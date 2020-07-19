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Война с памятниками – это война с живыми

19 июля 2020, 11:00  •  110 • В мире
Городской совет американского города Ситка, что на Аляске, принял решение демонтировать памятник основателю города Александру Баранову.
Автор:
Сергей Мардан
Надо заметить, что в этот раз никакой русофобии здесь не было. Памятник главе русской Аляски в бывшем Новоархангельске (Ситке) уберут "за компанию" с Христофором Колумбом в Плимуте, генералом Ли в Ричмонде и Теодором Рузвельтом в Нью-Йорке. Потому что наш соотечественник, как выяснилось спустя 250 лет, – "расист, притеснял и грабил коренное население".
В Америке идёт переосмысление своей истории, страну захлестнуло движение Black Lives Matter, которое борется со всеми возможными формами расовой дискриминации, в том числе и не вполне очевидными.

Национальная забава

Российские медиа с удовольствием демонстрируют кадры, как американцы стаскивают с пьедесталов бронзовые фигуры своих ещё вчерашних героев, тактично умалчивая о том, что для России это вообще обычная забава – воевать с памятниками и переписывать историю.
Прежде чем смеяться над американскими интеллектуалами, которые предъявляют обвинения в расизме даже первому президенту Соединённых Штатов – Джорджу Вашингтону по причине того, что он был крупным рабовладельцем, стоит самим сначала внимательно посмотреть, например, на фигуру царя Ивана Грозного, которого 400 лет "не пускают" в русскую историю.
Первый памятник великому царю поставили в основанном им Орле лишь в 2016 году после многочисленных скандалов, открытых писем и судебных исков. Такая же трудная история была и у второго памятника – в Александрове, там его удалось открыть только со второго раза.
Памятник Ивану Грозному в Москве. Фото: Anton Belitsky / Globallookpress
Стоит ли говорить, что достойного монумента великому государю, с которого и началось русское царство, нет ни в Астрахани, ни в Казани, ни в Самаре, Уфе, Саратове, Белгороде. Памятников Ивану IV нет даже в Сибири. Хотя именно Грозному русские обязаны тем, что для всего мира Сибирь – это настоящая Россия, а не, скажем, Китай.

Не просто названия

И если у императоров Дома Романовых были свои причины замалчивать роль величайшего из династии Рюриков, то понять логику советской, а главное – постсоветской – интеллигенции совершенно невозможно.
Даже переосмысление русским обществом своей истории в конце 80-х – начале 90-х не реабилитировало Ивана Грозного. Аналогии со Сталиным, точнее, с образом царя в фильме Сергея Эйзенштейна, отключили здравый смысл у множества даже образованных русских людей.
Нет смысла говорить, что та же судьба и у фигуры Сталина, воспоминание о котором до сих пор наводит ужас на любую российскую власть.
Стёртый из истории Победы Хрущевым, Сталин за 67 лет так и не вернулся в неё на своё законное место. Сталинград по-прежнему носит позорную кличку, придуманную ему советскими идеологами в 1961 году.
Воспоминание о Сталине до сих пор наводит ужас на любую российскую власть. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"
Но топонимы не берутся из ниоткуда. Имена прорастают в названиях рек, городов, улиц, горных вершин по совершенно необъяснимой логике. Иногда старые названия уступают место новым, и Итиль превращается в Волгу, а иногда сосуществуют вместе, как, скажем, Бомбей и Мумбаи.
Очень часто топонимы служат дополнительной подпоркой, костылём, который помогает народу не забыть себя. Так, старые москвичи всю жизнь называли улицу Горького – Тверской, а проспект Маркса – Охотным рядом.
Это было своего рода формой диссидентства, сопротивления советской власти, которая поначалу решила отменить тысячелетнюю Россию и написать на её месте новую историю.
Не вышло.

Историю пишут победители

Это не значит, что эти попытки прекратились. Нет. Они происходят каждый день. Историческая политика и "войны памяти" не прекращаются никогда. Эти войны носят как внешний, так и внутренний характер. Причём гражданская историческая война – что в США, что в России – носит куда более ожесточённый характер.
9 июля в Сочи черкесские активисты добились сноса памятника русским солдатам-героям Кавказской войны. Мотивировка – "памятник носит оскорбительный характер по отношению к черкесскому народу и раскалывает российское общество".
То обстоятельство, что, согласно переписи населения, русских в Сочи – более 70%, а черкесов – менее 1,5%, ничего не смогло решить.
Согласен. Это всего лишь холодная статистика. А решить этот вопрос должен был тот объективный исторический факт, что Черноморское побережье Кавказа стало русским по итогам долгой и кровавой войны, начатой Империей с целью разрушить набеговую систему горцев, которые десятилетиями нападали, грабили русские поселения и продавали в рабство русских пленников.
Историю пишут победители. Так вот. Мы – победили.
Но часто бывает и так, что потомки победителей проматывают наследство предков, пропивают его и проигрывают шулерам в карты. Русский народ в XX веке дважды сыграл в рискованную игру и дважды проиграл. Сейчас с большим трудом возвращает своё.
Нам не стоит смеяться над неразумными американцами и их войной с памятниками. Лучше самим поскорее окончательно протрезветь и с размаху бить по рукам тем, кто пытается "поправить" нашу историю. Лучше – сразу топором. Чтобы отбить охоту наверняка.

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