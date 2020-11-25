Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армя...
Главная / Политика

Война США с Россией может начаться в Японском море – эксперт

25 ноября 2020, 15:25  •  82 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва слишком мягко ответила на американскую провокацию
Столкновение интересов РФ и США может привести к войне в Японском море. США уже продемонстрировали отказ уважать российские границы. Дальнейшие провокации могут потребовать силового ответа.
Вторжением своего эсминца "Джон Маккейн" на два километра вглубь территориальных вод России в заливе Петра Великого Вашингтон показал, что не считает эту акваторию российской. Американцы этого даже не скрывают: по словам командования Седьмого флота, их эсминец участвовал в операции по обеспечению свободы навигации, а территориальные претензии России избыточны, указывает военный обозреватель Виктор Баранец.
Вообще, углубление части морского пространства в сухопутную территорию одного государства признается историческим заливом, на который распространяется суверенитет этого государства, поясняет "КП" доктор географических наук Александр Павлов. На этом основании в 1984 г. СССР объявил залив Петра Великого в Японском море своим. Возражений тогда ни от кого не последовало.
Сейчас США решили оспорить права РФ, но не цивилизованным способом – в суде, а военным. Цинизм, с которым они сообщили о намерении бороться в этом районе за свободное судоходство, означает, что такие провокации продолжатся, считает военный эксперт Константин Сивков.
"Действия России в ответ на провокацию – законные, но, на мой взгляд, мягкие. В будущем нужно быть готовыми принимать и еще более решительные меры",
– указал Сивков. Иначе говоря, России нужно быть готовой ответить оружием на военную агрессию США.
О том, что российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" прогнал из залива Петра Великого американский военный корабль "Джон Маккейн", Минобороны РФ сообщило накануне. Вашингтон с такой трактовкой событий не согласен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны
25 ноября 2020, 08:05
Президенту Украины нужна была кровь: Эксперт объяснил, почему рухнул керченский план Порошенко
25 ноября 2020, 00:45
Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей...
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
18 ноября 2020, 20:15
Путин ещё весной предотвратил попытку госпереворота в России вместе с Шойгу - Хазин
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.