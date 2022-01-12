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Война с Россией? Сенатор очертил "красные линии", которые в США не хотят переступать
12 января 2022, 09:00 • 160 • Политика
Сенатор Константин Косачев считает, что в США настроены на расширение НАТО, однако есть "красные линии", которые в Вашингтоне не хотят переступать. Воевать с Россией сами американцы не готовы, но чужими руками - не исключено.
После завершения переговоров между Россией и США в Женеве стало окончательно ясно: есть вопросы, которые Вашингтон вообще не готов сегодня обсуждать. И речь идёт о гарантиях безопасности нашей страны. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью "Парламентской газете" пояснил, о чём идёт речь.
По мнению сенатора, американцы не готовы обсуждать с Россией "эмбарго на расширение НАТО и отказ каким-либо новым странам вступать в альянс".
"Думаю, что они также не готовы возвращаться к ситуации 1997 года, которая не предполагает размещения вооружённых сил на территории новых членов НАТО", - высказал также своё предположение Косачев, пояснив, что дело касается той же Польши или Румынии.
Сенатор уверен в том, что Вашингтон настроен на дальнейшее расширение границ своего влияния, а следовательно, и на расширение состава Североатлантического альянса. В то же время такая стратегия США не предусматривает войну самими американцами за однополярный мир. Тут Вашингтон всё же предпочитает действовать чужими руками. Очевидно, что и в случае с Россией стратегия не изменится.
"Американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками, - отметил Косачев. - Это и есть "красные линии", которые в США не хотят переступать".
Воевать за ту же Украину США вряд ли будут. А вот Россия воевать не стремится, отрицая военный путь решения вопросов.
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