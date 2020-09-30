Война с Дональдом Трампом вышла на финансовую прямую, и Олег Дерипаска лишь первая жертва

Главной мишенью публикации новых секретных материалов американского Минфина стал нынешний президент США Дональд Трамп. Но утечка нанесла масштабный удар по другим целям - людям и банкам, главным образом связанным с Трампом. Все это означает, что ответный удар неминуем.

Сюжет: Компромат

Заговор Натали Эдвардс

На прошлой неделе мир проснулся с новым подтверждением тезиса о том, что международная банковская система в большинстве своем представляет собой сообщество жуликов и воров. Это произошло после того, как на страницах сотни СМИ из 88 стран были опубликованы итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).

Таким образом стартовал новый расследовательский проект журналистов, который получил название «Кассандра». Это расследование велось на протяжении нескольких лет и, строго говоря, не являлось таким уж большим секретом.

О том, что из FinCEN (специального подразделения министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями) пропали секретные документы, стало известно еще два года назад, после того как 16 октября 2018 года была арестована сотрудница FinCEN Натали Эдвардс. Эдвардс обвинили в том, что она передавала репортеру BuzzFeed News «отчеты о подозрительной деятельности» - SARs (suspicious activity report). Эти документы банки обязаны заполнять по закону 1970-го года (по странной иронии он носит название «О банковской тайне») в случае обнаружения признаков подозрительных операций на счетах своих клиентов. Отчеты отправляются в FinCEN, носят конфиденциальный характер и отвечает за эту конфиденциальность Минфин США.

Именно поэтому арестованную Натали Эдвардс обвинили в несанкционированном разглашении секретной информации.

Кроме того, Эдвардс подозревают в участии в заговоре, целью которого и была публикация материалов. Заговор состоял в том, что чиновница вступила в контакт с журналистами издания BuzzFeed News, организовав, по сути, целую систему передачи SARs, которые стали основанием для серии публикации под названием «Денежный след».

Но это был не просто заговор с журналистами с целью разоблачения «плохих банкиров».

Речь шла о заговоре против самого Дональда Трампа.

Кассандра против банков

Первые партии документов, которые передавала журналистам Натали Эдвардс, содержали информацию о счетах Марии Бутиной, Рика Гейтса, Пола Манафорта, посольства России в США РФ и т.д. Все они были частью расследования о вмешательстве России в выборную кампанию 2016 года, которое проводилось в Конгрессе США. На их основе была подготовлена целая серия статей на сайте BuzzFeed News в рубрике «Money Trail».

Для BuzzFeed News разоблачение Трампа стало профессиональной фишкой. Именно этот сайт в свое время было опубликовал знаменитое досье на Дональда Трампа, где описывались предполагаемые приключения будущего кандидата в президенты США в московском отеле с женщинами с пониженной социальной ответственностью. Таким образом для этого издания создание амальгамы из двух разных тем - «отмывание грязных денег» и «финансирование президентской кампании Трампа» стало вполне логичным продолжением старой истории.

Прекрасно отдавая себе отчет в том, что главной целью «независимого расследования» стало сведение политических счетов с президентом, ФБР начало искать источник, и довольно быстро арестовало Натали Эдвардс. Но этот арест не смог остановить дальнейшую публикацию секретных данных. И это тоже не являлось секретом для американских властей.

1 сентября FinCEN распространил пресс-релиз, в котором предупредил о готовящейся публикации коллекции SARов и напомнил всем участникам операции о том, что она представляет собой прямую угрозу национальной безопасности.

К этому времени масштабы операции перешли на другой уровень. Расследование материалов о Дональде Трампе превратилась в «Кассандру» - глобальную спецоперацию по изучению коллекции «отчетов о подозрительных операциях», в которую оказались вовлечены четыре сотни журналистов из почти 90 стран мира. Масштаб достигнут за счет того, что проект был взят под крыло международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Бороться с таким глобальным фронтом трудновато даже для всемогущего ФБР. В процессе трансформации дела Эдвардс в дело FinCEN тема финансовых злоупотреблений Дональда Трампа ушла на второй план, а на первый выдвинулись обвинения против банковской системы и финансовых регуляторов в самих США. Таким образом сугубо политический конфликт превратился в настоящий глобальный армагеддон.

Побочный ущерб

Стало ли это превращение результатом стратегической комбинации, которую политические оперативники Демократической партии США разыграли для защиты своего информатора, или оно органично выросло из эскалации самого расследования, сказать сложно, но «след Трампа» в истории с «FinCEN leaks» сохранился. К примеру, больше половины всех опубликованных подозрительных транзакций относилось к Deutsche Bank - банку, который атакуют прежде всего из-за кредитования бизнесов нынешнего президента США. Главную роль в списке «подозрительных лиц» также играют люди, которые были замечены в поддержке Дональда Трампа. Среди российских участников

основным фигурантом списка «отмывателей» стал Олег Дерипаска. Согласно информации, полученных из отчетов Минфина США, структуры Дерипаски использовали латвийский Expobank в период с 2002 по 2016 года, и осуществили операций на $3 миллиарда.

Ядерный удар

Проблемы Олега Дерипаски в США объясняются его связями с Тофиком Арифовым - важным деловым партнером Трампа в допрезидентскую эпоху. В Штатах считают Тофика Арифова теневым организатором алюминиевого синдиката, контролирующего поставки алюминия из бывшего СССР.

В советские времена Тофик работал в недрах Всесоюзного экспортно-импортного объединения «Востокинторг», которое специализировалось на поставках товаров из стран Ближнего Востока в обмен на поставки сырья из СССР. Он считается также крестным отцом российских торговых олигархов, разбогатевших на поставках ширпотреба из этого региона.

Именно тут оформились общие деловые интересы Арифова и Трампа, которые привели к проблемам для всех людей, так или иначе оказавшихся вовлеченными в периметр их отношений. Сейчас все эти люди оказались жертвами так называемого «побочного ущерба» - последствий удара, который наносят по Дональду Трампу его политические противники. По сути это аналог использования ядерного оружия, которое обрушивается на конкретную цель, но ведет к уничтожению всего живого, оказавшегося в зоне поражения. С учетом того, что политическая кампания по выбору президента в США выходит на финишную прямую, использование подобного оружия станет привычным делом. Соответственно, будет расти и число жертв конфликта.