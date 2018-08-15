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«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
15 августа 2018, 11:39 • 138 • Политика
Война с Российской Федерацией будет катастрофой как для Европы, так и для остального мира, заявил в интервью Der Tagesspiegel генерал НАТО Манфред Хофманн.
Стало известно, что генерал НАТО Манфред Хофманн, которого журналисты часто называют «приоритетной целью российских спецслужб», заявил, что не стоит торопиться с воинственным настроем. Особенно если дело касается России.
В немецкой Der Tagesspiegel вышла новая статья, в которой говорится о том, что именно Манфреду придется принять на себя удар, если «Россия вторгнется в Прибалтику».
Впрочем, Хофманн признается, что все военные маневры помогут только в том случае, если в действительности получится выполнить все «отработанные на учениях сценарии». Иначе — никак.
В любом случае Хоффман скептически относится к сообщениям о том, что российские войска якобы могут напасть на Нарву. Генерал подчеркивает, что в подобные заявления и «устрашения» он не верит.
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