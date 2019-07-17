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Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться

17 июля 2019, 03:24  •  26 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель. По телефону он советовался с ней по поводу ситуации с транзитом российского газа и говорили о войне в Донбассе.
О прошедших переговорах сообщается на порталах правительства двух стран. Телефонными разговорами, вероятно, дело не ограничится, поскольку стороны упомянули о продолжении встреч в нормандском формате (то есть с участием России и Франции).
Как пишет РИА Фан, в числе прочих тем Зеленский решил обсудить с Меркель войну в Донбассе и ее прекращение. Этому, собственно, и будет посвящена очередная встреча в нормандском формате.
Политики затронули тему арестованных после Керченской провокации украинских моряков. Оба надеются на "достижение в ближайшее время прогресса" по этому вопросу.
Одной из основных тем беседы, впрочем, стал транзит через Украину российского газа. Как известно, договор с Киевом истекает в конце года, и вопрос о его возможном продлении не решен до сих пор. Ранее Зеленский заявлял, что поставить точку в проблеме намерен до сентября, однако дата следующих переговоров по газовому вопросу неизвестна и поныне.

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