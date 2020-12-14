Война ударила в голову: Азербайджан попытался оправдать вандалов, оскверняющих могилы в Карабахе

Генеральная прокуратура и военная прокуратура Азербайджана возбудили уголовные дела по статьям "Пытки, жестокое или бесчеловечное обращение", а также "Надругательство над могилой или трупом". Основанием послужили видеозаписи в интернете и сообщения СМИ. При этом обвинение сразу же подчеркнуло, что многие из обнародованных видео являются фейком. Действия азербайджанских солдат прокуроратура объяснила "тяжёлым психологическим состоянием".

Под влиянием вызванного войной тяжёлого психологического состояния ошибки некоторых военнослужащих в понимании методов борьбы привели к противоправным деяниям, которые могут скомпрометировать мужество и героизм Вооружённых Сил, - говорится в официальном сообщении.

Ведомство также добавило, что действия обвиняемых противоречат менталитету азербайджанского народа, который отличается толерантностью и человеколюбием. По словам пресс-службы Генпрокуратуры, азербайджанские военные во время войны в Карабахе гуманно относились к гражданскому населению - к женщинам, детям, старикам, священнослужителям, а также к пленным военнослужащим.

Напомним, что ранее в Сети появилось множество видеозаписей, снятых азербайджанскими военными, на которых они со смехом ломают надгробия на армянских кладбищах и спиливают православные кресты. Это поведение объясняет действия жителей Карабаха, которые, узнав о том, что их земли отошли Баку, начали выкапывать из могил своих родственников и перебираться на подконтрольную Еревану территорию.