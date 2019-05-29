Война Украины на Донбассе носит незаконный характер

Новые потрясающие признания приходят из Украины времен вступившего в должность главы государства Владимира Зеленского. Так, вдруг внезапно выяснилось, что военные действия , которые Украина ведет на востоке своей страны, носят незаконный характер. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» рассказал юрист Олег Животов.

Пл словам юриста, согласно статьи №17 Конституции Украины, ВСУ могут быть задействованы «только для отражения внешней агрессии, а их использование в каком-либо конфликте внутри страны считается противоправным».

Соответствующее заключение подготовлено экспертами Генпрокуратуры в рамках дела экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, адвокатом которого выступает Животов. Вышеупомянутая экспертиза носит статус процессуального документа, и ее отмена или отзыв уже невозможны.

Как считает Олег Животов, в истории Украины такое происходит в первый раз: «Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статье 17 Конституции Украины ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии. То, о чем говорила российская пропаганда, что военные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории экспертиза установила».

То есть все истерики киевской власти о том , что Рос сия то «вводит в Украину, то выводит ( свои воинские части - прим. ред.)» являются ни чем иным, как бредом шизофреника Порошенко. Но вместе с этим, сообщения о задействовании регулярных частей ВСУ в конфликте на Донбассе, отражающие реальные процессы задействования частей ВСУ, являются лишь доказательствами нарушения Конституции Украины относительно использования армейских частей в урегулировании внутреннего конфликта.

Кто бы спорил, что называется.

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