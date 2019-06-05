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Война в Донбассе может обернуться Третьей мировой? Савченко заявила о фатальной ошибке Киева

05 июня 2019, 10:24  •  288 • Политика
Нардеп Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne не исключила того, что война в Донбассе может обернуться Третьей мировой. Рассуждая о фатальной ошибке Киева, имея в виду вступление в ЕС и НАТО, которое было закреплено в конституции Украины экс-президентом Петром Порошенко, парламентарий заявила о том, что в этом случае Донбасс для страны будет потерян.
После поездки в Брюссель нового президента Украины Владимира Зеленского нардеп Верховной рады Надежда Савченко весьма критично отнеслась к тому, что тот намерен фактически продолжать путь реформ, намеченных экс-главой государства Петром Порошенко. И даже заявила о фатальной ошибке Киева - когда вступление в Евросоюз и НАТО президент Порошенко закрепил в конституции страны.
Савченко в эфире телеканала NewsOne напомнила, как именно это закрепление происходило, указав на то, что тут была исключительно личная воля главы государства и его давление на парламент страны.
"Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию, это бессмысленность, это абсолютно неграмотно", - подчеркнула парламентарий.
Продолжая свою мысль, Савченко не исключила и того, что Украина лишится Донбасса, если всё же вступит в ЕС и НАТО. Но и это ещё не самое худшее. В разговоре с журналистом нардеп не исключила, что война в Донбассе может перерасти в Третью мировую. Такой вывод она сделала, основываясь на том, до чего за пять минувших лет дошла ситуация с внутриукраинским кризисом. И тут, по её мнению, либо разразится новая глобальная война, либо дело всё же завершится миром.
"Если будет внеблоковый статус (у Украины. - Ред.), то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?" - цитирует Савченко РИА Новости.

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