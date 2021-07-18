|
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
18 июля 2021, 03:00 • 66 • Политика
На Украине признали поражение в борьбе с "Северным потоком - 2", указав на две ошибки Киева. Их назвал депутат Рады от партии "Слуга народа".
Украина проиграла битву за транзит русского газа в Европу, допустив две грубейшие ошибки, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда. Так он прокомментировал реакцию Киева на итоги переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу "Северного потока - 2".
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватило конкретики в переговорах по поводу русского газопровода в обход Незалежной. Об этом говорится в пресс-релизе Офиса президента Украины.
По словам Олега Дунды, война с "Северным потоком - 2" была проиграна ещё три-пять лет назад, и настало время Киеву это официально признать. При этом парламентарий считает, что в поражении Украины виноваты две ошибки высшего руководства.
- сказал депутат Рады в эфире телеканала "НАШ".
Он отметил, что если спросить немца или француза про Украину, то он ответит: "А что, война ещё есть?". Парламентарий подчеркнул, что рядовые жители Европы практически ничего не знают о ситуации в Незалежной.
Вторая ошибка, по мнению Олега Дунды, заключалась в том, что Киев, когда жаловался Берлину, делал акцент на потере доходов от транзита русского газа. В результате Германия просто пообещала Украине компенсацию потерь.
- цитирует Nation News слова украинского парламентария.
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2021, 01:25
|
15 июля 2021, 06:10
|
13 июля 2021, 07:25
|
13 июля 2021, 12:55
|
13 июля 2021, 09:15
|
11 июля 2021, 04:05
|
14 июля 2021, 08:10