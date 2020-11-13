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Война с Ираном поможет Трампу остаться у власти – эксперт

13 ноября 2020, 12:50  •  67 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Действующий глава Белого дома не раз доказывал, что готов решать свои проблемы радикальным методами
Время президента США Дональда Трампа подходит к концу, но он отказывается уступать Белый дом сопернику Джо Байдену. Задержаться у власти Трампу способна помочь война с Ираном – для этого у нынешнего американского лидера есть и повод, и союзники.
Отменив сделку с Ираном, которую подписал Барак Обама, Трамп получил признательность Саудовской Аравии и Израиля. Новые санкции против Тегерана позволили сдержать его региональные амбиции. С приходом Байдена это может измениться, поэтому Тель-Авив и Эр-Рияд яростно поддерживают Трампа в американской президентской кампании, отмечает британский политолог Том Фауди.
Госсекретарь США Майк Помпео уже пообещал, что до января 2021 г. санкции против Ирана будут усилены. Этому способствует отчет МАГАТЭ о том, что на иранских заводах идет активная работа по обогащению урана – его объем уже в 12 раз выше уровня, прописанного в соглашении, из которого, напомним, Вашингтон вышел.
Однако санкции – не единственный вариант. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани показало, что команда Трампа готова на самые радикальные методы вплоть до прямой войны ради политических целей. Тем более что США ничего не теряют:
"Иран сможет нанести удар по базам США в регионе, но не может нанести вред самим США",
– приводит RT мнение Фауди. Он отмечает, что Иран достаточно "демонизирован" в глазах мировой общественности, чтобы у Белого дома получилось доказать, будто Тегеран первым нанес удар. А для Трампа война с Ираном может стать решением всех его политических проблем, полагает политолог.
Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Тереган ждал, что европейские участники соглашения встанут на его сторону. Когда этого не произошло, Иран также отказался от обязательств.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Байден уже объявил себя победителем, однако Трамп опротестовал результаты голосования по некоторым штатам. Без них Байдену пока не хватает голосов для безусловного лидерства.

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