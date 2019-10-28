Война с фашизмом в России продолжается. Город Владимир • 94 • Аналитика

Пускай тебе приснится танк.

И мы глядим через прицел.

Ты цель, ты враг, пока ты цел.



Вокруг Садового кольца

Фонарь на каждого козла.

Висите языками вниз.

Как здорово, что все вы здесь

Сегодня собрались…

Глеб Самойлов Спокойной ночи, оккупант!Пускай тебе приснится танк.И мы глядим через прицел.Ты цель, ты враг, пока ты цел.Вокруг Садового кольцаФонарь на каждого козла.Висите языками вниз.Как здорово, что все вы здесьСегодня собрались…Глеб Самойлов



Да, дошли, однако, россияне. Чем больше смотрим на ситуацию с памятниками фашистам, тем больше в этом убеждаемся.







Страшно не то, что потомки итальянских фашистов ставят памятники в честь своих предков. Это, в конце концов, их право, можно сказать и так. Право чтить своих предков любыми способами.



Страшно то, что в современной России находится гора пособников, желающих лизнуть душевно руку дающую. Пусть даже это рука потомка фашиста.



Сколько раз уже приходилось слышать это: да столько лет прошло, да хватит уже, ну итальянцы, ну русские, ну не такие они звери были, бабушки рассказывали, да их всех насильно загоняли…



В том числе и в ваших комментариях, господа.



Кстати, хочу поблагодарить всех, кто счел своим долгом высказаться на эту тему в плане того, что преступления фашистов и нацистов давности не имеют. Спасибо вам, уважаемые.



Так послушаешь, только эсэсовцы да бандеровцы были идейные. Остальных загоняли насильно.



Интересно загоняли, интересно насильно, аж на Волге и Дону еле остановили насильно наступавших.





Да, либероидное явление из числа моих знакомых упорно пыталось доказать, что в РККА все было отвратительно к 22.06.1941, потому и дошли. Было дело. Но если того же Манштейна почитать, а мужик был не особо врущий, так у него весь 1941 год только и есть рассказов в «Утерянных победах», как они с трудом ломали наших. Да и Гудериан в своих «Воспоминаниях солдата» о том же говорил.



Дрались, дрались крепко и достойнейше солдаты в пилотках с красными звездами.







И им, кому мы обязаны днем сегодняшним, должны стоять на этой земле мемориалы, обелиски, памятники, доски и так далее.



Но никак не итальянцам, немцам, румынам, финнам, венграм, французам, бельгийцам и остальным членам сборной Европы, проверявших нас на крепость. Проверили.







Кстати, вот реально, не верю, что у немцев такие настроения есть. А вот за итальянцами могут и остальные пожаловать. Ведь, в отличие от итальянцев, много кого еще в нашей земле лежит. Могут свою долю уважения и почитания потребовать.



И, что самое поганое – запросто получится.



Помогут такие, каких мы встречали. Депутаты, администраторы, руководители разных уровней. Которые будут разрешать ставить памятники фашистам и оккупантам просто потому, что у них нет иного выхода.



В Ливенке мы беседовали с милейшими представителями этого села. Стараниями которых поставлен мост с фигурами итальянских оккупантов, памятный знак фашистам, подохшим в России от рук наших предков.







И ведь не подкопаешься. Ну нет денег на мостик. На церковь 60 миллионов нашли (нет оснований не верить местному депутату), а на мост 6 – ну никак не смогли.



Хотя по опыту Россоши мы уже в курсе, что не в 6 миллионах дело.



Только этим можно объяснить то, как рьяно все приобщенные рассказывают о том, какие неплохие были в сущности итальянцы. Мягкие, добрые, душевные. Да они вообще сюда все под немецкими автоматами прибыли, и половина даже не стреляла.



А в той же Россоши лежат без особых памятников и обелисков сотни погибших в концентрационном лагере, организованном итальянцами…



А ливенский депутат спокойно говорил нам о том, что и в Германию мы как оккупанты пришли, и в Сирии непонятно чем заняты, и в Чечне не все ровно было. Запись разговора есть, к сожалению.



Мы много интересного для себя записать смогли, теперь даже как-то неудобно говорить, что советское поколение к истории своей относится не так, как современные. Все теперь надо смотреть выборочно и конкретно.



Понятно, что господин депутат вроде как за свое село радеет. И неплохо, наверное, радеет-то. Вот только в таких рассуждениях от логики до подлости один шаг. И этот шаг мой ровесник, к сожалению, уже сделал. Что в целом весьма обидно.



И есть много таких, что поддерживают его. По всей стране и даже на таком ультрапатриотическом ресурсе, как «Военное обозрение». Да, повторюсь, но многие комментарии удивили.



А как же ваше «низабудим-нипрастим», а, господа? А «можем повторить»? Что вы можете повторить и как не забудете, если сейчас призываете угомониться и не дергать тех, кто взахлеб лижет лапу потомка фашиста?



Конечно, допускаю, что писали те, кто «при кассе и теме». Из приобщенных к такой милой дружбе между народами.



Остальных тоже все устраивает?



Так вперед, господа! Вперед, наперегонки, строить памятники и памятные знаки всем, кто топтал нашу землю: итальянцам, венграм, финнам, румынам, французам, датчанам, всем! Вдруг кто денежку отсыплет и за свой счет с евробытием познакомит…



Вы реально думаете, что у нас только в Россоши и Ливенках фашизм? Да, конечно!



Уж простите за резкость, но сегодня в России придется поискать города, где без подлости исторической обошлись. Почему-то, когда мы решили продолжить тему из упрямства и принципа, следующие города для тем посыпались один за другим.



Добро пожаловать во Владимир.



В этом городе чтут не просто фашистов, а конкретного предателя и иуду.



Владимирская областная научная библиотека ведет пропаганду «творчества» гитлеровского сотрудника, поручика армии Власова, члена НТС с огромным стажем Ю. А. Трегубова.



Специально не стану марать наши страницы фотографиями этого предателя.



В 1926 году с мамой-немкой выехал в Германию, вырос там русофобом и в 1934 году вступил в НТС. Что такое «Народно-трудовой союз», здесь, наверное, рассказывать не стоит, все знают, что это за змеиное кубло и за чьи сребреники они кому служат.





Интересная эмблемка, правда?



В 1941 году, после нападения Германии на СССР, Трегубов, визжа от восторга, поступает на службу к Геббельсу, в министерство по делам оккупированных Восточных территорий. Наверное, думал, что добрый немецкий дядя вернет ему поместье, которое после революции конфисковали.



«Война, триумфальное шествие Германии по Европе, и вот — начало или конец всего: 22 июня 1941 года. Огромный подъём в рядах НТС, открываются новые горизонты… Я стал служащим министерства восточных областей…»



Цитата из его шедевра. Кстати, все творения Трегубова издавались исключительно после войны и на немецком языке.



Плохо служил Трегубов или хорошо, не знаю. Но в 1944 году его решили призвать в армию, потому что министерство Восточных территорий стало как-то неактуально по причине того, что РККА избавило Германию от проблем, связанных с Восточными территориями.



И на фронте могли убить, потому Трегубов объявил себя очень русским и пошел к Иуде Власову в РОА. И в чине поручика РОА попался нашим.



Проклинаю кровавый режим Сталина, который Трегубова не расстрелял, а дал ему, бедной заблудшей душе, всего 25 лет, да еще и через 10 лет отсидки отпустил обратно в Германию.



И теперь вот нашлись те, кто усиленно облизывает и всячески преподносит память об этом предателе как о величайшем писателе современности.



На сайте Владимирской областной библиотеки целая страница посвящена члену НТС Ю. Трегубову, где сердечно рассыпаются в благодарности его родственникам за возвращение «творческого наследия Ю. А. Трегубова»:



Трегубов в библиотеке Владимира.



Ну и предлагают ознакомиться с шедеврами этого иуды.



Причем владимирские почитательницы яркого таланта этого недобитого фашистика совершенно этим не смущены. Вот, собственно, что подписывали эти, с позволения сказать, носительницы «умного, доброго и вечного».



Директор библиотеки Брагина Татьяна Васильевна.







Брагина.



Директор департамента культуры Владимирской области Бирюкова Алиса Михайловна.







Бирюкова.



Кстати, директор департамента культуры почему-то руководит департаментом, не имея на то соответствующего образования. Наверное, действительно эффективный финансовый менеджер…



Вот этих дам обвиняю в тиражировании, обелении и распространении материалов фашистского прихвостня Трегубова.















Прекрасно поставлено библиотечное дело в граде Владимире… Лет через пять такими темпами там можно будет запросто «Майн Кампф» взять почитать.



У нас все хорошо? Правда, уважаемы критики из числа читателей?



Памятные знаки убийцам и оккупантам, скотомогильники с непонятными костомахами без официального на то разрешения на центральных улицах русских городов – это нормально?



Не забудем, не простим? Скороговоркой, да?



Странно, да? Мы живем в одной стране, но мы по-разному понимаем понятие патриотизма. Мы говорим на одном языке, но у нас разные герои. Вы сдались и готовы лизать руки потомкам фашистов и нацистов в надежде, что ваша короткая память принесет вам немножко валюты европейского государства.



Забывайте. Прощайте. Примиряйтесь. Это ваше право.



Я же предпочитаю не забывать, что суд народов, иначе Нюрнбергский трибунал, отменил срок давности за преступления фашизма против человечности.







Есть ли хоть один суд на этой планете, который рискнет отменить решения этого трибунала?



Конечно, каждый может в душе это сделать запросто. И протянуть руку за наградой. И не важно, что рука дающая будет рукой фашиста. Или потомка фашиста, который желает увековечить деяния своего славного предка-фашиста.



Вы разницу ощущаете? Вот и я не ощущаю.



Если кто так и не понял: фашизм пустил корни на русской земле. И ему потакают предатели из числа так называемых «граждан России», являющиеся на самом деле просто пособниками фашизма и нацизма.



И наш священный долг, долг перед нашими предками, если мы хотим быть достойны хотя бы капли крови, пролитой во имя того, что мы сегодня живем, — словом, мы обязаны всеми силами дать отпор этой нечисти, вольготно жиреющей сегодня на нашей земле.



Потому в заключение хочу перефразировать речь уважаемого мною Вячеслава Молотова от 22.06.1941 года.



Призываю вас, граждане и гражданки России, сплотить свои ряды вокруг нашей славной истории, вокруг памяти наших славных предков, которые ратным делом и трудом в тылу завоевали нам наше сегодня.



Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.



Я очень на это надеюсь, что русские в этой стране еще остались. Да, дошли, однако, россияне. Чем больше смотрим на ситуацию с памятниками фашистам, тем больше в этом убеждаемся.Страшно не то, что потомки итальянских фашистов ставят памятники в честь своих предков. Это, в конце концов, их право, можно сказать и так. Право чтить своих предков любыми способами.Страшно то, что в современной России находится гора пособников, желающих лизнуть душевно руку дающую. Пусть даже это рука потомка фашиста.Сколько раз уже приходилось слышать это: да столько лет прошло, да хватит уже, ну итальянцы, ну русские, ну не такие они звери были, бабушки рассказывали, да их всех насильно загоняли…В том числе и в ваших комментариях, господа.Кстати, хочу поблагодарить всех, кто счел своим долгом высказаться на эту тему в плане того, что преступления фашистов и нацистов давности не имеют. Спасибо вам, уважаемые.Так послушаешь, только эсэсовцы да бандеровцы были идейные. Остальных загоняли насильно.Интересно загоняли, интересно насильно, аж на Волге и Дону еле остановили насильно наступавших.Да, либероидное явление из числа моих знакомых упорно пыталось доказать, что в РККА все было отвратительно к 22.06.1941, потому и дошли. Было дело. Но если того же Манштейна почитать, а мужик был не особо врущий, так у него весь 1941 год только и есть рассказов в «Утерянных победах», как они с трудом ломали наших. Да и Гудериан в своих «Воспоминаниях солдата» о том же говорил.Дрались, дрались крепко и достойнейше солдаты в пилотках с красными звездами.И им, кому мы обязаны днем сегодняшним, должны стоять на этой земле мемориалы, обелиски, памятники, доски и так далее.Но никак не итальянцам, немцам, румынам, финнам, венграм, французам, бельгийцам и остальным членам сборной Европы, проверявших нас на крепость. Проверили.Кстати, вот реально, не верю, что у немцев такие настроения есть. А вот за итальянцами могут и остальные пожаловать. Ведь, в отличие от итальянцев, много кого еще в нашей земле лежит. Могут свою долю уважения и почитания потребовать.И, что самое поганое – запросто получится.Помогут такие, каких мы встречали. Депутаты, администраторы, руководители разных уровней. Которые будут разрешать ставить памятники фашистам и оккупантам просто потому, что у них нет иного выхода.В Ливенке мы беседовали с милейшими представителями этого села. Стараниями которых поставлен мост с фигурами итальянских оккупантов, памятный знак фашистам, подохшим в России от рук наших предков.И ведь не подкопаешься. Ну нет денег на мостик. На церковь 60 миллионов нашли (нет оснований не верить местному депутату), а на мост 6 – ну никак не смогли.Хотя по опыту Россоши мы уже в курсе, что не в 6 миллионах дело.Только этим можно объяснить то, как рьяно все приобщенные рассказывают о том, какие неплохие были в сущности итальянцы. Мягкие, добрые, душевные. Да они вообще сюда все под немецкими автоматами прибыли, и половина даже не стреляла.А в той же Россоши лежат без особых памятников и обелисков сотни погибших в концентрационном лагере, организованном итальянцами…А ливенский депутат спокойно говорил нам о том, что и в Германию мы как оккупанты пришли, и в Сирии непонятно чем заняты, и в Чечне не все ровно было. Запись разговора есть, к сожалению.Мы много интересного для себя записать смогли, теперь даже как-то неудобно говорить, что советское поколение к истории своей относится не так, как современные. Все теперь надо смотреть выборочно и конкретно.Понятно, что господин депутат вроде как за свое село радеет. И неплохо, наверное, радеет-то. Вот только в таких рассуждениях от логики до подлости один шаг. И этот шаг мой ровесник, к сожалению, уже сделал. Что в целом весьма обидно.И есть много таких, что поддерживают его. По всей стране и даже на таком ультрапатриотическом ресурсе, как «Военное обозрение». Да, повторюсь, но многие комментарии удивили.А как же ваше «низабудим-нипрастим», а, господа? А «можем повторить»? Что вы можете повторить и как не забудете, если сейчас призываете угомониться и не дергать тех, кто взахлеб лижет лапу потомка фашиста?Конечно, допускаю, что писали те, кто «при кассе и теме». Из приобщенных к такой милой дружбе между народами.Остальных тоже все устраивает?Так вперед, господа! Вперед, наперегонки, строить памятники и памятные знаки всем, кто топтал нашу землю: итальянцам, венграм, финнам, румынам, французам, датчанам, всем! Вдруг кто денежку отсыплет и за свой счет с евробытием познакомит…Вы реально думаете, что у нас только в Россоши и Ливенках фашизм? Да, конечно!Уж простите за резкость, но сегодня в России придется поискать города, где без подлости исторической обошлись. Почему-то, когда мы решили продолжить тему из упрямства и принципа, следующие города для тем посыпались один за другим.Добро пожаловать во Владимир.В этом городе чтут не просто фашистов, а конкретного предателя и иуду.Владимирская областная научная библиотека ведет пропаганду «творчества» гитлеровского сотрудника, поручика армии Власова, члена НТС с огромным стажем Ю. А. Трегубова.Специально не стану марать наши страницы фотографиями этого предателя.В 1926 году с мамой-немкой выехал в Германию, вырос там русофобом и в 1934 году вступил в НТС. Что такое «Народно-трудовой союз», здесь, наверное, рассказывать не стоит, все знают, что это за змеиное кубло и за чьи сребреники они кому служат.Интересная эмблемка, правда?В 1941 году, после нападения Германии на СССР, Трегубов, визжа от восторга, поступает на службу к Геббельсу, в министерство по делам оккупированных Восточных территорий. Наверное, думал, что добрый немецкий дядя вернет ему поместье, которое после революции конфисковали.Цитата из его шедевра. Кстати, все творения Трегубова издавались исключительно после войны и на немецком языке.Плохо служил Трегубов или хорошо, не знаю. Но в 1944 году его решили призвать в армию, потому что министерство Восточных территорий стало как-то неактуально по причине того, что РККА избавило Германию от проблем, связанных с Восточными территориями.И на фронте могли убить, потому Трегубов объявил себя очень русским и пошел к Иуде Власову в РОА. И в чине поручика РОА попался нашим.Проклинаю кровавый режим Сталина, который Трегубова не расстрелял, а дал ему, бедной заблудшей душе, всего 25 лет, да еще и через 10 лет отсидки отпустил обратно в Германию.И теперь вот нашлись те, кто усиленно облизывает и всячески преподносит память об этом предателе как о величайшем писателе современности.На сайте Владимирской областной библиотеки целая страница посвящена члену НТС Ю. Трегубову, где сердечно рассыпаются в благодарности его родственникам за возвращение «творческого наследия Ю. А. Трегубова»:Трегубов в библиотеке Владимира.Ну и предлагают ознакомиться с шедеврами этого иуды.Причем владимирские почитательницы яркого таланта этого недобитого фашистика совершенно этим не смущены. Вот, собственно, что подписывали эти, с позволения сказать, носительницы «умного, доброго и вечного».Директор библиотеки Брагина Татьяна Васильевна.Брагина.Директор департамента культуры Владимирской области Бирюкова Алиса Михайловна.Бирюкова.Кстати, директор департамента культуры почему-то руководит департаментом, не имея на то соответствующего образования. Наверное, действительно эффективный финансовый менеджер…Вот этих дам обвиняю в тиражировании, обелении и распространении материалов фашистского прихвостня Трегубова.Прекрасно поставлено библиотечное дело в граде Владимире… Лет через пять такими темпами там можно будет запросто «Майн Кампф» взять почитать.У нас все хорошо? Правда, уважаемы критики из числа читателей?Памятные знаки убийцам и оккупантам, скотомогильники с непонятными костомахами без официального на то разрешения на центральных улицах русских городов – это нормально?Не забудем, не простим? Скороговоркой, да?Странно, да? Мы живем в одной стране, но мы по-разному понимаем понятие патриотизма. Мы говорим на одном языке, но у нас разные герои. Вы сдались и готовы лизать руки потомкам фашистов и нацистов в надежде, что ваша короткая память принесет вам немножко валюты европейского государства.Забывайте. Прощайте. Примиряйтесь. Это ваше право.Я же предпочитаю не забывать, что суд народов, иначе Нюрнбергский трибунал, отменил срок давности за преступления фашизма против человечности.Есть ли хоть один суд на этой планете, который рискнет отменить решения этого трибунала?Конечно, каждый может в душе это сделать запросто. И протянуть руку за наградой. И не важно, что рука дающая будет рукой фашиста. Или потомка фашиста, который желает увековечить деяния своего славного предка-фашиста.Вы разницу ощущаете? Вот и я не ощущаю.Если кто так и не понял: фашизм пустил корни на русской земле. И ему потакают предатели из числа так называемых «граждан России», являющиеся на самом деле просто пособниками фашизма и нацизма.И наш священный долг, долг перед нашими предками, если мы хотим быть достойны хотя бы капли крови, пролитой во имя того, что мы сегодня живем, — словом, мы обязаны всеми силами дать отпор этой нечисти, вольготно жиреющей сегодня на нашей земле.Потому в заключение хочу перефразировать речь уважаемого мною Вячеслава Молотова от 22.06.1941 года.Призываю вас, граждане и гражданки России, сплотить свои ряды вокруг нашей славной истории, вокруг памяти наших славных предков, которые ратным делом и трудом в тылу завоевали нам наше сегодня.Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.Я очень на это надеюсь, что русские в этой стране еще остались. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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