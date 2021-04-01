Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

Война в Донбассе приведет к созданию Новороссии - Жириновский

01 апреля 2021, 05:05  •  54 • Политика
Как считает депутат Владимир Жириновский, война в Донбассе, которую хочет начать Киев, приведет к созданию Новороссии.
Если Киев атакует Донецкую и Луганскую народные республики, то в жизнь начнет воплощаться мечты о создании Новороссии. Об этом изданию "Политэксперт" заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.
Ранее Верховная рада потребовала от Москвы немедленно прекращения боевых действий в Донбассе, хотя Россия не является стороной конфликта. При этом ситуация в регионе продолжает накаляться.
Как отметил Жириновский, в свое время президент Украины Виктор Янукович проявил слабость и не смог защитить страну от госпереворота. А население Крыма решило воссоединиться с Россией, опасаясь притеснений со стороны украинских националистов.
Конфликт в Донбассе сейчас "бесконечно заморожен. Если же ВСУ возобновят наступление, разразится большая война.
"Россия в стороне стоять не будет. Мы раздолбаем всю украинскую армию. И при таком сценарии начнется реальное движение в сторону создания Новороссии", - прогнозирует парламентарий.
Отметим, что власти Украины требуют соблюдать режим секретности в переговорах по Донбассу. Как считает политолог Александр Дудчак, Киев саботирует диалог, но не хочет в этом признаваться своим гражданам и западным партнерам.
"Киев ратует за демократические ценности, за прозрачность и открытость. Почему же им так не хочется афишировать свою позицию?" - поинтересовался эксперт в интервью РИА ФАН.
По мнению Дудчака, позиция украинской делегации строго противоречит положениям, закрепленным в Минских соглашениях. Поэтому прямой эфир позволил бы прояснить ситуацию и вывести политиков Украины на чистую воду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
31 марта 2021, 23:35
"Да мозги надо иметь": Капитан разрыдался перед камерой. В Минске разоблачили "предателей в погонах"
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
01 апреля 2021, 01:25
Познер спровоцировал беспорядки в Тбилиси: Полиция стоит "живым щитом"
01 апреля 2021, 01:25
Чиновника остановили перед встречей с директором Всемирного банка: "Есть вопросик"
31 марта 2021, 23:35
Трампу снова заткнули рот: В Facebook стёрли интервью экс-президента США и пригрозили наказанием
01 апреля 2021, 03:15
"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспи...
01 апреля 2021, 01:25
Познер спровоцировал беспорядки в Тбилиси: Полиция стоит "живым щитом"
01 апреля 2021, 01:25
Чиновника остановили перед встречей с директором Всемирного банка: "Есть вопроси...
01 апреля 2021, 03:15
Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул ...
01 апреля 2021, 01:25
Пентагон нацелился на завоевание господства в Арктике
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
31 марта 2021, 18:05
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.