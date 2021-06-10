Война с Россией? Запад даже не делает ставку на ВСУ, исход очевиден - Бородай

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай поделился своим видением предполагаемой войны Украины с Россией. По его мнению, её исход очевиден, так как Запад даже не делает ставку на ВСУ.

Бородай назвал достаточно серьёзной общемировую ситуацию. Украина является, и это очевидно всем, орудием в руках "партнёров".

Украина - это не страна, это территория. И надо сказать, это ещё некоторое население, которое используется на сегодняшний день нашими геополитическими противниками в качестве оружия против нас. Прямого оружия, действующего, орудия или, если хотите, средства давления на нас. Это факт, - произнёс глава Союза добровольцев Донбасса в беседе с Царьградом.

Если говорить о прогнозах войны между Украиной и Россией, то нужно понимать, кто будет вовлечён в это противостояние. В случае, когда речь идёт только о Вооружённых силах Украины (ВСУ), без поддержки наших основных геополитических противников, тогда украинская армия проиграет быстро, считает Бородай. Не так уж важно, за полдня, три дня или неделю это случится.

"Даже профессиональные военные с образованием в виде нескольких академий, включая Академию Генштаба, точно сказать этого не могут. Это довольно умозрительные построения. Но то, что такая война возможна, и то, что такая война в случае, если вступают только ВСУ, закончится проигрышем Украины, и очень быстро, это довольно очевидно. Очевидно и то, что на Украине и в США это прекрасно понимают", - уверен Александр Бородай.

По его мнению, устав НАТО не даёт Украине ни единой возможности стать членом этой организации. Если какие-то действия по размещению баз, по каким-то отдельным договорам будут совершены, то для России это будет существенным негативным сигналом. К 2014 году стало понятно, что украинские власти не справились.

В результате Украина уже к 2014 году была проблемой для России, проблемой, которая, извините, не рассосётся, не уйдёт в мирное русло, не исчезнет как-то в процессе переговоров. Эту проблему в России придётся так или иначе решать. События в Донбассе, события в Крыму, которые привели к воссоединению Крыма с Россией, эту тенденцию выявили, подчеркнули и обострили", - считает глава Союза добровольцев Донбасса.

Украина сейчас оказалась в позиции "анти-России", полагает он. И это заслуга Запада. Если посмотреть в глубь веков, то когда-то западная червонная Русь была тоже Русь, а сейчас - враждебная нам территория. Когда-то и поляки помнили, что они тоже славяне. На протяжении веков они являлись оружием, которое использовал Запад против России.

"Вот сейчас мы видим, как из Украины на наших глазах очень быстро эффективными методами пропаганды делают врага всего русского. Вот это и есть проблема, которую предстоит решать. Боюсь, решить её исключительно путём переговорных процессов и уступок никак не получится. Думаю, руководство нашей страны это тоже прекрасно понимает", - заключил собеседник "Первого русского".