Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться

О прошедших переговорах сообщается на порталах правительства двух стран. Телефонными разговорами, вероятно, дело не ограничится, поскольку стороны упомянули о продолжении встреч в нормандском формате (то есть с участием России и Франции).

Как пишет РИА Фан, в числе прочих тем Зеленский решил обсудить с Меркель войну в Донбассе и ее прекращение. Этому, собственно, и будет посвящена очередная встреча в нормандском формате.

Политики затронули тему арестованных после Керченской провокации украинских моряков. Оба надеются на "достижение в ближайшее время прогресса" по этому вопросу.

Одной из основных тем беседы, впрочем, стал транзит через Украину российского газа. Как известно, договор с Киевом истекает в конце года, и вопрос о его возможном продлении не решен до сих пор. Ранее Зеленский заявлял, что поставить точку в проблеме намерен до сентября, однако дата следующих переговоров по газовому вопросу неизвестна и поныне.