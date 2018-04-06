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«Война щитов и мечей»: Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram в России
06 апреля 2018, 15:39 • 54 • В России
Роскомнадзор направил в Таганский суд Москвы заявление с требованием ограничить доступ к ресурсам Telegram на территории России. Сообщается, что иск подан в связи с неисполнением мессенджером требований ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки дополнительного кодирования информации. Юристы компании заявили, что ещё не видели заявления Роскомнадзора и определятся с линией защиты, когда получат его. Эксперты называют возможную блокировку Telegram технологически сложным процессом, который прежде всего может создать неудобства для обычных пользователей мессенджера.
Reuters
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подала исковое заявление в Таганский суд Москвы об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России.
«Подано исковое заявление в Таганский районный суд города Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Судебный иск направлен на основании статьи 15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — о порядке ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети интернет.
Согласно второму пункту статьи 15.4 ФЗ, в случае неисполнения организатором распространения в интернете информации своих обязанностей, предусмотренных статьёй 10.1 закона «Об информации...», доступ к информационным системам и программам ограничивается оператором связи на основании вступившего в законную силу решения суда (до исполнения таких обязанностей).
Указанный пункт 4.1 гласит, что организатор распространения информации в интернете обязан предоставлять властям информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, если при их приёме, передаче, доставке и обработке производится дополнительное кодирование.
«Ещё не видели иск»
Юристы Telegram сообщили, что намерены подготовить свои возражения по иску Роскомнадзора, как только получат соответствующие документы.
«Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — цитирует адвоката Рамиля Ахметгалиева РИА Новости.
При этом собеседник агентства не смог ответить на вопрос, будет ли Таганский суд столицы рассматривать иск РКН до вступления в силу решения Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о предоставлении компетентным органам ключей шифрования.
«Я не знаю, увязывает Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет», — заявил юрист.
Напомним, 20 марта Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании недействительными требований ФСБ о дешифровке сообщений. Представители компании тогда заявили о намерении обжаловать это решение.
«Смешно с точки зрения технологий»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Telegram удобным мессенджером, в том числе для общения с журналистами, однако в случае блокировки ему будут искать альтернативу.
Технологически сложным процессом назвал возможную блокировку Telegram интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он отметил, что подобное решение может создать неудобства для обычных пользователей мессенджера.
«Рассматривать всерьёз блокировку смешно с точки зрения технологий, это может создать значительные неудобства для простых пользователей», — цитирует Мариничева Интерфакс.
По его словам, среди таких проблем могут быть, например, недоступность получения приложений из электронного магазина, а неудобства при пересылке сообщений в мессенджере может вызвать некоторое отторжение у пользователей. При этом интернет-омбудсмен выразил уверенность в том, что «группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы».
«Это будет война щитов и мечей — в какой-то степени бессмысленная и алогичная», — добавил Мариничев.
В свою очередь, советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Интерфаксом посоветовал в случае блокировки Telegram перейти, например, на мессенджер ICQ.
При этом, по его словам, если решение о блокировке Telegram на территории России будет принято, доступ к мессенджеру могут потерять до 80-90% пользователей Рунета — в зависимости от того, насколько сильно Telegram будет противодействовать этим действиям. Клименко также выразил уверенность в том, что осмысленное использование Telegram как мессенджера оставшимися после этого пользователями будет минимальным.
«Закон един для всех»
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в беседе с RT отметил, что решение Роскомнадзора о подаче искового заявления против Telegram было ожидаемым.
«Telegram давно предупреждали, у нас закон един для всех. На принятие решения было дано время: либо программа подвергается блокировке, либо выполняются требования безопасности, которые установлены для всех мессенджеров и социальных сетей. Поэтому чему тут удивляться? Роскомнадзор выполняет свои обещания», — заявил он.
По словам парламентария, разработчики мессенджера прекрасно понимают, чего именно требуют спецслужбы.
Депутат добавил, что в настоящее время существует масса альтернатив известному мессенджеру.
Между тем шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн обратил внимание RT на то, что в сложившейся ситуации речь идёт не о представителях и не о сотрудниках Telegram, а о Павле Дурове.
«В прошлом году началась тяжба — он то соглашался с условиями, то отказывался, рассчитывая на то, что Telegram уже очень плотно вошёл в жизнь пользователей и ограничить его будет сложно. Но почему-то в тех странах, где он живёт, он соблюдает закон, а у себя на родине считает возможным отказываться делать то, что предлагают ведомства. Он же не случайный человек, прекрасно во всём разбирается. Вызывает сожаление то, как он себя ведёт», — сказал Букштейн.
Он также отметил, что помимо двух сторон конфликта (Дурова и Роскомнадзора) есть ещё и третья — пользователи.
«Надо подумать о пользователях. Дурова ни к чему не обязывает выполнение требований, никто не собирается лезть в его дела. Я сожалею, что дело дошло до конфликта. Если бы это была маленькая, нераскрученная сеть, то ладно. Но эта сеть крупная, Дуров понимает, что за ним стоят пользователи. Но становиться в оппозицию сейчас не время и не место», — подытожил эксперт.
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