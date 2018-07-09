«Война с водой и временем»: в Таиланде вызволили из пещеры восьмерых детей

По меньшей мере восьмерых детей спасли из затопленной пещеры на севере Таиланда, все они были экстренно госпитализированы. Ещё четверо подростков и взрослый остаются внутри. Как сообщается, первыми были выведены на поверхность самые истощённые пострадавшие. Губернатор провинции Чианграй Наронсак Оскоттанакорн называет главными угрозами для детей воду и время, так как синоптики прогнозируют в регионе новые ливни. Из-за непогоды уровень воды в пещере может повыситься. Тем временем Илон Маск продемонстрировал испытания мини-субмарины, которую он предлагает использовать в спасательной операции.

Спасательная операция у пещеры в Таиланде, где были заблокированы 12 детей и их тренер Reuters © Athit Perawongmetha

На севере Таиланда, по данным местных СМИ, спасателям удалось вызволить по меньшей мере восемь детей, которые более двух недель были заблокированы внутри пещеры, затопленной из-за муссонных дождей. Четверых ребят подняли на поверхность в понедельник, а ещё четверых — в воскресенье, однако тогда операцию пришлось приостановить. Внутри ещё остаются четыре мальчика и один взрослый.

Тем временем спасённых госпитализировали, за подростками наблюдают врачи. Отмечается, что их состояние удовлетворительное, но они по-прежнему сильно истощены.

Вторая фаза операции, стартовавшая в понедельник, проходит в условиях секретности — журналистов в штаб не пускают.

Более того, в Минобороны Таиланда заявили, что некоторые СМИ могут столкнуться с судебными исками. Так, ВВС страны уже пригрозили местному телеканалу PPTV, который вёл съёмку окрестностей пещеры с дрона. БПЛА был замечен рядом с вертолётом Ми-17, перевозившим одного из пострадавших в больницу. Отметим, в Таиланде действуют строгие законы, ограничивающие использование беспилотников.

Губернатор провинции Чианграй Наронсак Оскоттанакорн, возглавивший спасательный штаб, назвал эту операцию «войной с водой и временем» из-за угрозы дальнейшего затопления пещеры: в регионе продолжаются муссонные ливни. В штаб операции вошли военнослужащие Военно-морских сил Таиланда, спасатели, большое количество добровольцев и иностранные специалисты.

Как сообщают в ВМС королевства, в операции принимают участие более 1 тыс. человек, из них 90 дайверов.

Три пути

Изначально рассматривались несколько сценариев спасательной операции. В итоге специалисты остановились на варианте с использованием аквалангов. Детей обучили основам дайвинга, и, по данным местных СМИ, при выходе из пещеры они были в легководолазном снаряжении. Порядка одного километра из пяти, отделявших их от выхода, подростки проплыли под водой в сопровождении дайверов.

В штабе опасались, что истощённые подростки могут не пройти крайне сложные участки пути или запаникуют, поскольку в ходе операции погиб опытный дайвер. Волонтёр, который ранее служил в ВМС Таиланда, скончался от нехватки кислорода, поскольку потерял ориентацию в пространстве под водой в условиях нулевой видимости.

Другой сценарий, который также рассматривали спасатели, — бурение шахт: по ним можно было бы поднять пострадавших. Для этого на поверхности выбрали 13 мест, в трёх из них начали бурение. Глубина одной из шахт составила около 400 метров, однако добраться до необходимого места так и не удалось. Более того, британские эксперты отметили, что этот путь довольно опасный: дети находились в узком пространстве и могли пострадать из-за обвала.

Третий, пассивный сценарий предполагал, что подросткам придётся дожидаться, когда вода спадёт или её откачают — и они смогут самостоятельно покинуть естественный тоннель. К месту пребывания детской команды и её тренера доставили продовольствие, запасы питьевой воды, медикаменты и предметы первой необходимости. Сначала такой путь представлялся наиболее безопасным, однако позже стало ясно: откачать воду из пещеры невозможно, дожди продолжаются, а из-за постоянного присутствия в тоннеле большого количества людей изменился состав воздуха.

© Thai Navy Seal/Handout via REUTERS

Именно поэтому было решено начать спасательную операцию по первому сценарию. После того как родители подростков дали согласие, дайверы стали выводить детей из пещеры. Первыми на поверхность подняли наиболее истощённых мальчиков. Для того чтобы повысить шансы на успех операции, внутри пещеры специалисты создали канатную сеть, позволявшую быстрее передвигаться.

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Космические технологии

Свою помощь в проведении спасательной операции ранее предложил основатель высокотехнологичных корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск. Изобретатель направил в Таиланд инженеров, а также заявил о готовности предоставить оборудование The Boring Company для откачки воды, энергобатареи компании Tesla и даже небольшую субмарину, собранную из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9. По словам миллиардера, она получилась лёгкой, манёвренной и «чрезвычайно прочной».

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Инициативу Маска в разговоре с RT оценил эксперт Российской академии космонавтики Александр Железняков.

«Ракеты часто строятся по модульному принципу. То есть используется некий каркас — в данном случае это труба. И дальше уже его приспосабливают для определённых целей. Получается, что ту трубу, которую Маск применяет в ракете, можно использовать по её техническим характеристикам и для подводных исследований», — считает академик.

По оценке эксперта, самыми важными являются характеристики каркаса. Если он выдержит подводные нагрузки, его следует использовать.

«То, что Илон Маск ввязался в это дело и старается помочь, — очень здорово. Тут надо использовать любые разработки — неважно, космические они или подводные», — сказал Железняков.

Помощь Илона Маска не единственный пример иностранной поддержки. Например, обнаружившие команду водолазы — британцы. Из 90 дайверов только 40 тайцев, остальные — зарубежные специалисты. Из 18 человек, которые непосредственно заняты выводом детей из пещеры, 13 являются гражданами других государств. В этой связи губернатор Наронсак Оскоттанакорн ранее выражал благодарность России, США, Великобритании, Китаю, Бельгии, Японии, Лаосу и Израилю.

Президент США Дональд Трамп в Twitter также заявил о тесном сотрудничестве американских специалистов и тайских спасателей. «США очень тесно сотрудничают с правительством Таиланда, чтобы помочь вывести всех детей из пещеры в безопасное место. Очень смелые и талантливые люди!» — написал он.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2018 г.

23 июня юниорская футбольная команда «Лесные вепри» (12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет) вместе с 25-летним тренером зашла в пещеру Тхам Луанг. Когда они были внутри, начался ливень, затопивший выходы. В итоге дети и мужчина оказались заблокированы в четырёх километрах от выхода. Поисковая операция началась практически сразу, однако пещера простирается почти на десять километров — и команду нашли только через девять дней. Всё это время пострадавшие голодали. Спасатели оперативно доставили к месту пребывания подростков и тренера продовольствие, медикаменты и питьевую воду.