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«Война слов и угроз»: СМИ сообщили о переброске стратегических бомбардировщиков США ближе к Ирану

07 января 2020, 19:09  •  19 • В мире
Американские СМИ сообщили о том, что США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 на базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Решение было принято на фоне эскалации напряжённости в отношениях с Ираном после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Также отмечается, что Пентагон намерен направить на Ближний Восток ещё 200 военнослужащих. Эксперты полагают, что обе стороны конфликта хотят продемонстрировать свою готовность к вооружённому противостоянию, но в то же времени не заинтересованы в развязывании войны.
 
© U.S. Air Force
 

США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане «на фоне растущей угрозы со стороны Тегерана после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара», передаёт Fox News.

О намерении Пентагона направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военнослужащих ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Каждый самолёт оснащён восемью двигателями и способен нести обширный арсенал, включая крылатые ракеты, неуправляемые ядерные и неядерные бомбы, а также бомбы с лазерным наведением. Кроме того, военный корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на собеседника в Пентагоне передавала, что B-52 с базы на Диего-Гарсия могут быть задействованы против Ирана, если такой приказ будет отдан. Источник в Минобороны США уточнил, что сам по себе факт переброски не означает наличие такого приказа.

В 2019 году США также направили группу B-52 на авиабазу Эль-Удейд в Катаре в рамках развёртывания оперативной группы бомбардировщиков на Ближнем Востоке для защиты интересов в регионе, однако позже они были выведены из страны.

В свою очередь, некоторые американские СМИ отметили, что переброска B-52 на остров Диего-Гарсия для американских военнослужащих логичнее, чем на авиабазу в Катаре, так как Эль-Удейд находится в зоне досягаемости иранских ракет, а расстояние от границы Ирана до Диего-Гарсии (около 3800 км) ракеты преодолеть не смогут.  

Напомним, 30 декабря ВВС США нанесли удары по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке, после чего 31 декабря у посольства США в Багдаде произошла акция протеста, в ходе которой произошло нападение на здание дипмиссии. Американский лидер Дональд Трамп обвинил в организации нападения Иран. Через несколько дней, 3 января, США нанесли ракетный удар по окрестностям аэропорта Багдада, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Власти Ирана пообещали дать США «жёсткий ответ» на убийство Сулеймани. На это глава Белого дома заявил, что в случае вооружённой конфронтации американские войска могут уничтожить 52 иранских объекта, включая памятники культуры. Трамп пообещал, что удары будут нанесены «очень быстро и очень сильно». Исламская республика пригрозила США военным ответом и объявила об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». Таким образом, Тегеран полностью снял с себя обязательства, связанные с СВПД. Помимо этого, 7 января парламент Ирана принял законопроект о включении Пентагона в список террористических организаций.

Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в разговоре с RT назвал происходящее между США и Ираном «войной слов и угроз».

«Сегодня достаточно много средств, чтобы нанести удар по американским базам в регионе: в Ираке, в Сирии. Или заблокировать поставки нефтепродуктов в Персидском заливе. Иран — достаточно высокотехнологичное государство с ракетной промышленностью, с системами на основе дронов, не говоря про широкую сеть проиранских шиитских прокси-подразделений по всему миру. У Ирана есть свои возможности, у США — колоссальный флот, передовая авиация, высокоточное вооружение, системы слежения и так далее», — отметил эксперт.

  • Iranian Major General in the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qasem Soleimani (C) listening to the Iranian supreme leader as delivers a speech on the occasion of the 30th death anniversary of the founder of the Islamic republic Ayatollah Ruhollah Khomeini, at his shrine in Tehran.
  • © IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE / AFP

Он пояснил, что обе страны демонстрируют решительность быстро завершить потенциальный конфликт в свою пользу, однако никто не заинтересован в том, чтобы такой масштабный конфликт перешёл в активную фазу.

«Конечно, США сейчас в ответ на иранские угрозы заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать свою решительность, возможности у них есть. Иран, надо сказать, выйдя из ядерной сделки, ставит под вопрос и положение европейских государств, и России, которые всеми силами пытались спасти это соглашение», — добавил он.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с RT отметил, что США могут принять решение наносить отдельные удары по стратегическим объектам Ирана, однако не станут организовывать полномасштабное вторжение.

«Надо посмотреть, что точно стоит в Персидском заливе, кроме этих B-52. Непосредственно в Персидском заливе у них нет такой группировки, которая может оккупировать Иран, занять какую-то отдельную провинцию. Судя по всему, американцы готовы наносить отдельные удары по каким-то стратегическим, культурным объектам, как Трамп и обещал. С этой точки зрения, B-52 туда и перебрасывается для нанесения ударов такого плана», — пояснил Багдасаров.

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