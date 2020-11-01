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Война США и Китая неизбежна: Американский политолог назвал единственный способ спастись
01 ноября 2020, 19:15 • 62 • Политика
Американский политолог заявил о надвигающейся войне с Китаем. По его словам, если США не признают, что либеральные ценности не универсальны, и не перестанут осуждать политику других стран, война неизбежна.
США и Китай взяли курс на неизбежное столкновение. Их подгоняет к войне борьба за международный статус и престиж. Такое мнение высказывает американский политолог Кристофер Лейн в своей статье для журнала Foreign Affairs.
Он сравнивает нынешнюю ситуацию между США и Китаем с противостоянием Великобритании и Германии накануне Первой мировой войны. И в том, и другом случае две мощные державы претендовали на лидирующую роль в мире.
Британия смотрела на растущую военную и экономическую мощь Германии как на угрозу. Точно так же как США сейчас смотрит на Китай. Кроме того, либеральная идеология англичан вступала в противоречие с немецкой политической культурой, завязанной на автократии и милитаризме. США и Китай также соперничают не только на экономическом и военном, но и на идеологическом фронте.
Поэтому единственный способ для США избежать войны с Китаем - это признать, что либеральные ценности не универсальны, и перестать осуждать политику других стран. Однако для Вашингтона такой шаг означает конец доминирования США на мировой арене.
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