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Война с Прибалтикой пойдет на пользу русским – Жириновский

07 декабря 2020, 16:10  •  29 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российскому обществу не хватает сплоченности. Но мирные инициативы не помогут современным гражданам объединиться в общем порыве – целина сейчас никому не нужна. Выход один – устроить маленькую, но победоносную войну. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политик обратил внимание на действия президента Азербайджана Ильхама Алиева, который подарил народу праздник, победив в Нагорном Карабахе. Так нужно поступить и России. Но не с американцами, конечно, развязывать войну, а с ближайшими соседями.
"Восстановить западные границы России на 1 января 1990-го года",
– поставил цель Жириновский в эфире "Воскресного вечера Владимиром Соловьевым". Политик пояснил, что у Москвы есть прекрасный повод для атаки – защита прав русского населения в Молдавии, Украине, Белоруссии. Можно пойти и чуть дальше – в Прибалтику, где тоже ущемляют русских.
"Нам нужен рывок на земле, чтобы под грохот наших танков, БТРов, самолетов мы куда-то вышли, кого-то защитили и отпраздновали это как победу",
– подчеркнул Жириновский. При этом он не считает значимым тот факт, что прибалтийские Эстония, Латвия, Литва входят в НАТО. По мнению лидера либерал-демократов, странам Запада "плевать" на постсоветские республики, они не захотят за них проливать кровь и ввязываться в длительную войну. Российскому же обществу такой победоносный поход пойдет на пользу, уверен политик.
О том, что может подтолкнуть Москву к военному удару по соседним странам, Жириновский заявил ранее.
Отметим, что азербайджанский блицкриг не дает покоя и Украине. Эксперты уже уличили Киев в стремлении повторить карабахский сценарий в Донбассе.

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