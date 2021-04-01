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Война в Донбассе приведет к созданию Новороссии - Жириновский
01 апреля 2021, 05:05 • 54 • Политика
Как считает депутат Владимир Жириновский, война в Донбассе, которую хочет начать Киев, приведет к созданию Новороссии.
Если Киев атакует Донецкую и Луганскую народные республики, то в жизнь начнет воплощаться мечты о создании Новороссии. Об этом изданию "Политэксперт" заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.
Ранее Верховная рада потребовала от Москвы немедленно прекращения боевых действий в Донбассе, хотя Россия не является стороной конфликта. При этом ситуация в регионе продолжает накаляться.
Как отметил Жириновский, в свое время президент Украины Виктор Янукович проявил слабость и не смог защитить страну от госпереворота. А население Крыма решило воссоединиться с Россией, опасаясь притеснений со стороны украинских националистов.
Конфликт в Донбассе сейчас "бесконечно заморожен. Если же ВСУ возобновят наступление, разразится большая война.
"Россия в стороне стоять не будет. Мы раздолбаем всю украинскую армию. И при таком сценарии начнется реальное движение в сторону создания Новороссии", - прогнозирует парламентарий.
Отметим, что власти Украины требуют соблюдать режим секретности в переговорах по Донбассу. Как считает политолог Александр Дудчак, Киев саботирует диалог, но не хочет в этом признаваться своим гражданам и западным партнерам.
"Киев ратует за демократические ценности, за прозрачность и открытость. Почему же им так не хочется афишировать свою позицию?" - поинтересовался эксперт в интервью РИА ФАН.
По мнению Дудчака, позиция украинской делегации строго противоречит положениям, закрепленным в Минских соглашениях. Поэтому прямой эфир позволил бы прояснить ситуацию и вывести политиков Украины на чистую воду.
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