербайджанская молодёжь перестанет гибнуть на поле боя. Особенно это касается карабахских армян, которые составляют большинство погибших.
Он призвал армян преодолеть в себе чувство поражения, отказаться от реваншизма и встать на путь сотрудничества. Тогда на Южном Кавказе наконец воцарится мир.
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