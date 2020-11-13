|
Война с Ираном поможет Трампу остаться у власти – эксперт
13 ноября 2020, 12:50 • 67 • Политика
Действующий глава Белого дома не раз доказывал, что готов решать свои проблемы радикальным методами
Время президента США Дональда Трампа подходит к концу, но он отказывается уступать Белый дом сопернику Джо Байдену. Задержаться у власти Трампу способна помочь война с Ираном – для этого у нынешнего американского лидера есть и повод, и союзники.
Отменив сделку с Ираном, которую подписал Барак Обама, Трамп получил признательность Саудовской Аравии и Израиля. Новые санкции против Тегерана позволили сдержать его региональные амбиции. С приходом Байдена это может измениться, поэтому Тель-Авив и Эр-Рияд яростно поддерживают Трампа в американской президентской кампании, отмечает британский политолог Том Фауди.
Госсекретарь США Майк Помпео уже пообещал, что до января 2021 г. санкции против Ирана будут усилены. Этому способствует отчет МАГАТЭ о том, что на иранских заводах идет активная работа по обогащению урана – его объем уже в 12 раз выше уровня, прописанного в соглашении, из которого, напомним, Вашингтон вышел.
Однако санкции – не единственный вариант. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани показало, что команда Трампа готова на самые радикальные методы вплоть до прямой войны ради политических целей. Тем более что США ничего не теряют:
"Иран сможет нанести удар по базам США в регионе, но не может нанести вред самим США",
– приводит RT мнение Фауди. Он отмечает, что Иран достаточно "демонизирован" в глазах мировой общественности, чтобы у Белого дома получилось доказать, будто Тегеран первым нанес удар. А для Трампа война с Ираном может стать решением всех его политических проблем, полагает политолог.
Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Тереган ждал, что европейские участники соглашения встанут на его сторону. Когда этого не произошло, Иран также отказался от обязательств.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Байден уже объявил себя победителем, однако Трамп опротестовал результаты голосования по некоторым штатам. Без них Байдену пока не хватает голосов для безусловного лидерства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2020, 02:10
|
07 ноября 2020, 02:50
|
07 ноября 2020, 11:05
|
09 ноября 2020, 19:55
|
10 ноября 2020, 18:50
|
12 ноября 2020, 23:05
|
12 ноября 2020, 04:45