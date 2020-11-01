Война США и Китая неизбежна: Американский политолог назвал единственный способ спастись

США и Китай взяли курс на неизбежное столкновение. Их подгоняет к войне борьба за международный статус и престиж. Такое мнение высказывает американский политолог Кристофер Лейн в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Он сравнивает нынешнюю ситуацию между США и Китаем с противостоянием Великобритании и Германии накануне Первой мировой войны. И в том, и другом случае две мощные державы претендовали на лидирующую роль в мире.

Британия смотрела на растущую военную и экономическую мощь Германии как на угрозу. Точно так же как США сейчас смотрит на Китай. Кроме того, либеральная идеология англичан вступала в противоречие с немецкой политической культурой, завязанной на автократии и милитаризме. США и Китай также соперничают не только на экономическом и военном, но и на идеологическом фронте.

Поэтому единственный способ для США избежать войны с Китаем - это признать, что либеральные ценности не универсальны, и перестать осуждать политику других стран. Однако для Вашингтона такой шаг означает конец доминирования США на мировой арене.