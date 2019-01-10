Война в Европе: Норвегия боится конфликта России с Западом

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в своей ежегодной речи в Военном обществе Осло заявил о возможности войны в Европе.

«Происходящие события указывают на то, что вооруженный конфликт между государствами в Европе более не является немыслимым», — указал военный.

Он также коснулся точки зрения Осло на действия ряда государств.

«Россия не является глобальным соперником для США и Запада. Но цель России состоит в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в ряде областей. Китай также бросает вызов позиции США в мировом масштабе», — выразил мнение глава норвежского военного ведомства.

Ранее издание The Washington Free Beacon привело выдержки из доклада Пентагона, в которых говорится о том, что система военной логистики США не пригодна для противостояния с Россией и Китаем.

Стратегически важная система логистики по перемещению войск США, американского оружия и поставок на большие расстояния значительно устарела и нуждается в быстрой модернизации, уверены в Пентагоне. Это необходимо для того, чтобы быть готовым к любому потенциальному военному конфликту с Китаем или Россией, говорится в докладе.

Среди причин авторы документа указывают на недостаток внимания к проблеме со стороны чиновников и длительное недофинансирование. Военные и торговые сети находятся под угрозой, говорится в материале. Кроме того, логистические системы должны быть защищены от потенциальных кибератак противника, отмечается в тексте.

Авторы аналитической работы предупреждают, что боевая готовность США в последние десятилетия «сильно ослабла» из-за сокращения бюджета, несогласованных приоритетов по финансированию и отсутствия стимулов для защиты оборонно-промышленной базы.

Днем ранее президент США Дональд

Трамп в своем твиттере выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.

«Бесконечным Войнам, особенно тем, которые были развязаны из-за наших ошибок в суждениях много лет назад, и тем, где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые получают большую выгоду от наших действий, скоро придет славный конец!» — написал глава Белого дома.

В конце прошлого года генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего стратегические ракеты «Пионер» (уничтожены в рамках ДРСМД) и «Тополь», Юрий Соломонов рассказал, что Россия «гарантированно» не оставит ядерный удар по своей территории безнаказанным.

«Много существующих средств (есть у России. — «Газета.Ru»), которые гарантированно исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае», — сказал он.

На вопрос, есть ли у России средства для ответного ядерного удара, помимо системы «Периметр», которую в США называют Dead Hand (англ. — «мертвая рука»), Соломонов заявил, что есть много средств, «которые не будут гарантированно уничтожены после атаки, в силу их особенностей».

Он также обратил внимание на то, что эффективность системы противоракетной обороны США на сегодняшний день гораздо ниже, чем у России: в разработке «оружия ответного удара» Москва опережает Вашингтон на 10–15 лет, передает ФАН.

В свою очередь,

Германия выступила против размещения на территории Европы американских ракет

средней дальности с ядерными боеголовками. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти страны будут недовольны подобными шагами, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Европа ни в коем случае не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнулось бы в Германии с большим сопротивлением», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что подобные действия не решат современные проблемы, и, напротив, могут только усугубить ситуацию с ядерным вооружением, передает НСН.

«Наращивание ядерных вооружений было бы совершенно ошибочным ответом, — отметил министр. — Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня».

Свои опасения в том, что США могут разместить свои ракеты в Европы, неоднократно высказывали российские политики. Об этом, в частности, заявил 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что при таком развитии Москва возьмет американское вооружение под прицел.