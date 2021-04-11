Война с Украиной и двойное дно Меркель: прямой разговор русских о Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Представитель Кремля в прямом разговоре о Киеве прокомментировал заявления о возможной войне с Украиной и вскрыл двойное дно канцлера Германии Ангелы Меркель.

По словам Пескова, Россия никогда не была участницей конфликта на востоке Украины. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны, подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным выразила беспокойство, но не требовала от России свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, чего требует госсекретарь США.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - подчеркнул Песков.