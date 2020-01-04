Война с Турцией: Хафтар объявил джихад в Ливии

Командующий армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для «изгнании иностранных сил, отправленных в Ливию».

Маршал обвинил лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в кампании по возрождению османского наследия в Ливии и во всем регионе. В этой связи Хафтар призвал ливийцев объединиться и взяться за оружие против «этой колонизации». Он раскритиковал намерение Анкары направить войска в Триполи.

«Мы забудем наши разногласия, объявим джихад и массовую мобилизацию. Оружие в руки возьмут мужчины и женщины, военные и гражданские. Мы готовимся со всей силой и верой, которую Бог заложил в наши сердца, чтобы защитить нашу землю и нашу честь. Поэтому мы бросили вызов этому мечтателю об опеке над нами», — обратился военный к своему народу.

Два дня назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвонился с турецким коллегой Тайпом Эрдоганом на фоне разрешения парламента Турции отправить в Ливию войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. В телефонном разговоре стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и Ливии.

Во время диалога Трамп сказал Эрдогану, что иностранное вмешательство только усложнит ситуацию в Ливии.

Ранее Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между турецким государством и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Соглашение предполагает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы и укрепление отношений между военными Турции и Ливии.

По итогам голосования, за поддержку мандата Эрдогана выступили 323 депутатов, а против — 184. ПНС Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.

Помимо воздушной и наземной военной поддержки ПНС также просило о морской защите. Эту информацию подтвердил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Турецкий лидер 21 декабря прошлого года ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. До этого президент говорил о возможности отправки военных его страны в Ливию, если ПНС обратится к Турции с такой просьбой. То есть войска Турции могут в любой момент войти в Ливию, чтобы защитить ПНС от Ливийской национальной армии во главе с Хафтаром.

Эрдоган и Файез Сарадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турецкий парламент ратифицировал меморандум по морским зонам 5 декабря.

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали эти документы незаконными и недействительными.

В частности, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найед заявил, что турецкие войска находятся в Ливии уже на протяжении многих месяцев. Подписанные соглашения, по его мнению, необходимы только для того, чтобы узаконить это присутствие.

«Эти войска [Турции] присутствуют уже многие месяцы, а также там есть турецкие дроны. Турецкие эксперты, турецкий спецназ, специалисты по коммуникациям, турецкие снайперы были на земле многие месяцы, даже до этих соглашений.

Эти соглашения сейчас нужны просто для того, чтобы узаконить присутствие турецких сил или даже получить еще больше сил», — констатировал дипломат.

При этом председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что турецкая сторона не стремится к военным действиям, несмотря на отправку военнослужащих в Ливию.

«Скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через три недели», — написал он в Facebook.

Так Анкара демонстрирует, что без нее проблемы урегулирования ситуации в Ливии решаться не будут, предположил сенатор.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства фактического главы государства Муаммара Каддафи. С тех пор во главе страны находятся две политические структуры: на востоке — избранный парламент, а в Триполи, на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Фаизом Сараджем.

Власти восточной части сотрудничают с армией Хафтара — она ведет затяжную войну с терроризмом. 12 декабря 2018 года Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, находящегося под контролем ПНС.

Наступление на Триполи началось еще в апреле прошлого года. Впрочем, с тех пор каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось. Сегодня каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.