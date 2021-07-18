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Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения

18 июля 2021, 03:00  •  66 • Политика
На Украине признали поражение в борьбе с "Северным потоком - 2", указав на две ошибки Киева. Их назвал депутат Рады от партии "Слуга народа".
Украина проиграла битву за транзит русского газа в Европу, допустив две грубейшие ошибки, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда. Так он прокомментировал реакцию Киева на итоги переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу "Северного потока - 2".
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватило конкретики в переговорах по поводу русского газопровода в обход Незалежной. Об этом говорится в пресс-релизе Офиса президента Украины.
По словам Олега Дунды, война с "Северным потоком - 2" была проиграна ещё три-пять лет назад, и настало время Киеву это официально признать. При этом парламентарий считает, что в поражении Украины виноваты две ошибки высшего руководства.
Первая: мы не работали с местным населением, с общественным мнением Франции и Германии - не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно,
- сказал депутат Рады в эфире телеканала "НАШ".
Он отметил, что если спросить немца или француза про Украину, то он ответит: "А что, война ещё есть?". Парламентарий подчеркнул, что рядовые жители Европы практически ничего не знают о ситуации в Незалежной.
Вторая ошибка, по мнению Олега Дунды, заключалась в том, что Киев, когда жаловался Берлину, делал акцент на потере доходов от транзита русского газа. В результате Германия просто пообещала Украине компенсацию потерь.
Мы это делали вместо того, чтобы акцентировать внимание общества и провластных элит на том, что это - вопрос не экономических тарифов, а безопасности,
- цитирует Nation News слова украинского парламентария.

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