Война «уже идёт». Корпус морской пехоты США против России • 2278 • Аналитика Если осенью перспектива военного конфликта с русскими в Восточной Европе подтолкнула командование Корпуса морской пехоты США усилить боевые возможности подразделений, то зимой высшее командование Корпуса заговорило об «уже идущей» войне.





Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер: «Война уже идёт»



Активность Корпуса морской пехоты США возросла с лета 2015 года на фоне пресловутой «российской угрозы».





По сообщению «The Times», в июне 2015 года перед сотнями американских морских пехотинцев была поставлена задача передислокации на британские и прочие военные корабли государств НАТО (Испании, Нидерландов, Италии и Франции) в акватории Средиземного моря. Морпехам предписывалось стать частью сил быстрого реагирования НАТО.



Главных причин передислокации американских военных в Европу в НАТО никто не скрывал. Речь шла о «возможности быстрого реагирования на российские угрозы в Восточной Европе». Сам заголовок материала в «Таймс» сомнений в намерениях натовских сил не оставлял: «Американские морские пехотинцы передислоцируются на британские корабли для противодействия угрозы, исходящей от Путина».



Спустя два года, летом 2017 года, командование морпехов уже деятельно готовилось к войне с «зелёными человечками» Путина.



Навыки ведения боёв «с русскими» оттачивались морпехами непосредственно в восточноевропейских городах. Для этого использовалась специально «декорированная» американцами военная база Кэмп-Леджен. Для придания «русскости» были наняты актёры, сшиты костюмы и даже искусственно создавался «аромат» навоза. Об этом писало издание «The Daily Beast».



Морпехи обучались не наступать на мины, не давать телефонные номера проституткам, пробираться по жаре по грязным сельским дорогам — и всё это под искусственный запах пороха и навоза. Откуда-то доносилась «русская речь»: несчастные гражданские просили у морпехов «помощи».



Врагами морпехов по сценарию являлись русскоязычные «повстанцы» и путинские «зелёные человечки». Организаторы подготовки морпехов назвали подобный сценарий «третьей мировой войной». Без шуток.



На войне как на войне. «Я глубоко убеждён, что здесь мы спасаем людские жизни. Нет ни одной ситуации, которую мы не смогли бы смоделировать. Я впечатлён тем, что делают морпехи, которых мы тренируем изо дня в день», — говорит Грег Джексон, ветеран морской пехоты. По его мнению, если подразделения морской пехоты США развёрнуты на Украине, то это значит: третья мировая война «в самом разгаре».



Упомянутого Джексона трудно назвать паникёром или конспирологом. Дело в том, что о грядущей войне с русскими постоянно твердит само командование морских пехотинцев. На самом высоком уровне. Войны ждут со дня на день. То ли в январе, то ли в феврале. То ли после переизбрания Путина.



Поздней осенью 2017 года началась интенсивная подготовка военнослужащих Корпуса морской пехоты США к военным действиям с Россией. На полном серьёзе.



Американские морские пехотинцы готовятся к конфликту в Восточной Европе: Корпус морской пехоты США рассматривает перспективу вооружённого столкновения с Россией. «Озабоченность» по поводу «боевых действий» была озвучена на уровне MEF (Marine Expeditionary Force, Экспедиционных сил морской пехоты США). Об этом написала газета «Military Times».



До сих пор в Корпусе считали, что едва ли понадобится осуществлять развёртывание полного состава экспедиционных сил морской пехоты. Структура эта мощнейшая, в ней служит свыше 25000 морских пехотинцев. Функции MEF ранее не являлись приоритетными. Однако в ноябре 2017 года генерал-лейтенант Роберт Хеделунд, командующий морской пехотой в Северной Каролине, заявил, что штаб возвращает MEF «некоторые возможности».



Выступая на ежегодной конференции по вопросам национальной обороны, генерал сообщил, что подразделения MEF «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе». Тегеран сорвал план США по дестабилизации Ирана



«Military Times» напоминает, что Корпус морской пехоты США в последние годы уже и так расширил присутствие в Европе (в Румынии и Норвегии).



«Европейская миссия» американских морских пехотинцев меняется «на фоне российской агрессии», сообщается в газетном материале. Корпус продолжает подготовку для выполнения «целого ряда миссий». Генерал Роберт Хеделунд намекает: если «в любой точке планеты» раздастся выстрел, «морские пехотинцы желают быть там».



В конце декабря 2017 г. поступило кульминационное заявление от высшего командования Корпуса морской пехоты.



Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что морпехи должны быть готовы к большой битве. Да что там готовы: битва уже идёт!



«Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер, чьи высказывания цитирует «Вашингтон пост».



Собравшимся морпехам он объяснил, что это за война: «Вы участвуете здесь в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе, уже одним своим присутствием».



Присутствие морпехов в Норвегии связано с поддержкой операций НАТО и Европейского командования США, а также для оказания помощи Корпусу морской пехоты при подготовке к холодным и горным условиям.



Мистер Неллер и другие члены командования говорят, что морпехи должны быть готовы к изменению своей миссии даже в мирное время. В частности, Неллер предсказал, что Тихоокеанский регион и Россия окажутся в центре любого будущего конфликта, который случится за пределами Ближнего Востока.



Неллер — член Объединённого комитета начальников штабов, самой высокой из руководящих структур Пентагона, ответственной за планирование на случай непредвиденных обстоятельств.



Изначально, отмечает издание, нельзя было понять, насколько серьёзен генерал в своём предсказании грядущей войны, насколько его заявления свидетельствуют о «идущей» реальной войне.



Подполковник Эрик Дент, представитель генерала, сказал корреспонденту «Washington Post», что комментарии Неллера были направлены на то, чтобы «вдохновить» морских пехотинцев. Согласно его уточнению, генерал будто бы сказал морпехам, что ни одна из четырёх стран, на которые он ссылался в своих пророчествах (Россия, Китай, Иран и Северная Корея), не хочет «пойти на войну». Государственный переворот как метод американской дипломатии



«Мысль о войне есть способ мотивации воинов к тренировкам и повышению готовности, — сказал Дент. — Я не могу представить себе какого-либо профессионального военачальника, предлагающего своим солдатам, морякам, лётчикам, морским пехотинцам и береговой охране не думать, будто конфликт лишь предполагается…»



Неллер и другие неспроста повторяют: «Хотите мира — готовьтесь к войне. И это именно то, что мы хотим делать и делаем».



С другой стороны, президент Трамп на днях «под фанфары» обнародовал новую стратегию национальной безопасности. Там прямо признаётся, что Россия и Китай выступают конкурентами США в борьбе за глобальное влияние. Оба государства представляют собой потенциальную угрозу Соединённым Штатам. «Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание», — утверждается в документе. Также указывается, что русские и китайцы «полны решимости» нарастить свои вооружённые силы и контролировать в мире информацию, тем самым «подавляя свои общества и расширяя своё влияние».



Что до тревожных заявлений генерала Неллера, то их попытался прояснить корреспондент ТАСС, обратившийся в пресс-службу Пентагона. Однако дежурные сотрудники службы «затруднились ответить» на вопросы корреспондента о точке зрения Неллера и о том, отражает ли она позицию министра обороны Джеймса Мэттиса (между прочим, отставного генерала Корпуса морской пехоты).



Стоит ли опасаться Корпуса морской пехоты?



«Корпус морской пехоты США представляет собой достаточно серьёзную угрозу, — сказал РИА «Новости» военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков. — В случае агрессии американская морская пехота будет в первую очередь задействована на северном направлении, её целью станет захват баз подводных лодок в Мурманской области. На юге высадка может произойти в Крыму, на Дальнем Востоке, это, скорее всего, будет Камчатка, где также базируются стратегические подводные лодки». Похищение Европы. Россией



Сивков напомнил, что российские вооружённые силы отрабатывают тактику противодесантных операций. Вообще же, классический морской десант, по мнению специалистов, — цель достаточно уязвимая. Состав амфибийно-десантных сил ВМС США, требующихся для высадки всего одной дивизии, может состоять более чем из полусотни кораблей, что исключает фактор внезапности и даёт противнику время подготовиться к обороне побережья.



Следует указать также, что одна из главных угроз для вражеского десанта — береговые ракетные и артиллерийские комплексы. Среди таковых у России имеются комплекс «Бал», способный поразить цели на расстоянии до 260 км. Другим «сюрпризом» для крутых американских парней может стать артиллерийский комплекс «Берег»: он уничтожает надводные цели на расстоянии до 22 км. Тёплая встреча с русскими, таким образом, состоится исключительно на расстоянии и уж никак не станет «лёгкой прогулкой» для тех, кто нынче интенсивно тренируется, готовясь к войне.



Американским генералам следовало бы поменьше трепать языком: каждое слово о «идущей войне» немедленно отзывается не только среди военнослужащих, к которым обращены эти речи, но и среди журналистов, которые растаскивают такую «информацию» по всему миру.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Активность Корпуса морской пехоты США возросла с лета 2015 года на фоне пресловутой «российской угрозы».По сообщению «The Times», в июне 2015 года перед сотнями американских морских пехотинцев была поставлена задача передислокации на британские и прочие военные корабли государств НАТО (Испании, Нидерландов, Италии и Франции) в акватории Средиземного моря. Морпехам предписывалось стать частью сил быстрого реагирования НАТО.Главных причин передислокации американских военных в Европу в НАТО никто не скрывал. Речь шла о «возможности быстрого реагирования на российские угрозы в Восточной Европе». Сам заголовок материала в «Таймс» сомнений в намерениях натовских сил не оставлял: «Американские морские пехотинцы передислоцируются на британские корабли для противодействия угрозы, исходящей от Путина».Спустя два года, летом 2017 года, командование морпехов уже деятельно готовилось к войне с «зелёными человечками» Путина.Навыки ведения боёв «с русскими» оттачивались морпехами непосредственно в восточноевропейских городах. Для этого использовалась специально «декорированная» американцами военная база Кэмп-Леджен. Для придания «русскости» были наняты актёры, сшиты костюмы и даже искусственно создавался «аромат» навоза. Об этом писало издание «The Daily Beast».Морпехи обучались не наступать на мины, не давать телефонные номера проституткам, пробираться по жаре по грязным сельским дорогам — и всё это под искусственный запах пороха и навоза. Откуда-то доносилась «русская речь»: несчастные гражданские просили у морпехов «помощи».Врагами морпехов по сценарию являлись русскоязычные «повстанцы» и путинские «зелёные человечки». Организаторы подготовки морпехов назвали подобный сценарий «третьей мировой войной». Без шуток.На войне как на войне. «Я глубоко убеждён, что здесь мы спасаем людские жизни. Нет ни одной ситуации, которую мы не смогли бы смоделировать. Я впечатлён тем, что делают морпехи, которых мы тренируем изо дня в день», — говорит Грег Джексон, ветеран морской пехоты. По его мнению, если подразделения морской пехоты США развёрнуты на Украине, то это значит: третья мировая война «в самом разгаре».Упомянутого Джексона трудно назвать паникёром или конспирологом. Дело в том, что о грядущей войне с русскими постоянно твердит само командование морских пехотинцев. На самом высоком уровне. Войны ждут со дня на день. То ли в январе, то ли в феврале. То ли после переизбрания Путина.Поздней осенью 2017 года началась интенсивная подготовка военнослужащих Корпуса морской пехоты США к военным действиям с Россией. На полном серьёзе.Американские морские пехотинцы готовятся к конфликту в Восточной Европе: Корпус морской пехоты США рассматривает перспективу вооружённого столкновения с Россией. «Озабоченность» по поводу «боевых действий» была озвучена на уровне MEF (Marine Expeditionary Force, Экспедиционных сил морской пехоты США). Об этом написала газета «Military Times».До сих пор в Корпусе считали, что едва ли понадобится осуществлять развёртывание полного состава экспедиционных сил морской пехоты. Структура эта мощнейшая, в ней служит свыше 25000 морских пехотинцев. Функции MEF ранее не являлись приоритетными. Однако в ноябре 2017 года генерал-лейтенант Роберт Хеделунд, командующий морской пехотой в Северной Каролине, заявил, что штаб возвращает MEF «некоторые возможности».Выступая на ежегодной конференции по вопросам национальной обороны, генерал сообщил, что подразделения MEF «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе».«Military Times» напоминает, что Корпус морской пехоты США в последние годы уже и так расширил присутствие в Европе (в Румынии и Норвегии).«Европейская миссия» американских морских пехотинцев меняется «на фоне российской агрессии», сообщается в газетном материале. Корпус продолжает подготовку для выполнения «целого ряда миссий». Генерал Роберт Хеделунд намекает: если «в любой точке планеты» раздастся выстрел, «морские пехотинцы желают быть там».В конце декабря 2017 г. поступило кульминационное заявление от высшего командования Корпуса морской пехоты.Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что морпехи должны быть готовы к большой битве. Да что там готовы: битва уже идёт!«Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер, чьи высказывания цитирует «Вашингтон пост».Собравшимся морпехам он объяснил, что это за война: «Вы участвуете здесь в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе, уже одним своим присутствием».Присутствие морпехов в Норвегии связано с поддержкой операций НАТО и Европейского командования США, а также для оказания помощи Корпусу морской пехоты при подготовке к холодным и горным условиям.Мистер Неллер и другие члены командования говорят, что морпехи должны быть готовы к изменению своей миссии даже в мирное время. В частности, Неллер предсказал, что Тихоокеанский регион и Россия окажутся в центре любого будущего конфликта, который случится за пределами Ближнего Востока.Неллер — член Объединённого комитета начальников штабов, самой высокой из руководящих структур Пентагона, ответственной за планирование на случай непредвиденных обстоятельств.Изначально, отмечает издание, нельзя было понять, насколько серьёзен генерал в своём предсказании грядущей войны, насколько его заявления свидетельствуют о «идущей» реальной войне.Подполковник Эрик Дент, представитель генерала, сказал корреспонденту «Washington Post», что комментарии Неллера были направлены на то, чтобы «вдохновить» морских пехотинцев. Согласно его уточнению, генерал будто бы сказал морпехам, что ни одна из четырёх стран, на которые он ссылался в своих пророчествах (Россия, Китай, Иран и Северная Корея), не хочет «пойти на войну».«Мысль о войне есть способ мотивации воинов к тренировкам и повышению готовности, — сказал Дент. — Я не могу представить себе какого-либо профессионального военачальника, предлагающего своим солдатам, морякам, лётчикам, морским пехотинцам и береговой охране не думать, будто конфликт лишь предполагается…»Неллер и другие неспроста повторяют: «Хотите мира — готовьтесь к войне. И это именно то, что мы хотим делать и делаем».С другой стороны, президент Трамп на днях «под фанфары» обнародовал новую стратегию национальной безопасности. Там прямо признаётся, что Россия и Китай выступают конкурентами США в борьбе за глобальное влияние. Оба государства представляют собой потенциальную угрозу Соединённым Штатам. «Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание», — утверждается в документе. Также указывается, что русские и китайцы «полны решимости» нарастить свои вооружённые силы и контролировать в мире информацию, тем самым «подавляя свои общества и расширяя своё влияние».Что до тревожных заявлений генерала Неллера, то их попытался прояснить корреспондент ТАСС, обратившийся в пресс-службу Пентагона. Однако дежурные сотрудники службы «затруднились ответить» на вопросы корреспондента о точке зрения Неллера и о том, отражает ли она позицию министра обороны Джеймса Мэттиса (между прочим, отставного генерала Корпуса морской пехоты).Стоит ли опасаться Корпуса морской пехоты?«Корпус морской пехоты США представляет собой достаточно серьёзную угрозу, — сказал РИА «Новости» военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков. — В случае агрессии американская морская пехота будет в первую очередь задействована на северном направлении, её целью станет захват баз подводных лодок в Мурманской области. На юге высадка может произойти в Крыму, на Дальнем Востоке, это, скорее всего, будет Камчатка, где также базируются стратегические подводные лодки».Сивков напомнил, что российские вооружённые силы отрабатывают тактику противодесантных операций. Вообще же, классический морской десант, по мнению специалистов, — цель достаточно уязвимая. Состав амфибийно-десантных сил ВМС США, требующихся для высадки всего одной дивизии, может состоять более чем из полусотни кораблей, что исключает фактор внезапности и даёт противнику время подготовиться к обороне побережья.Следует указать также, что одна из главных угроз для вражеского десанта — береговые ракетные и артиллерийские комплексы. Среди таковых у России имеются комплекс «Бал», способный поразить цели на расстоянии до 260 км. Другим «сюрпризом» для крутых американских парней может стать артиллерийский комплекс «Берег»: он уничтожает надводные цели на расстоянии до 22 км. Тёплая встреча с русскими, таким образом, состоится исключительно на расстоянии и уж никак не станет «лёгкой прогулкой» для тех, кто нынче интенсивно тренируется, готовясь к войне.Американским генералам следовало бы поменьше трепать языком: каждое слово о «идущей войне» немедленно отзывается не только среди военнослужащих, к которым обращены эти речи, но и среди журналистов, которые растаскивают такую «информацию» по всему миру. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 2278 Источник Похожие новости Государственный переворот как метод американской дипломатии О «нефтяном проклятии» и «неведомой силе» Беспорядки в Иране спровоцированы чтобы начать очередную войну

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