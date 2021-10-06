Война с русским языком в Казахстане вышла на новый уровень: "Вопрос уже не к МИД"

В Казахстане принят законопроект об обязательном использовании казахского языка для надписей на указателях в городах, дорожных знаках и в меню.

В Мажилисе Казахстана во втором чтении принят законопроект, который обяжет писать надписи на дорожных знаках, рекламе, ценниках и меню на госязыке. Только при необходимости надписи могут дублироваться на русском и других языках, передаёт NUR.kz.

"Хочу ещё раз сказать о своих надеждах на то, что эти поправки приблизят нас на один шаг к решению проблем статуса госязыка, которые всё чаще поднимаются в обществе, в СМИ и в социальных сетях. Мы считаем, что эти предложения позволят усилить ответственность каждого гражданина, особенно предпринимателей", - заявил депутат Берик Абдыгалиулы.

Военкор Александр Коц прокоментировал этот законопроект: "Надо жёстко ответить указателями на казахском в московском метро".

Как ранее сообщал Царьград, пассажиры метро Москвы заметили надписи для мигрантов на станциях. Информация дублируется на фарси и узбекском языках. В Дептрансе Москвы дали объяснение.

Как отметил военкор Дмитрий Стешин, теперь и в Казахстане идёт война с русским языком.

Решение их казахского курултая бросовое, в нём важен эффект. Это "декларация о намерениях" Республики Казахстан. Постсоветское пространство стремительно расползается, как хлопковые трусы, год провалявшиеся на газоне. И тут вопрос даже не к МИД РФ - МИД не ведёт самостоятельной политики так, как ему хочется. Вопрос в целом к внешнеполитическим отношениям с бывшими советскими республиками,

- считает Стешин.

Военкор отметил, что "за 30 прошедших лет эти республики ни разу не испытывали на себе настоящего гнева России. Чтобы они ни вытворяли".

"Ни разу этих постсоветских баев не вытаскивали из их дворцов российские спецназовцы - поговорить в Москве о дерусификации и прочем. Ни разу не использовался такой мегарегулятор политических отношений, как трудовая и не очень миграция или банковские переводы от физических лиц. Они даже право России на Крым признавать не стали, демонстративно", - отметил военкор.

Ни разу первые лица РФ не напоминали публично этим квазигосударствам об их истинном месте под солнцем. Этот сигнал считали давным-давно. Считавшие, конечно, уже нашли себе новых хозяев... Происходящее в последние месяцы обострение русофобии - это завершение развала СССР, последний цикл. На очереди Россия. Они, конечно, ещё потрепыхаются и позаседают в разных структурах типа ОДКБ, пока всё это добро не развалится под грузом азиатского лицемерия само по себе,

- отметил Стешин.