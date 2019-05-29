|
Война Украины на Донбассе носит незаконный характер
29 мая 2019, 20:39 • 132 • В России
Новые потрясающие признания приходят из Украины времен вступившего в должность главы государства Владимира Зеленского. Так, вдруг внезапно выяснилось, что военные действия , которые Украина ведет на востоке своей страны, носят незаконный характер. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» рассказал юрист Олег Животов.
Пл словам юриста, согласно статьи №17 Конституции Украины, ВСУ могут быть задействованы «только для отражения внешней агрессии, а их использование в каком-либо конфликте внутри страны считается противоправным».
Соответствующее заключение подготовлено экспертами Генпрокуратуры в рамках дела экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, адвокатом которого выступает Животов. Вышеупомянутая экспертиза носит статус процессуального документа, и ее отмена или отзыв уже невозможны.
Как считает Олег Животов, в истории Украины такое происходит в первый раз: «Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статье 17 Конституции Украины ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии. То, о чем говорила российская пропаганда, что военные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории экспертиза установила».
То есть все истерики киевской власти о том , что Рос сия то «вводит в Украину, то выводит ( свои воинские части - прим. ред.)» являются ни чем иным, как бредом шизофреника Порошенко. Но вместе с этим, сообщения о задействовании регулярных частей ВСУ в конфликте на Донбассе, отражающие реальные процессы задействования частей ВСУ, являются лишь доказательствами нарушения Конституции Украины относительно использования армейских частей в урегулировании внутреннего конфликта.
Кто бы спорил, что называется.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
132
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2019, 05:24
|
29 мая 2019, 12:39
|
25 мая 2019, 20:54
|
26 мая 2019, 16:09
|
25 мая 2019, 17:39
|
25 мая 2019, 07:54
|
28 мая 2019, 10:39