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Война в Донбассе пошла за российский газ – эксперт

06 апреля 2021, 10:40  •  166 • Политика
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"
Украина обостряет обстановку в Донбассе, потому что это ее последний шанс помешать запуску газопровода "Северный поток-2". На это указал советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
Пытаясь навесить на Москву ярлык участника конфликта в Донбассе, Киев представляет себя невинной жертвой, у которой отнимают территорию, да еще и покушаются на деньги в виде дохода от транзита газа.
Хотя, конечно, Киев упирает не на потерю дохода, а на угрозу евробезопасности, которую якобы представляет газопровод. Аналогичный довод всегда приводил Вашингтон, выступая против "СП-2". Поэтому сейчас, когда газопровод достраивается, а европейские страны проект поддерживают, Украина стремится напомнить о себе США.
"Обострить обстановку на линии соприкосновения – это способ привлечь внимание, начать диалог с США и выложить свою повестку, начиная с "Крымской платформы" и заканчивая транзитом газа",
– высказался Мирошник в комментарии "Взгляду".
В последние дни власти Незалежной активно трубят на международных площадках о "готовящейся атаке" со стороны России. Это дало результат – в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден провел первый личный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
При этом Вашингтон по-прежнему выступает против строительства "Северного потока-2", а Киев подыгрывает, как может. В частности, украинская разведка опубликовала доклад о том, что газопровод в Балтийском море строят устаревшие корабли, что создает угрозу экологии.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что шансов предотвратить войну в Донбассе практически не осталось.

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