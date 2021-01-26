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Война США против Коломойского оборачивается проблемами в Раде

26 января 2021, 23:25  •  104 • Украина

Соединенные Штаты настойчиво пытаются выдавить днепропетровского олигарха Игоря Коломойского из украинской политики.

Об этом «Известиям» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, давая оценку американским санкциям против ряда украинских политиков, среди которых оказался депутат ВР Александр Дубинский, ориентирующийся на Коломойского.

«Американцы целенаправленно выдавливают Игоря Коломойского из украинской политики, а Дубинский считается главным сторонником олигарха в Раде. Думаю, под давлением американцев депутата могут исключить из фракции. Тогда встанет вопрос о судьбе остальных 32–34 депутатов, подконтрольных Коломойскому. Если они решат отколоться от пропрезидентской фракции, то монобольшинство в Раде развалится. Реальными станут досрочные парламентские выборы», – не исключает эксперт.

Более подробно о фигурантах данного списка см. «США ввели санкции против разоблачителей схем Байдена на Украине».

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