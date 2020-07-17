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Война с русским прошлым как часть «цветной» революции в США

17 июля 2020, 16:00  •  85 • Война

Памятник Баранову был установлен в Ситке в 1989 году как символ окончания «холодной войны»


На Аляске приняли решение убрать памятник русскому государственному деятелю и правителю русских поселений в Америке Александру Баранову. Событие происходит на фоне раскола Америки на сторонников Трампа и его противников, демократов и республиканцев, на волне борьбы с «расизмом», противостояния различных социально-политических, расово-этнических групп населения.

Решение о переносе памятника


14 июля 2020 года Совет города и округа Ситка американского штата Аляска принял решение демонтировать в центральном парке статую Александра Баранова, правителя поселений в Русской Америке. Александр Андреевич, уроженец Архангельской губернии, купец и промышленник, руководил с 1791 году Северо-Восточной кампанией. В 1799 году она была преобразована в Русско-американскую кампанию (РАК), он руководил кампанией до 1818 года. Баранов в 1799 году основал на острове Ситка форт Михаила Архангела (Новоархангельск), с 1808 года он был столицей Русской Америки. В 1812 году по его указанию в Калифорнии построили Форт-Росс.

В результате благодаря титаническим усилиям и огромной энергии Александра Баранова Русская Америка получила значительный потенциал развития, наладила торгово-экономические связи с Калифорнией, Гавайями и Китаем. Русские провели значительные исследования ряда районов Тихого океана. Русская Америка могла стать важнейшей частью Российской империи. К сожалению, в Петербурге эти труды особо не ценили, всё смотрели на Европу.

Местные власти собираются переместить памятник Баранову в музей Ситки. В резолюции, принятой властями Ситки, отмечался, что видное положение статуи Баранов в центре скопления людей вызывает разногласия в местном обществе. Памятник русскому исследователю якобы даёт «неверное послание жителям и посетителям Ситки», придаёт «нормальность» исторической фигуре, причастной к «расовому разобщению, насилию и несправедливости». По мнению местного совета, Александр Баранов причастен к порабощению местных аборигенов (тлинкитов и алеутов) с целью использовать их в охоте на пушного зверя вплоть до «полного их истребления». И причиненное Барановым насилие до сих пор причиняет боль коренному народу Аляски. Теперь в Ситке хотят установить памятник представителю коренного населения Аляски.

При этом петиция за сохранение монумента, составленная в Координационном совете организаций российских соотечественников США (КСОРС), набрала вдвое больше голосов, чем за его снос (около 6000 против 3000). В Координационном совете отметили, что демонтаж Александру Андреевичу будет означать «стирание российского исторического наследия».

Стирание и очернение русской истории


Стоит отметить, что фигура русского землепроходца и правителя Русской Америки не имеет ничего общего с «расизмом», «порабощением» и «геноцидом». Действительно, между воинственными коренными жителями Аляски и русскими поселенцами происходили боевые столкновения. В частности, в ходе русско-тлинкитской войны 1802—1805 гг. индейцы вырезали русско-алеутское население форта Михаила (Ситка). Погибло свыше 200 человек. В 1804 году индейцы вырезали поселение Якутат, погибло около 250 человек. Однако в целом сила была на сторону русских, и они выиграли войну. При этом на стороне русских выступали другие местные жители: алеуты, чугачи. В дальнейшем стычки продолжались. Обе стороны несли потери.

Такие конфликты были обычным явлением в ту эпоху. При этом русские скорее отличались в положительную сторону по сравнению, к примеру, с испанцами, британцами или американцами. Тотального геноцида индейцев, как в бассейне Карибского моря, в Центральной Америке и колониях британцев и французов в Северной Америке, а затем в США, не было. Русские, в отличие от европейцев, всегда смотрели на туземцев как на людей. Каких-либо расовых и религиозных предрассудков не было. А на западном побережье Америки «цивилизованные» европейцы вырезали либо споили (оружие геноцида – алкоголь) практически все великие индейские племена. В глубине материка уцелели только жалкие остатки больших индейских народностей.

Американская «цветная» революция


Очевидно, ситуация в Ситке вызвана общими волнениями, которые охватили США и перекинулись уже в Европу и другие регионы планеты. Беспорядки, спровоцированные гибелью негра Д. Флойда, приняли «цветной», «антирасовый» (вернее, расовый: направленный против «белых поработителей») характер. Один из методов «революционеров» – это борьба с историческим прошлым. Погромщики либо местные власти с подачи активистов сносят памятники и знаки, которые связаны с работорговлей, расизмом и т. д.

В частности, в штате Орегон свалили даже статую основателя США – Д. Вашингтона. В Сан-Франциско – памятник основателю города, испанскому миссионеру Хуниперо Серра, который своей деятельностью заслужил звание «апостола» и «отца Калифорнии». В Ватикане миссионера причислили к лику блаженных и святых. В некоторых штатах снесли монументы Христофору Колумбу. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке объявил о решении убрать памятник президенту Теодору Рузвельту. Демонтируют памятники деятелям Конфедерации. Поднят вопрос о переименовании военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации (хотя Трамп и сопротивляется). На Аляске хотят убрать не только статую Баранова, но и монумент знаменитому английскому исследователю Джеймсу Куку.

По сути, в США пытаются повторить «цветную революцию», которые ранее Запад запускал в республиках бывшего СССР, соцлагеря и развивающихся странах. Методы идентичные. К примеру, в странах бывшего варшавского блока, в Прибалтике, на Украине и в Грузии провели декоммунизацию, десоветизацию и дерусификацию. Причём процесс продолжается. Так, в Праге убрали памятник советскому маршалу Коневу – освободителю столицы Чехии.

В США на волне эпидемии коронавируса, что резко ухудшило социально-экономическое положение населения, идёт жёсткая схватка элит. Противники Трампа пытаются любой ценой свалить его. Вплоть до революции и гражданской войны. Все эти процессы накладываются на сложные расовые, идеологические и экономические проблемы Америки. В Штатах сложились предпосылки ожесточенной гражданской войны. Элита расколота на глобалистов-космополитов и патриотов. Космополиты готовы устроить Штатам «перестройку». Трамп и патриоты пытаются сохранить американскую империю.

Таким образом, как и во времена Гражданской войны 1861—1865 гг., между Севером и Югом есть раскол элиты и противостояние экономических укладов. Первая гражданская война — это конфликт рабовладельческо-плантаторского хозяйства (в основном аграрный сектор и легкая промышленность) с индустриальным укладом, которому необходимы были рабочие руки всех людей, включая негров. Это бывшая индустриальная база США. «Ржавый пояс» (или индустриальный) Соединенных Штатов. Производительная сила Америке в лице пока белого большинства («глубинного народа»). Трамп пытается провести новую индустриализацию, вернуть производство в страну, совершить рывок в будущее на основе неоиндустриальных идей. Создать экономику шестого уклада: производство на базе робототехники, искусственный интеллект, нано-, био-, информационные и когнитивные технологии (НБИК-конвергенция). Для этого необходима концентрация сил и ресурсов. Отсюда отход от устаревших и уже враждебных США наднациональных структур вроде ВОЗ, ООН. Наезд на «НАТО», чтобы страны сами платили за свою оборону. Попытки вывода военных контингентов из различных регионов мира (Афганистан, Ирак, Сирия, Германия и т. д.) с целью экономии.
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Противники Трампа стоят на базе пятого технологического уклада, экономики услуг и постиндустриализма. Однако экономика услуг, общество безудержного потребления и привела к нынешнему системному кризису и де-факто начавшейся катастрофе. Нефтедолларовая система, ссудный процент, безудержная эмиссия доллара, финансовые «пузыри» на грани крушения. Они заваливают весь мир в катастрофу.

Всё это создало два лагеря гражданской войны. На стороне Трампа – «глубинный народ» США, производственные силы которого и создали американскую империю. Его противники – это электоральная база демократов. Все меньшинства, мигранты, различные социальные иждивенцы, профессиональные бездельники и безработные, сидящие на соцпособиях. С одной стороны – городское «дно», с другой – космополитическая обеспеченная верхушка крупных городов, привыкшая к обществу потребления. Те, кто зарабатывает на финансово-спекулятивной, непроизводственной экономике, выносе производства за пределы США. Эти противоречия носят такой глубинный характер, что миром их не решить. Только тотальное истребление противника, как во время войны Севера и Юга.
Самсонов Александр

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