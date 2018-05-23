Война старая, а выбор новый • 190 • Аналитика



"Прикрой, говорю, огнем, а то же коту под хвост вся работа. Они сейчас в последнюю пойдут, и жить нам — сколько продержимся. Вот он, наш с тобой последний, решающий. Красиво же мы о нем пели...

— Тебя же убьют, Витька, — дрожа, сказал Суслин.

— Пали на полный диск, Игорек".

(Из фильма «Аты-баты, шли солдаты...»)





Не аналитика. Не рассуждения на злобу дня. Не размышления. Все, что можно было помыслить, уже размыслено сто раз и выложено на всеобщее обозрение.



Чистая констатация факта, не более.



Все больше и больше людей наконец-то "прозревают". Все меньше говорящих голов с лозунгами о братстве и "одном народе" мы видим на телевизионном экране. Даже призывов соблюдать какие-то там "минские соглашения" уже не слышно. Минск сегодня это не то чтобы «баян», знаете, когда ляпнуть нечего на любом уровне по теме, – вполне прокатит. Пока.



А вот похороны на Донбассе возобновились. И мины со снарядами опять разрушают дома и убивают стариков. Именно стариков в большинстве своем. Им бежать из собственного дома некуда. Так и погибают... в домах-могилах.



Нет, они и раньше погибали, просто глаза в другую сторону упорно у многих смотрели. На Ближний Восток. Там, как сказал один политический персонаж, «у нас есть интересы».



Я не зря в начало статьи вынес цитату из сценария знаменитого советского фильма великого советского и украинского актера и режиссера Леонида Федоровича Быкова. Когда Быков снимал свои "Аты-баты, шли солдаты...", у него, как и у нас всех, даже мысли не могло возникнуть, что это повторится. И повторится на украинской земле.



А сегодня бойцы корпусов ДНР и ЛНР готовы повторить эту фразу. Повторить точно в таком же положении, в каком оказался когда-то ефрейтор Святкин и его товарищи. Они готовы к этому ежедневно. И они знают об этом. Враг силен. Враг превосходит республиканские корпуса в численности и вооружении. Враг плевал на все соглашения и договоренности. Враг продолжает ежедневно убивать, занимать "серую зону", проводить диверсии и обстрелы мирных населенных пунктов.



С самого начала переговоров в Минске было понятно, что всё это всего лишь способ продлить войну. Не установить мир, а именно продлить войну. Ну, и дать кому-то, кого уже приговорили к смерти в Киеве, ещё чуть-чуть пожить. Кому-то день, кому-то неделю, кому-то год... Отсрочка смерти. Что может быть страшнее?



Страшнее или есть еще синонимы?



Ах да, а что же мы хотели? Там же война… Или нет войны?



Война заканчивается в двух случаях. Либо победой одной из сторон, либо полным истощением сил противников, когда проиграть или победить уже не может никто. Сколько раз в истории мира войны прекращались переговорами? Достаточно часто. Но к чему это приводило? К началу очередной войны через какое-то время.



Если не разрешаются противоречия, которые породили войну, то война продолжается. Как пожар. На торфяниках. Огонь то выходит наружу, и тогда мы его видим, то прячется под землей, создавая иллюзию окончания пожара. То, что мы видим на Донбассе, и есть выход огня из засады. Пожар не потушен. Пожар продолжается. И гасить его все равно необходимо.



Почитайте, что говорят открытым текстом сегодня представители ВСУ:



"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город".

"Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более что ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается".



Интересно? Понятно, что сейчас найдутся эксперты, которые объяснят "мировому сообществу" правильность и законность действий Киева с точки зрения законов и ещё чего-нибудь из "демократических традиций и ценностей. Такой "трёп" мы слышим ежедневно уже много лет! Не дней, не месяцев, а лет! Отдадим наши деньги Америке!



Неужели до сих пор не понятно, что страусовая политика больше не пройдет? Ну, если мы только не ставим целью в финале прирос населения России еще на пару миллионов весьма дешевой рабсилы и освоение Киевом абсолютно пустых территорий Донбасса!..



"Россия не даст уничтожить народ Донбасса"... Ну да, слышали, знаем… Да, мы выразим "очередную озабоченность и тревогу". И ещё призовем "международные институты рассмотреть ситуацию" с выполнением минских соглашений. Даже "экстренно соберем Совет Безопасности ООН".



Только тем, кто погиб вчера и погибнет завтра, это уже не нужно. Совсем не нужно. Самый лучший вариант рассмотрения в "международных институтах" вопросов такого плана мы помним. Из недавнего, 2008 года, помним. И по результатам такого "разговора" в Сирии помним.



Но да, Сирия, как скажут многие – это совсем другой расклад. Там есть типа официальная позиция, там есть интересы России.



Что, кто-то не знает о полном провале Порошенко в реализации практически всех «реформ», которые анонсировались Киевом? Кто-то не знает уровня поддержки народом этого "президента-реформатора"? А может, мы забыли о предстоящих в следующем году выборах? Или об усталости от войны никто не говорит?



Кто-то может найти другую сферу украинской жизни, где, пусть призрачно, Киев ещё может отрапортовать перед своим народом о победе? Сегодня уже невозможно обойтись маленькой, информационной, победой, которая быстро превратится в зраду. Сегодня нужна реальная победа! И она может быть одержана только на Донбассе.



Как же нам удобно говорить, слушая украинские новости. Республиканцы кричат о наступлении ВСУ, а Киев молчит. Значит, идут обычные для позиционных войн боевые действия. Ну, пульнул пьяный украинский солдат в сторону республиканцев. Те ответили. Ну, сходила разведка в рейд по тылам. Уничтожила кого-то. Так это делают обе стороны... Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего террориста



Очень удобная у нас позиция. "Мы за безусловное выполнение минских соглашений". А кто против? Порошенко? Да почитайте любое его выступление. Трамп, Меркель, Макрон? Нет в современном мире того, кто против выполнения этих соглашений. Нет!



Только вот ВСУ только за последнее время захватило в серой зоне Травневое, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровку, Катериновку, Чигири...



И кто-то из сторонников минских соглашений возмутился? Может, наш президент об этом вспомнил? Может, кто-то из ведомства нового старого министра Шойгу об этом вспомнил? Может, что-то сказали? О чем-то предупредили? Так сказать, последнее китайское...



Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть в действиях ВСУ подготовку к активным боевым действиям. Проведение разведки боем практически по всему фронту. Один-два взвода в лоб. Да, с потерями, но главное-то выполнено. Подтягивание к линии соприкосновения свежих частей и подразделений. Переброска тяжелой артиллерии и танков. Активизация работы БПЛА дружественной такой страны, как США, вдоль линии соприкосновения.



Да одних американских беспилотников достаточно, чтобы понять, что американцы высматривают реакцию армии России в приграничных районах на действия Киева. Не корпусов республиканцев, для этого не нужны такие мощные БПЛА, а именно России в приграничных районах.



Взять Горловку просто так невозможно. Это понимают украинские штабисты. Невозможно не потому, что у ВСУ не хватит сил. Нет, просто Горловку "охраняет" химический завод. То самое публичное акционерное общество "Стирол" Дмитрия Фирташа, которое производит аммиак, аммиачную селитру, полистирол, лизол, карбамид.



Который, если что, рванет так, что не то что мало не покажется… Небо с овчинку – это минимум.



Один снаряд, который согласно закону подлости, обязательно залетит на территорию этого концерна, вызовет экологическую катастрофу во всем регионе. Катастрофу, от которой Порошенко уже не "отмоется". Моди заставил американцев обходить собственные санкции



А может быть, и отмоется, кстати. Ну залетел снаряд, бывает же… Или на кондиционер ракета прилетела.



С Фирташем расплатиться… Ну да, это, наверное, более серьезный вопрос.



Помните, совсем недавно мы улыбались, когда слышали о захвате Чигирей. Более глупой операции и придумать было нельзя. Бросить солдат на фактический расстрел республиканцам... Ведь сидят они, как крысы в этих Чигирях, по норам и не могут высунуть нос из блиндажей и погребов. Тир, да и только.



А что сейчас? Те же высоты, но уже под контролем ВСУ, дают точно такой же результат, но уже по Горловке. Тогда там республиканцы станут мишенями...



"ВСУ пошли в наступление при поддержке танков под Горловкой в районе н. п. Чигири. Подразделения ДНР (в том числе спецназ) экстренно переброшены на тот участок фронта, чтобы не допустить прорыва линии обороны".



Это сообщение военного корреспондента из ДНР Семена Пегова. Более того, Пегов сообщает об обстреле микрорайона в самой Горловке. В том числе снаряды легли в районе школы. Для проведения атаки используют не ненадежные подразделения ВСУ, а батальон "Донбасс".



Сегодня "Донбасс" получил "по сусалам" чувствительно. До 10 "двухсотых". А завтра? Смогут ли республиканские корпуса противостоять ВСУ? Превосходство у украинцев по всем позициям в разы. Повторяю, по всем. Кроме боевого духа, надеюсь.



Теперь просто цитаты из укроСМИ о ситуации:



«Пресс-центр Операции объединенных сил сообщает, что за прошедшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по украинским позициям, из них 19 – применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие, пострадавших нет».



«Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях. Российско-оккупационные войска 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие». Российский МИД: к победам или к новым катастрофам?



«Ситуация на Луганщине была менее напряженной – боевые действия продолжались преимущественно на Светлодарской дуге в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское. На Горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов открыл минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево, пытаясь вытеснить с позиций подразделения украинских войск».



Помните цитату из сценария, которую я привел в начале статьи? А ведь касается она не только солдат и офицеров республиканских корпусов. Она касается каждого из нас. Это и есть наш "последний и решительный". Скоро, очень скоро, дней через 15-20, нам предстоит принять важнейшее решение.



Либо мы, стремясь сохранить этот самый пресловутый мундиаль и любовь "братского народа" Украины, предадим наших, повторяю, наших людей на Донбассе, либо останемся людьми и выполним то, о чем неоднократно заявлял президент Путин. Не допустим уничтожения русских на Донбассе!



Мы будем делать страшный для многих выбор. Определять, кто для нас наш, а кто враг... Выбор страшный, потому что, в принципе, у большинства украинских семей кто-то из родственников сейчас в ВСУ. И этот кто-то "хороший добрый мальчик, который и мухи не обидел за всю свою недолгую жизнь"... А его убили русские...



Или убьют.



Но выбирать все равно придется… Не аналитика. Не рассуждения на злобу дня. Не размышления. Все, что можно было помыслить, уже размыслено сто раз и выложено на всеобщее обозрение.Чистая констатация факта, не более.Все больше и больше людей наконец-то "прозревают". Все меньше говорящих голов с лозунгами о братстве и "одном народе" мы видим на телевизионном экране. Даже призывов соблюдать какие-то там "минские соглашения" уже не слышно. Минск сегодня это не то чтобы «баян», знаете, когда ляпнуть нечего на любом уровне по теме, – вполне прокатит. Пока.А вот похороны на Донбассе возобновились. И мины со снарядами опять разрушают дома и убивают стариков. Именно стариков в большинстве своем. Им бежать из собственного дома некуда. Так и погибают... в домах-могилах.Нет, они и раньше погибали, просто глаза в другую сторону упорно у многих смотрели. На Ближний Восток. Там, как сказал один политический персонаж, «у нас есть интересы».Я не зря в начало статьи вынес цитату из сценария знаменитого советского фильма великого советского и украинского актера и режиссера Леонида Федоровича Быкова. Когда Быков снимал свои "Аты-баты, шли солдаты...", у него, как и у нас всех, даже мысли не могло возникнуть, что это повторится. И повторится на украинской земле.А сегодня бойцы корпусов ДНР и ЛНР готовы повторить эту фразу. Повторить точно в таком же положении, в каком оказался когда-то ефрейтор Святкин и его товарищи. Они готовы к этому ежедневно. И они знают об этом. Враг силен. Враг превосходит республиканские корпуса в численности и вооружении. Враг плевал на все соглашения и договоренности. Враг продолжает ежедневно убивать, занимать "серую зону", проводить диверсии и обстрелы мирных населенных пунктов.С самого начала переговоров в Минске было понятно, что всё это всего лишь способ продлить войну. Не установить мир, а именно продлить войну. Ну, и дать кому-то, кого уже приговорили к смерти в Киеве, ещё чуть-чуть пожить. Кому-то день, кому-то неделю, кому-то год... Отсрочка смерти. Что может быть страшнее?Страшнее или есть еще синонимы?Ах да, а что же мы хотели? Там же война… Или нет войны?Война заканчивается в двух случаях. Либо победой одной из сторон, либо полным истощением сил противников, когда проиграть или победить уже не может никто. Сколько раз в истории мира войны прекращались переговорами? Достаточно часто. Но к чему это приводило? К началу очередной войны через какое-то время.Если не разрешаются противоречия, которые породили войну, то война продолжается. Как пожар. На торфяниках. Огонь то выходит наружу, и тогда мы его видим, то прячется под землей, создавая иллюзию окончания пожара. То, что мы видим на Донбассе, и есть выход огня из засады. Пожар не потушен. Пожар продолжается. И гасить его все равно необходимо.Почитайте, что говорят открытым текстом сегодня представители ВСУ:Интересно? Понятно, что сейчас найдутся эксперты, которые объяснят "мировому сообществу" правильность и законность действий Киева с точки зрения законов и ещё чего-нибудь из "демократических традиций и ценностей. Такой "трёп" мы слышим ежедневно уже много лет! Не дней, не месяцев, а лет!Неужели до сих пор не понятно, что страусовая политика больше не пройдет? Ну, если мы только не ставим целью в финале прирос населения России еще на пару миллионов весьма дешевой рабсилы и освоение Киевом абсолютно пустых территорий Донбасса!..Только тем, кто погиб вчера и погибнет завтра, это уже не нужно. Совсем не нужно. Самый лучший вариант рассмотрения в "международных институтах" вопросов такого плана мы помним. Из недавнего, 2008 года, помним. И по результатам такого "разговора" в Сирии помним.Но да, Сирия, как скажут многие – это совсем другой расклад. Там есть типа официальная позиция, там есть интересы России.Что, кто-то не знает о полном провале Порошенко в реализации практически всех «реформ», которые анонсировались Киевом? Кто-то не знает уровня поддержки народом этого "президента-реформатора"? А может, мы забыли о предстоящих в следующем году выборах? Или об усталости от войны никто не говорит?Кто-то может найти другую сферу украинской жизни, где, пусть призрачно, Киев ещё может отрапортовать перед своим народом о победе? Сегодня уже невозможно обойтись маленькой, информационной, победой, которая быстро превратится в зраду. Сегодня нужна реальная победа! И она может быть одержана только на Донбассе.Как же нам удобно говорить, слушая украинские новости. Республиканцы кричат о наступлении ВСУ, а Киев молчит. Значит, идут обычные для позиционных войн боевые действия. Ну, пульнул пьяный украинский солдат в сторону республиканцев. Те ответили. Ну, сходила разведка в рейд по тылам. Уничтожила кого-то. Так это делают обе стороны...Очень удобная у нас позиция. "Мы за безусловное выполнение минских соглашений". А кто против? Порошенко? Да почитайте любое его выступление. Трамп, Меркель, Макрон? Нет в современном мире того, кто против выполнения этих соглашений. Нет!Только вот ВСУ только за последнее время захватило в серой зоне Травневое, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровку, Катериновку, Чигири...И кто-то из сторонников минских соглашений возмутился? Может, наш президент об этом вспомнил? Может, кто-то из ведомства нового старого министра Шойгу об этом вспомнил? Может, что-то сказали? О чем-то предупредили? Так сказать, последнее китайское...Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть в действиях ВСУ подготовку к активным боевым действиям. Проведение разведки боем практически по всему фронту. Один-два взвода в лоб. Да, с потерями, но главное-то выполнено. Подтягивание к линии соприкосновения свежих частей и подразделений. Переброска тяжелой артиллерии и танков. Активизация работы БПЛА дружественной такой страны, как США, вдоль линии соприкосновения.Да одних американских беспилотников достаточно, чтобы понять, что американцы высматривают реакцию армии России в приграничных районах на действия Киева. Не корпусов республиканцев, для этого не нужны такие мощные БПЛА, а именно России в приграничных районах.Взять Горловку просто так невозможно. Это понимают украинские штабисты. Невозможно не потому, что у ВСУ не хватит сил. Нет, просто Горловку "охраняет" химический завод. То самое публичное акционерное общество "Стирол" Дмитрия Фирташа, которое производит аммиак, аммиачную селитру, полистирол, лизол, карбамид.Который, если что, рванет так, что не то что мало не покажется… Небо с овчинку – это минимум.Один снаряд, который согласно закону подлости, обязательно залетит на территорию этого концерна, вызовет экологическую катастрофу во всем регионе. Катастрофу, от которой Порошенко уже не "отмоется".А может быть, и отмоется, кстати. Ну залетел снаряд, бывает же… Или на кондиционер ракета прилетела.С Фирташем расплатиться… Ну да, это, наверное, более серьезный вопрос.Помните, совсем недавно мы улыбались, когда слышали о захвате Чигирей. Более глупой операции и придумать было нельзя. Бросить солдат на фактический расстрел республиканцам... Ведь сидят они, как крысы в этих Чигирях, по норам и не могут высунуть нос из блиндажей и погребов. Тир, да и только.А что сейчас? Те же высоты, но уже под контролем ВСУ, дают точно такой же результат, но уже по Горловке. Тогда там республиканцы станут мишенями...Это сообщение военного корреспондента из ДНР Семена Пегова. Более того, Пегов сообщает об обстреле микрорайона в самой Горловке. В том числе снаряды легли в районе школы. Для проведения атаки используют не ненадежные подразделения ВСУ, а батальон "Донбасс".Сегодня "Донбасс" получил "по сусалам" чувствительно. До 10 "двухсотых". А завтра? Смогут ли республиканские корпуса противостоять ВСУ? Превосходство у украинцев по всем позициям в разы. Повторяю, по всем. Кроме боевого духа, надеюсь.Теперь просто цитаты из укроСМИ о ситуации:Помните цитату из сценария, которую я привел в начале статьи? А ведь касается она не только солдат и офицеров республиканских корпусов. Она касается каждого из нас. Это и есть наш "последний и решительный". Скоро, очень скоро, дней через 15-20, нам предстоит принять важнейшее решение.Либо мы, стремясь сохранить этот самый пресловутый мундиаль и любовь "братского народа" Украины, предадим наших, повторяю, наших людей на Донбассе, либо останемся людьми и выполним то, о чем неоднократно заявлял президент Путин. Не допустим уничтожения русских на Донбассе!Мы будем делать страшный для многих выбор. Определять, кто для нас наш, а кто враг... Выбор страшный, потому что, в принципе, у большинства украинских семей кто-то из родственников сейчас в ВСУ. И этот кто-то "хороший добрый мальчик, который и мухи не обидел за всю свою недолгую жизнь"... А его убили русские...Или убьют.Но выбирать все равно придется… Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 190 Источник Похожие новости Чёрный миф о "взаимовыгодности" продажи Русской Америки Нейтральная журналистика — как пища без соли! Отдадим наши деньги Америке!

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