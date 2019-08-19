Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящими глазами"

На Украине намерены снять комедию о войне в Донбассе. Финансирование картины готов обеспечить Украинский культурный фонд, который возглавляет жена бывшего президента Петра Порошенко Марина, а также организатор конкурса "Госкино".

Как сообщает издание "Страна", в отчётности фонда, возглавляемого Мариной Порошенко, комедия "Котик с горящими глазами" о войне занимает по объёму выделенных средств третье место.

Чуть меньше средств на создание "комедии об АТО" - 7,4 миллиона гривен - создатели картины получили после конкурса "Госкино".

В общей сложности авторы ленты, которая, как анонсируется, поможет украинцам "избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного, коварного врага", получат поддержки на 16 миллионов гривен (порядка 42,5 миллиона рублей).

Ожидается, что комедия "Котик с горящими глазами" режиссёра Владимира Тихого должна выйти в прокат в октябре.