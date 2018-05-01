Война в Донбассе: хакеры подключились к АТО

Страница в фейсбуке, посвященная штабу военной операции силовиков Украины, была взломана неизвестными. Об этом сообщает «112 Украина». Как отмечается, на странице была размещена информация с рекламой, призывающей вступать в число ополченцев Донбасса. В настоящее время страница штаба www.facebook.com/ato.news недоступна.

Взлом произошел вскоре после того, как президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершился (АТО).

«Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года», — написал Порошенко в фейсбуке. Он также добавил, что

режим АТО могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

Кроме того, Порошенко заявил, что АТО в Донбассе позволила провести «честные» выборы на Украине. «Формат АТО позволил провести честные и прозрачные президентские выборы… провести парламентские выборы осенью 2014 года и местные выборы в 2015 году», — сказал Порошенко.

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов, комментируя слова Порошенко, отметил: «Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта».

По его словам, в случае агрессии со стороны Киева силы ДНР оставляют за собой право применять все необходимые меры и средства для защиты мирного населения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в свою очередь отмечает, что

теперь любое недовольство населения Украины может оказаться поводом «для военных мер».

«Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты», — сказал Затулин.

В разговоре с RT политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что смена формата операции говорит о том, что Киев не собирается решать мирным путем проблемы Донбасса. «Они смотрят на регион как на территорию, которую нужно покорить и подавить силой», — поясняет эксперт.

«Предыдущая история этого конфликта ничему киевскую власть не научила. Как бы они ни называли операцию — антитеррористическая операция (АТО), или операция объединенных сил (ООС), или гражданская война, — по сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику», — отметил Дудчак.

Руководить новой операцией будет генерал-лейтенант Сергей Наев, которого президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего ООС еще 16 апреля. «По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины», — говорил украинский лидер, представляя Наева.

Сам Наев объясняет отличие АТО от ООС тем, что последняя является именно военной операций.