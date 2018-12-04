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Война с тоннелями: израильская армия начала операцию «Северный щит» на границе с Ливаном
04 декабря 2018, 15:54 • 85 • В мире
Вооружённые силы Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале операции «Северный щит» на границе с Ливаном. Военные планируют ликвидировать сооружённую членами движения «Хезболла» сеть трансграничных тоннелей, часть из которых уже обнаружена. В ЦАХАЛ подчеркнули, что необходимые действия будут проводиться исключительно на подконтрольной Тель-Авиву территории, включая северную часть Голанских высот. О начале спецоперации было объявлено спустя несколько часов после переговоров между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и главой Госдепа США Майком Помпео. Причём по итогам встречи госсекретарь подчеркнул «абсолютное право Израиля на самооборону».
Заграждения на границе Израиля с Ливаном Reuters © Ali Hashisho
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции «Северный щит» на границе с Ливаном. Военные намерены обнаружить и нейтрализовать трансграничные тоннели, созданные подразделениями группировки «Хезболла», которую в Израиле и ряде других стран считают террористической.
По словам официального представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, ВС обнаружили несколько подземных ходов на северной границе страны. «Пока я не буду уточнять их число», — сказал он. Отмечается, что созданные для тайной переброски сил в Израиль трансграничные тоннели ещё не введены в эксплуатацию, а потому не представляют угрозы для еврейского государства, однако рассматриваются как «вопиющее и серьёзное нарушение суверенитета Израиля».
Представитель ЦАХАЛ Ронен Манелис опубликовал в Twitter видеозапись работ по «тактической подготовке к раскрытию проекта наступательных трансграничных тоннелей «Хезболлы».
«Мы не проводили мобилизацию резервистов, однако усилили наши войска на севере», — цитирует Конрикуса РИА Новости. Отмечается, что войска Северного округа приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Представитель израильской армии добавил, что в настоящее время основные работы ведутся в окрестностях приграничного города Метула.
В частности, для проведения операции, которая может занять продолжительное время, некоторые районы вблизи заграждения на ливано-израильской границе были объявлены закрытой военной зоной.
О начале операции на границе с Ливаном было объявлено через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл в Брюсселе переговоры с государственным секретарём США Майком Помпео. На встрече также присутствовал глава разведслужбы МОССАДа Йоси Коэн. Как отметили в канцелярии главы кабмина, Нетаньяху проинформировал Помпео об операции «Северный щит».
Также стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и совместно принимаемые меры по «противодействию агрессии Ирана и его ставленников».
«Госсекретарь особо подчеркнул приверженность США делу обеспечения национальной безопасности Израиля, а также абсолютное право Израиля на самооборону и защиту от нападок в рамках ООН», — заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Помпео также отметил «силу американо-израильского союза» и подтвердил намерение Вашингтона путём максимального давления противостоять «тоталитаризму иранского режима».
В субботу, 1 декабря, власти США обвинили Тегеран в том, что он провёл испытания баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечалось, что дальность этой ракеты позволяет ей поражать цели в любой точке Ближнего Востока.
В Госдепе призвали Иран прекратить любую деятельность по созданию баллистических ракет в нарушение резолюции 2231 Совбеза ООН. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил, что не обладает информацией о проведении в последние дни ракетных испытаний и посоветовал обратиться по этому вопросу в оборонное ведомство.
Вместе с тем, по словам дипломата, не стоит верить всем утверждениям об Иране, которые исходят от Вашингтона и Тель-Авива, поскольку они зачастую не имеют под собой реальных оснований. Касеми добавил, что ракетная программа исламской республики носит исключительно оборонительный характер и не противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.
Комментируя ситуацию, представитель иранской армии бригадный генерал Абольфазль Шекарчи подтвердил позицию МИД страны и заявил, что этот вопрос относится к национальной безопасности. Тегеран продолжит «предназначенные для обороны и сдерживания» ракетные испытания и не будет спрашивать разрешения на это у других стран, добавил Шекарчи.
Напомним, что поддерживаемая Ираном шиитская организация «Хезболла» уже более 35 лет, начиная с конфликта в Южном Ливане, ведёт борьбу с Израилем. В свою очередь, ЦАХАЛ неоднократно проводил полномасштабные военные операции (последняя из которых — Вторая ливанская война 2006 года — длилась 34 дня). Кроме того, в ответ на ракетные обстрелы северных территорий израильские военные регулярно наносят удары по позициям «Хезболлы» в Ливане и Сирии.
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