Война с Ираном? Пентагон отправит армию на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план военного сдерживания Ирана, пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации. Об этой тактике он рассказал на совещании помощников главы Белого дома. Согласно плану, в случае нападения Тегерана на военнослужащих США или ускорения ядерной программы Пентагон может направить на Ближний Восток до 120 тыс. военных.

Газета уточняет, что одним из авторов инициативы является помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Впрочем, план не предусматривает военного вторжения на иранскую территорию, которое потребовало бы значительно большего количества солдат.

Издание не располагает сведениями, известно ли об этом плане президенту США Дональду Трампу.

NYT сомневается в том, что американский лидер готов поддержать такую идею, поскольку ранее он неоднократно заявлял о намерении вывести военнослужащих Соединенных Штатов с Ближнего Востока и из Афганистана.

По словам собеседников издания, этот план можно считать частью тактики запугивания Тегерана, призванной предостеречь иранскую сторону от агрессии. Военный контингент в 120 тыс. военнослужащих по численности приближается к американской армии, осуществившей в 2003 году вторжение в Ирак. Как отмечает NYT, развертывание такой группировки может «дать Тегерану больше целей для нанесения удара и, возможно, больше оснований», что грозит риском втягивания США в затяжной конфликт.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Вашингтон готовится к новой войне на Ближнем Востоке.

«В 2003 вице-президент США (Дик) Чейни заявил: «Пора брать Ирак». Но так «взяли», что потом не знали, как бросить. Сейчас роль Чейни выполняет Болтон, призывающий нанести удар по Ирану. Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тысяч солдат, как в своё время в Ирак. Готовится война», — написал Пушков в твиттере.

Незадолго до этого Патрик Шанахан сообщил в своем твиттере, что на Ближний Восток направлены авианосец «Авраам Линкольн» и дополнительная группа бомбардировщиков. По его словам, это связано с «серьезной угрозой со стороны армии иранского режима».

Он назвал переброску войск необходимой для пресечения разного рода провокаций со стороны Тегерана. При этом о сути гипотетических угроз он не рассказал. Как указали источники агентства Reuters, слова министра обороны основаны на предоставленной США разведывательной информации.

О намерении Вашингтона перебросить дополнительные силы на Ближний Восток 5 мая заявлял сам Джон Болтон.

В своем твиттере Патрик Шанахан назвал такое решение предусмотрительной перегруппировкой в ответ на признаки «реальной угрозы» со стороны Тегерана.

«Мы призываем иранский режим прекратить всякие провокации. Мы будем считать иранский режим ответственным за любое нападение на американские силы или наши интересы», — предупредил Шанахан.

Как пояснил Associated Press источник в Пентагоне, решение Белого дома обусловлено намерением иранских сил нанести удар по США. Собеседник агентства отметил, что у американской стороны есть «явные признаками» подготовки Ираном и близкими к нему силами потенциальной атаки. В агентстве уточнили, что развертывание американских сил одобрило оборонное ведомство США.

О том, что на решение США о направлении на Ближний Восток авианосной группы повлияла развединформация, стало известно еще на прошлой неделе.

Как сообщили источники интернет-порталу Axious, Вашингтон получил эти данные от Израиля. Согласно им, Тегеран намеревается причинить ущерб интересам американской стороны в Персидском заливе.

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Информацию передали Белому дому до того, как Джон Болтон объявил о планах американской стороны направить властям Ирана сигнал в виде ударной группы ВМС во главе с авианосцем «Абраам Линкольн» и тактической группы бомбардировщиков. США планировали отправить свои военно-морские силы в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), в которую входят, в первую очередь, Ближний Восток и Северная Африка.

«Нам до сих пор неясно, что Иран пытается сделать и как они планируют это делать, но нам ясно, что температура у Ирана повышается в результате растущей кампании давления США против него, и они рассматривают возможность ответных мер против интересов США в Персидском заливе», — указал источник портала в израильском правительстве.

Собранные израильскими спецслужбами, большей частью разведкой «Моссад», данные - это одна из причин озвученного Болтоном решения, подчеркнули в Axious. Данные о возможном сговоре Ирана против американской стороны или ее союзников в Персидском заливе Израиль получил за две недели до этого на переговорах в Белом доме, сообщили в статье.

Отношения между Ираном и США довольно активно накаляются, и Вашингтон, очевидно, готовится принимать решительные меры. Джон Болтон провел в ЦРУ совещание по иранскому вопросу. В нем приняли участие высшие должностные лица из числа сотрудников разведки, дипломатов и военачальников, сообщал NBC News со ссылкой на источники. Встреча состоялась 29 апреля в 7.00 по местному времени. Чаще всего такие совещания проходят в конференц-зале Белого дома, а не в штаб-квартире ЦРУ.

Участники встречи сообщили телеканалу, что на совещании не обсуждались данные разведслужб, на основании которых США приняли решение отправить на Ближний Восток группу авианосцев и бомбардировщиков. Вместе с тем раскрыть темы этой встречи они отказались.