«Война щитов и мечей»: Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram в России

Роскомнадзор направил в Таганский суд Москвы заявление с требованием ограничить доступ к ресурсам Telegram на территории России. Сообщается, что иск подан в связи с неисполнением мессенджером требований ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки дополнительного кодирования информации. Юристы компании заявили, что ещё не видели заявления Роскомнадзора и определятся с линией защиты, когда получат его. Эксперты называют возможную блокировку Telegram технологически сложным процессом, который прежде всего может создать неудобства для обычных пользователей мессенджера.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подала исковое заявление в Таганский суд Москвы об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России.

«Подано исковое заявление в Таганский районный суд города Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Судебный иск направлен на основании статьи 15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — о порядке ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети интернет.

Согласно второму пункту статьи 15.4 ФЗ, в случае неисполнения организатором распространения в интернете информации своих обязанностей, предусмотренных статьёй 10.1 закона «Об информации...», доступ к информационным системам и программам ограничивается оператором связи на основании вступившего в законную силу решения суда (до исполнения таких обязанностей).

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пунктом 4.1 статьи 10.1 данного закона», — сообщили в Роскомнадзоре.

Указанный пункт 4.1 гласит, что организатор распространения информации в интернете обязан предоставлять властям информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, если при их приёме, передаче, доставке и обработке производится дополнительное кодирование.

РИА Новости

«Ещё не видели иск»

Юристы Telegram сообщили, что намерены подготовить свои возражения по иску Роскомнадзора, как только получат соответствующие документы.

«Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — цитирует адвоката Рамиля Ахметгалиева РИА Новости.

При этом собеседник агентства не смог ответить на вопрос, будет ли Таганский суд столицы рассматривать иск РКН до вступления в силу решения Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о предоставлении компетентным органам ключей шифрования.

«Я не знаю, увязывает Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет», — заявил юрист.

Напомним, 20 марта Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании недействительными требований ФСБ о дешифровке сообщений. Представители компании тогда заявили о намерении обжаловать это решение.

«Смешно с точки зрения технологий»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Telegram удобным мессенджером, в том числе для общения с журналистами, однако в случае блокировки ему будут искать альтернативу.

«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюдён и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — отметил Песков.

Reuters

Технологически сложным процессом назвал возможную блокировку Telegram интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он отметил, что подобное решение может создать неудобства для обычных пользователей мессенджера.

«Рассматривать всерьёз блокировку смешно с точки зрения технологий, это может создать значительные неудобства для простых пользователей», — цитирует Мариничева Интерфакс.

По его словам, среди таких проблем могут быть, например, недоступность получения приложений из электронного магазина, а неудобства при пересылке сообщений в мессенджере может вызвать некоторое отторжение у пользователей. При этом интернет-омбудсмен выразил уверенность в том, что «группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы».

«Это будет война щитов и мечей — в какой-то степени бессмысленная и алогичная», — добавил Мариничев.

В свою очередь, советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Интерфаксом посоветовал в случае блокировки Telegram перейти, например, на мессенджер ICQ.

При этом, по его словам, если решение о блокировке Telegram на территории России будет принято, доступ к мессенджеру могут потерять до 80-90% пользователей Рунета — в зависимости от того, насколько сильно Telegram будет противодействовать этим действиям. Клименко также выразил уверенность в том, что осмысленное использование Telegram как мессенджера оставшимися после этого пользователями будет минимальным.

© CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

«Закон един для всех»

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в беседе с RT отметил, что решение Роскомнадзора о подаче искового заявления против Telegram было ожидаемым.

«Telegram давно предупреждали, у нас закон един для всех. На принятие решения было дано время: либо программа подвергается блокировке, либо выполняются требования безопасности, которые установлены для всех мессенджеров и социальных сетей. Поэтому чему тут удивляться? Роскомнадзор выполняет свои обещания», — заявил он.

По словам парламентария, разработчики мессенджера прекрасно понимают, чего именно требуют спецслужбы.

«В Telegram говорят об отсутствии ключей доступа, якобы они формируются сквозным шифрованием. Так вот, это у них идёт только в секретных чатах, которыми мало и редко кто пользуется. Спецслужбы, которые занимаются дешифровкой и криптографией, отлично знают, что просят у Telegram. И разработчики это тоже знают, но строят из себя дураков», — подытожил он.

Депутат добавил, что в настоящее время существует масса альтернатив известному мессенджеру.

Между тем шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн обратил внимание RT на то, что в сложившейся ситуации речь идёт не о представителях и не о сотрудниках Telegram, а о Павле Дурове.

«В прошлом году началась тяжба — он то соглашался с условиями, то отказывался, рассчитывая на то, что Telegram уже очень плотно вошёл в жизнь пользователей и ограничить его будет сложно. Но почему-то в тех странах, где он живёт, он соблюдает закон, а у себя на родине считает возможным отказываться делать то, что предлагают ведомства. Он же не случайный человек, прекрасно во всём разбирается. Вызывает сожаление то, как он себя ведёт», — сказал Букштейн.

Он также отметил, что помимо двух сторон конфликта (Дурова и Роскомнадзора) есть ещё и третья — пользователи.

«Надо подумать о пользователях. Дурова ни к чему не обязывает выполнение требований, никто не собирается лезть в его дела. Я сожалею, что дело дошло до конфликта. Если бы это была маленькая, нераскрученная сеть, то ладно. Но эта сеть крупная, Дуров понимает, что за ним стоят пользователи. Но становиться в оппозицию сейчас не время и не место», — подытожил эксперт.